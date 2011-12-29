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4 çekirdekli Meizu MX Mayıs ayında piyasaya çıkabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone modeline çok benzeyen akıllı telefonlar ürettiği için bir hukuk baskısı altında kalan ve popüler M8 modelini üretim bandından kaldıran Çinli Meizu firması buna rağmen iPhone'a gerçekten rakip olabilecek modellerle yeniden yükselişe geçti. 

Meizu M9, 1GHz hızındaki Samsung Hummingbird işlemci, 3.5 inç 960 x 640 piksel çözünürlükte ekran, Android 2.3 işletim sistemi ve 8GB/16GB depolama kapasitesiyle ülkesinde satış rekorları kırdı.

Firmanın sonraki iddialı modeli ise Meizu MX oldu. 4 çekirdekli olacağı iddia edilen MX modeli aksine Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi kullanıyor. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor. 

1GB LPDDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 1080p kayıt destekli arka kamera, Android 2.3.5 üzerinde çalışan Flyme OS arayüzü gibi özelliklerle 470$'dan Pazar günü piyasaya çıkmış olacak.

Meizu MX modelinin 4 çekirdekli varyantı için ise müjdeyi CEO Jack Wong verdi. Meizu forumlarındaki fanlarına bir duyuru yapan Wong, 4 çekirdekli MX modelinin Mayıs ayında daha yenilikçi bir arayüz ile piyasada olabileceğini belirtti. Android 4.0 ICS işletim sistemini temel alması beklenen Flyme arayüzünün büyük değişikliklere uğrayabileceği bildiriliyor.

Yeni MX modelinin kullanacağı işlemci ise Galaxy SIII modelinde kullanacağı ileri sürülen Samsung Exynos 4412 yongada sistem çözümü. 32nm fabrikasyon sürecine sahip işlemci ARM Cortex-A9 tabanlı. Grafik birimi için henüz bir bilgi yok ancak Mali-400 veya Mali-604 GPU'larının kullanılması muhtemel. Galaxy SIII için MWC 2012 lansmanı sonrasında satışa başlama tahminleri yapılıyor. Bu bakımdan piyasadaki en güçlü iki telefon Galaxy SIII ve Meizu MX olacak.

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quzman 7 yıl en beğenilen
Bi firma kurup ben getirtecem en sonunda kimse almazsa eşe dosta satarım ...
2 Yanıt Yanıtla +13
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JohnLord 7 yıl
iphone 4s alcaktım vazgeçtim bunu alcam gelirse türkiyeye gelmezse çine giderim :D
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Dark Shade 7 yıl
meizu dan beklenir böyle bir hareket....
walla manyak bi sistem olmuş...
türkiyeye gelmezse çine gidip alıcak çok insan var :D
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DH Misafiri 7 yıl
Yapmayın gençler, böyle bir cihaz varken ne gerek var böyle cihazlara : mobixir.com/...
3 Yanıt Yanıtla
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mcebi001 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yapmayın gençler, böyle bir cihaz varken ne gerek var böyle cihazlara : mobixir.com/...

kardeşimde e6 var bendeki 2 yıllık hd mini bile birçok yönden e6 yı tokatlıyorken e6 yı ,mx e alternatif göstermek cehaletdir başka bişey değil...
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balomer 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yapmayın gençler, böyle bir cihaz varken ne gerek var böyle cihazlara : mobixir.com/...

yaa bi git
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Jacobıan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yapmayın gençler, böyle bir cihaz varken ne gerek var böyle cihazlara : mobixir.com/...

yapma kardeşim ya o link e o tel mi konur buyur bak buna ceptelefoncu.blogcu.com/...






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DH Misafiri 7 yıl
ülkemizde max 1200 TL olursa peynir ekmek gibi gider.zaten telefona meraklı bir milletiz :)
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DH Misafiri 7 yıl
Alıcak olan 50 kişi toplarsanız toplu getirecek olan satıcılar var.
Not: Almayı düşünen demiyorum kesin kararlı olanlar..
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axilik 7 yıl
Fujitsu, Pantech, Meizu.. Abi birinizden biri getirsin artık şu akıllı telefonlarını. Artık 2000 lira verilmesin şu telefonlara..
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mav1li 7 yıl
Birileri Mi one ve Meizu M9 getirip adam gibi teknik destek verse burada satış rekorları kırar.
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alpa07 7 yıl
Biri şu markayı getirsin artık
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quzman 7 yıl en beğenilen
Bi firma kurup ben getirtecem en sonunda kimse almazsa eşe dosta satarım ...
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berkcombil 7 yıl
Türkiye'de bırak resmi olarak satışının yapılmasını yurtdışı olarak bile bulamayacağın bir cihazın forumda tanıtımının yapılması oldukça manidar.Tabi önümüzdeki günlerde teknolojinin yol haritasıyla ilgili bilgi verme amaçlıysa ona birşey demiyorum.
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Rubisco 7 yıl quzman
quzman

Bi firma kurup ben getirtecem en sonunda kimse almazsa eşe dosta satarım ...

Eş dost dışında forumdan faln bi ton alacak çıkar :P
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Silver Eagle 7 yıl
Meizu'dan beklenir
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Emre_z3 7 yıl
Meizu üst seviye telefonlar canım ülkemize gelmez.
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