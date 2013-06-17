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4 çekirdekli bir Lumia modeli grafik benchmark testlerinde göründü

5 yıl
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4 çekirdekli bir Lumia modeli grafik benchmark testlerinde göründü

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminde donanım çıtasını yükselteceği ve 4 çekirdekli işlemciler ile Full HD ekranlara destek sunmaya başlayacağı biliniyor. Firmaların da buna yönelik çalışmaları devam ediyor.

Nokia'nın bir süredir 4 çekirdekli bir Lumia modeli hazırladığı yönünde spekülasyonlar gündeme gelmekteydi. Dün de söz konusu modele ait bir grafik benchmark testi sonuçları ortaya çıktı. 

GFXBench testlerinde ortaya çıkan sonuçlara göre Nokia, 4 çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 305 grafik birimine sahip bir Lumia modelinin hazırlığı içerisinde. Modelin görünen ekran çözünürlüğü ise 1280 x 720 piksel. 

Testlerde Nokia'nın hani işlemci modeline yer verdiği belirtilmiyor. Ancak Qualcomm'un Adreno 305 grafik birimi taşıyan 4 çekirdekli işlemcilerine bakıldığı zaman Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümleri karşımıza çıkıyor. 

Nokia Lumia modellerinde Scorpion veya Krait çekirdekli işlemcilere yer verirken, Lumia 610 ve 510 modellerinde Cortex-A5 tabanlı işlemci kullanmıştı. Bu açıdan bu işlemcinin yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak daha uygun fiyatlı bir Lumia modelinde veya bir Phablet modelinde kullanılabileceği tahmin ediliyor. Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP kameralı modelinde ise bu işlemciyi kullanması beklenmiyor. 


http://www.phonearena.com/news/Quadcore-powered-Nokia-Lumia-shows-up-on-GFXBench_id44110 Yorum Yaz
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DemirKipi 5 yıl en beğenilen gokhans19
gokhans19

DemirKipi

Hız konusunda yorum yapan arkadaşlar getirsinler 8 çekirdekli Android telefonları, çift çekirdekli Windows Phone telefonlarla hız konusunda karşılaştırsınlar. Çok konuşmak kolaydır. Lakin boş konuşmak da kolaydır.

Teknoloji marketlere gidip s4leri falan inceleyebilecek imkanın yoksa aç bari youtubeda videoları izle. Ayrıca tek sorun hızsa 3310 piyasadaki bütün akıllı telefonlardan hızlı ve bataryası daha uzun gidiyor


Uzun süre Android kullandım. Yine uzun süre S3 inceleme fırsatım oldu. Çok fazla uygulama oyun denedim. Uygulamalar bile Android'in telefonu ne kadar iyi olursa olsun doğru düzgün çalışmıyor. Tamam uygulama dolusuna var ama ben Windows Phone'da emin ol hiçbir uygulamanın eksikliğini yaşamadım. Şuan telefonumda kurmuş olduğum 56 uygulama 13 oyun var. Şuan denedim. 5 tane oyun açtım. Hiçbirini kapatmadım. Hepsi ile aralarında geçişleri denedim. Öyle tekrardan falan açılmadı hepsi. Bildiğin saniyesinde kaldığın yerden devam etti. Onlar arka planda çalışırken internette gezindim, mesajlaştım. En ufak takılma yok.

Hadi S4 dediğin telefonla deneyelim bunu. Android'in nasıl bir yapısı olduğunu çok iyi biliyorum. 2 tane oyunu aç ana ekrana dön mesaj yazmaya çalış klavye takılır. Her şey işlemci her şey bellek değil. Her şey uygulama da değil. Açtığından burnundan getiriyorsa uygulama ben neyleyim o uygulamayı. 2 yıldır Android kullandım. Her geçen gün yavaşladı. Ben biliyorum ki ben 2 yıl Windows Phone kullansam gene yavaşlamayacak. Senin o şuan çok övdüğün telefon 2 yıl sonra nerede olur kim bilir.

Bana gelip de ben S4 aldım ya da şu Android'i aldım bu Android'i aldım hayatta takılmaz her zaman çok hızlı demeyin.

Uygulama konusunda eksiklik var evet ama o kadar hızlı geliyor ki uygulamalar. İlla ki güzel bir şeyler alternatif bir şeyler bulabiliyorsun. O kadar uygulama meraklısı olunacaksa zaten tercih Android'den değil Apple'dan yana kullanılmalı. Windows Phone'da uygulama az hız var fazlasıyla, Apple'da uygulama var güzel de çalışıyor tek tip telefon üretiyorlar. E Android'de uygulama var düzgün çalışmıyor, kişiselleştirilebilir diyorsunuz elleyince takılıyor.
gokhans19DemirKipiHız konusunda yorum yapan arkadaşlar getirsinler 8 çekirdekli Android telefonları, çift çe...
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Jurgen Klopp 5 yıl
Tek çekirdek işlemci ve 1 gb ramli WP cihazlar , 4 çekirdek ve 2 gb ramli androidleri hız , stabilide konusunda 10a katlıyor. 4 çekirdekli , 2 gb ramli WP'lar kim bilir ne yapar?
Tek çekirdek işlemci ve 1 gb ramli WP cihazlar , 4 çekirdek ve 2 gb ramli androidleri hız , stabilide konusunda 10a katlıyor. 4 çekirdekli , 2 gb ramli WP'lar ...
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Bay H 5 yıl
ataberk36exha

