$4 Milyar'ın üzerindeki değerle Tesla artık en değerli 100 marka arasında

Interbrand'in 2016 yılı için yaptığı En iyi Global Markalar anketine göre Kaliforniya kökenli elektrikli araç üreticisi Tesla 4.011 milyar dolar marka değeriyle en iyiler listesine 100. olarak girmeyi başardı.

Raporlara göre Tesla'nın yükselişini bir takım faktörler etkilerken bunlara tüketicilerin önceliklerini "prestij, premium kalite ve statüs" konularından "değer, kolaylık ve verimlilik" konularına yöneltmesi gösteriliyor.

Araç üreticisi olarak listede sadece Tesla bulunmazken, toplamda 15 araç üreticisinin yer aldığı listede Toyota $53.58 milyar değerle 5. sırada bulunarak başı çekiyor. $43.49 milyarla listede Toyota dışında ilk 10'da yer alan tek otomotiv markası olan Mercedes-Benz ise dokuzuncu sırada bulunuyor. Alman üreticiyi $41.54 milyar değerle 11. sırada ezeli rakibi BMW takip ederken, $11.44 milyar değerle 40. sıraya kadar gerileyen Volkswagen ise dizel skandalından nasibini almış görünüyor.

Genele bakacak olursak otomotiv endüstrisi en çok artış gösteren endüstri olurken, yıllık bazda büyüme %9.5 oranında gerçekleşmiş. Her ne kadar $256.6 milyarlık otomotiv endüstrisinin toplam değerinde ufak bir paya sahip olsa da, Tesla şu an için sektörün geleceğine yön veren elektrikli araçlar ve otonom sürüşün yüzü durumunda.

Merak edenler için ilk 100'de yer alan diğer otomobil üreticileri ise şu şekilde; Honda (21. - $22.11 milyar), Ford (33. - $12.96 milyar), Hyundai (35. - $12.55 milyar), Audi (38. - $11.8 milyar), Nissan (43. - $11.07 milyar), Porsche (50. - $9.54 milyar); Kia (69. - $6.33 milyar), Land Rover (78. - $5.7 milyar), Mini (88 - $4.99 milyar).

Bunlar dışında ilk 100'de yer alan çeşitli araç üreticileri ise şu şekilde; Harley-Davidson (80. - $5.53 milyar), Caterpillar (82. - $5.42 milyar), John Deere (91. - $4.82 milyar).

buradan ulaşabilirsiniz. Listenin tamamınaulaşabilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/valued-at-more-than-4-billion-tesla-is-now-in-the-top-100-most-valuable-brands-ar174769.html#main