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$4 Milyar'ın üzerindeki değerle Tesla artık en değerli 100 marka arasında

Her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı anketler sonucu en değerli markalar listesini açıklayan Interbrand'in listesine Tesla 100. sıradan girerken Volkswagen %9'luk bir düşüş yaşadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Interbrand'in 2016 yılı için yaptığı En iyi Global Markalar anketine göre Kaliforniya kökenli elektrikli araç üreticisi Tesla 4.011 milyar dolar marka değeriyle en iyiler listesine 100. olarak girmeyi başardı.
Raporlara göre Tesla'nın yükselişini bir takım faktörler etkilerken bunlara tüketicilerin önceliklerini "prestij, premium kalite ve statüs" konularından "değer, kolaylık ve verimlilik" konularına yöneltmesi gösteriliyor.
Araç üreticisi olarak listede sadece Tesla bulunmazken, toplamda 15 araç üreticisinin yer aldığı listede Toyota $53.58 milyar değerle 5. sırada bulunarak başı çekiyor. $43.49 milyarla listede Toyota dışında ilk 10'da yer alan tek otomotiv markası olan Mercedes-Benz ise dokuzuncu sırada bulunuyor. Alman üreticiyi $41.54 milyar değerle 11. sırada ezeli rakibi BMW takip ederken, $11.44 milyar değerle 40. sıraya kadar gerileyen Volkswagen ise dizel skandalından nasibini almış görünüyor.
Genele bakacak olursak otomotiv endüstrisi en çok artış gösteren endüstri olurken, yıllık bazda büyüme %9.5 oranında gerçekleşmiş. Her ne kadar $256.6 milyarlık otomotiv endüstrisinin toplam değerinde ufak bir paya sahip olsa da, Tesla şu an için sektörün geleceğine yön veren elektrikli araçlar ve otonom sürüşün yüzü durumunda.
Merak edenler için ilk 100'de yer alan diğer otomobil üreticileri ise şu şekilde; Honda (21. - $22.11 milyar), Ford (33. - $12.96 milyar), Hyundai (35. - $12.55 milyar), Audi (38. - $11.8 milyar), Nissan (43. - $11.07 milyar), Porsche (50. - $9.54 milyar); Kia (69. - $6.33 milyar), Land Rover (78. - $5.7 milyar), Mini (88 - $4.99 milyar).
Bunlar dışında ilk 100'de yer alan çeşitli araç üreticileri ise şu şekilde;  Harley-Davidson (80. - $5.53 milyar), Caterpillar (82. - $5.42 milyar), John Deere (91. - $4.82 milyar).
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/valued-at-more-than-4-billion-tesla-is-now-in-the-top-100-most-valuable-brands-ar174769.html#main Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Elektrikli araçların öncüsü olarak anılacak bir marka. Adamlara helal olsun dünyanın elektrikli araçlara bakışını değiştirdiler.
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zaomss 3 yıl
Geleceğin markası kesinlikle.
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tbekar 2 yıl
En iyi markalar diye anket yap. Çıkan 100 sonucu şirket değerine göre sırala. Anlamak için kaybettiğim 5 dakikamı geri istiyorum.
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shifisitert 2 yıl
Bizde sadece egitime 100 mılyar tl ayrılıyor. Bu durumda memleketın paraları uretım yerıne havaya sacılıyor birileri somuruyor. O parayla araba uretsek kore gibi zengın olurduk
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Lacano 2 yıl
Devlet büyüklerimiz (!) ve kendisine iş adamı (!) diyenler şu tabloya bakıp utanıyorlar mı acaba?
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Feint-TR 2 yıl
O zaman bizim elektrikli araba ilk 50de falan

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK’la birlikte üzerinde çalıştıkları menzili artırılmış elektrikli otomobil projesinin Tesla’nın 1 haftada 400 bin adet sipariş alan modelinden daha iyi ve iddialı olacağını belirtti. Işık, “Tesla şarj istasyonları kurarken, biz menzil uzatıcı motor sayesinde şarj istasyonunu içine koyuyoruz. Ayrıca kullandığımız yazılımlarla araçlarımız Tesla’dan daha güvenli olacak” dedi.
Bilmeyenler için bu araç şubat 2017 de yollarda

Onlar konuşur AK Parti yapar

hurriyet.com.tr/...
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maligezgin 2 yıl
$11.44 milyar değerle 40. sıraya kadar gerileyen Volkswagen
şu köprüye vereceğimiz parayı vosvosun marka değerine verseymişiz keşke
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sdc55 2 yıl
değerinde bir araç
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DH Misafiri 3 yıl
tesla devrimcidir,bugünlere kolay gelmemiştir.küresel para baronları yoluna çok taşlar koymuşlardır.eğer tesla gibi kararlı savaşcı bir girişim olmasa idi,belki 2050 lerde elektirili araçlardan bahsedilebilirdi.kahrolun canavar tekeller.tesla bu yolsuzların direncini kırmasa idi,böyle bizim gibi ülkeler banane içten yanmalı motor yarımcılarından,ben elektirikli oto yapacagım diyemezdi.bizlerede kapı açtı sağolsun.
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golfçü_ 3 yıl
yaaa sen ne biliyon tesla boş is kardeşim bomboooşşş


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01001101 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
tesla devrimcidir,bugünlere kolay gelmemiştir.küresel para baronları yoluna çok taşlar koymuşlardır.eğer tesla gibi kararlı savaşcı bir girişim olmasa idi,belki 2050 lerde elektirili araçlardan bahsedilebilirdi.kahrolun canavar tekeller.tesla bu yolsuzların direncini kırmasa idi,böyle bizim gibi ülkeler banane içten yanmalı motor yarımcılarından,ben elektirikli oto yapacagım diyemezdi.bizlerede kapı açtı sağolsun.


federallerin teslayı bastığını, paralel yapıyla birlikte musk'un kafasına silah dayadıklarını manzum bir destan şeklinde anlatmayı unutmuşsun

sadece dünya otomobil piyasasını değil, dünyanın her şeyini yöneten adamlar musk'a yenik düştüler 50 yıllık planları alt üst oldu işte kötü dünya güçlerine karşı iyinin zaferi otomotiv lobileri dirseklerini masaya dayadılar mahsun mahsun düşünüyolar ne yapsak diye
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V4LKyR 3 yıl
Hadi be BMW, geç şu Mercedes'i. Ayrıl da gel.
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darkaura 3 yıl
teslanin farki ilk elektrikli araci yapmasi degil, gercek bir otomobil diyebilecegimiz, belli bir prestije ve kaliteye sahip ilk elektrikli arac olmasi. diger firmalarin elektrikli araclari ya abidik gubudik hindistanin triportorleri gibi yada normal benzinli arabadan devsirme duzgun performans veremiyen araclar oluyor. rakipleri simdi simdi isin onemini anlayip gercek otomobil diyebilcegimiz duzgun modeller tasarlamaya basladilar.
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Xloud 3 yıl
Başlıkta Toyota olması gerekmiyor mu?
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tesla, toyota ve
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