4 çekirdekli Meizu MX Mayıs ayında piyasaya çıkabilir

Apple'ın iPhone modeline çok benzeyen akıllı telefonlar ürettiği için bir hukuk baskısı altında kalan ve popüler M8 modelini üretim bandından kaldıran Çinli Meizu firması buna rağmen iPhone'a gerçekten rakip olabilecek modellerle yeniden yükselişe geçti.





Meizu M9, 1GHz hızındaki Samsung Hummingbird işlemci, 3.5 inç 960 x 640 piksel çözünürlükte ekran, Android 2.3 işletim sistemi ve 8GB/16GB depolama kapasitesiyle ülkesinde satış rekorları kırdı.





Firmanın sonraki iddialı modeli ise Meizu MX oldu. 4 çekirdekli olacağı iddia edilen MX modeli aksine Galaxy SII modelinde de kullanılan ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1.4GHz hızında çift çekirdekli Exynos 4210 işlemci ve Mali-400 grafik birimi kullanıyor. 4 inçlik 960 x 640 piksel ekranı ise yüksek görüntü kalitesi sunan ASV teknolojisi içeriyor.





1GB LPDDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 1080p kayıt destekli arka kamera, Android 2.3.5 üzerinde çalışan Flyme OS arayüzü gibi özelliklerle 470$'dan Pazar günü piyasaya çıkmış olacak.





Meizu MX modelinin 4 çekirdekli varyantı için ise müjdeyi CEO Jack Wong verdi. Meizu forumlarındaki fanlarına bir duyuru yapan Wong, 4 çekirdekli MX modelinin Mayıs ayında daha yenilikçi bir arayüz ile piyasada olabileceğini belirtti. Android 4.0 ICS işletim sistemini temel alması beklenen Flyme arayüzünün büyük değişikliklere uğrayabileceği bildiriliyor.





Yeni MX modelinin kullanacağı işlemci ise Galaxy SIII modelinde kullanacağı ileri sürülen Samsung Exynos 4412 yongada sistem çözümü. 32nm fabrikasyon sürecine sahip işlemci ARM Cortex-A9 tabanlı. Grafik birimi için henüz bir bilgi yok ancak Mali-400 veya Mali-604 GPU'larının kullanılması muhtemel. Galaxy SIII için MWC 2012 lansmanı sonrasında satışa başlama tahminleri yapılıyor. Bu bakımdan piyasadaki en güçlü iki telefon Galaxy SIII ve Meizu MX olacak.