Sende haklısın pureview teknolojisini aslında samsung geliştirdi Nokia çaldı.clearblack teknolojisini Apple geliştirdi Nokia ondan çaldı daha gelişmiş bir kamera sensorunu de telefon kasasında birleştirmeyi de samsung dan çaldı (!) Nokia teknoloji üretmiyor,geliştirmiyor haklısınız hep başkasından yurutuyor
ataberk36exhaSende haklısın pureview teknolojisini aslında samsung geliştirdi Nokia çaldı.clearblack teknolojisini Apple geliştirdi Nokia ond...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sonbaharda rekabet kızışacak bakalım
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enzomaresca 5 yıl
çok çekirdek merakını anlamıyorum önemli olan sistem düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu budur. bugün tek çekirdekli iphone4 birçok 4 çekirdekli androidden çok daha stabil çalışıyor. wp da çok stabil ve hızlı çalışmakta. ancak samsung özellikle yıllardır yok 4 çekirden yok 8 çekirdek diye göz boyayıp düzgün çalışmayan plastik telefonlarını iteliyor kullanıcıya.
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drcombo 5 yıl
yeni bir haber eski bir tartışma :)
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grezimonk 5 yıl enzomaresca
iPHONE düzgün çalışıyor? atma iPHONE bölümü sorunlu iPHONE konusu dolup taşıyor... patlar, çarpar öldürür...
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OverClocK1ng 5 yıl
Ve Microsoft, 4 çekirdekli mobil işlemciler de olduğunu fark eder...
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DH Misafiri 5 yıl
Vay arkadaş hiç anlamıyorum bu insanları 4 çekirdek 4 çekirdek diye bi taraflarını yırtarlar ondan sonra 4 çekirdek koyduklarında ne gerek var bunu gerektirecek uygulama yok ki derler.Bu şirketler ne yaparsa yapsın yaranamaz insanlara.
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gokhans19 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vay arkadaş hiç anlamıyorum bu insanları 4 çekirdek 4 çekirdek diye bi taraflarını yırtarlar ondan sonra 4 çekirdek koyduklarında ne gerek var bunu gerektirecek uygulama yok ki derler.Bu şirketler ne yaparsa yapsın yaranamaz insanlara.

Açık açık göz boyama + fiyat şişirme.
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Bay H 5 yıl
ataberk36exha

Sende haklısın pureview teknolojisini aslında samsung geliştirdi Nokia çaldı.clearblack teknolojisini Apple geliştirdi Nokia ondan çaldı daha gelişmiş bir kamera sensorunu de telefon kasasında birleştirmeyi de samsung dan çaldı (!) Nokia teknoloji üretmiyor,geliştirmiyor haklısınız hep başkasından yurutuyor
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ataberk36ex 5 yıl
Dogu-E
ataberk36exha bire nokşadan şu sızdı bunun bilmemnesi görüntülendi . yap çıkar kardeşim o eskidendi .millet beklerdiyok n95 ler falan tren kaçtııı
Görende bir tek sızıntı Nokia da var sanacak sızıntı haberi çıkmadan piyasaya sürülmüş bir tane telefon var mı ???

yaşın kaç bilmiyorumda nokia yıllardır aynı şeyi yapıyor . sonuçta teknoloji ayrı firmalarda hazırlanıyor ,ilk çıktığında fiyat yüksek bi süre sonra düşük fiyattan alıp parçaları topluyor .birde yüksek fiyata satıyor sizin gibi kör nokia fanatikleride aa çıkacak diye beklesin dursun . nokia hiç bir zaman son teknolojiyi çıkarmıyor . tecih meselesi ama ilk onlar gibi lanse ediyor ve senin gbi bilgisiz fanatiklerde nokia da nokia diye beklesin dursun :)))))))))))))
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LilTunechi 5 yıl
Hep geriden takip ediyorsun nokia olmuyor.
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ataberk36ex 5 yıl
ha bire nokşadan şu sızdı bunun bilmemnesi görüntülendi . yap çıkar kardeşim o eskidendi .millet beklerdiyok n95 ler falan tren kaçtııı
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Dogu-E 5 yıl ataberk36ex
ataberk36ex
ha bire nokşadan şu sızdı bunun bilmemnesi görüntülendi . yap çıkar kardeşim o eskidendi .millet beklerdiyok n95 ler falan tren kaçtııı

Görende bir tek sızıntı Nokia da var sanacak sızıntı haberi çıkmadan piyasaya sürülmüş bir tane telefon var mı ???
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godless turtle 5 yıl
gokhans19
godless turtle
gokhans19 Samsung s2yi çıkardığında ve yakında 4 çekirdekli telefonlar gelecek haberleri ortada dolaşırken nokia 2 ve 4 çekirdekler telefonda gereksiz diye açıklama yapmıştı. Şimdi ise kendi 2-4 çekirdekli telefon üretiyor. O yüzden diğer markaları hep 1 adım geriden takip etmek zorunda. İleriyi göremiyor. Ayrıca wp tek çekirdekte bu donanımla çok hızlı çalışıyor diyorlardı şimdi niye aynı işletim sistemine 4 çekirdekli işlemci hazırlıyorlar? a) Bu telefon 4 çekirdekli deyip daha pahalıya satmak için. b) Göz boyayıp zaten ederinden daha pahalı çöp telefonlarını dahada pahalıya satacaklar. c) Bu donanımla hızlı çalışıyor diye sana satmak için salladık asıl 4 çekirdekte hızlı çalışıyor hayır hayır 8 çekirdekli telefonumuz geliyor onda hızlı çalışıyor o da olmadı 16 çekirdekli telefon yapıcaz asıl hızı siz onda görün diye insanları kandırıyorlar. d) Nokia pişmanlıktır. e) HEPSİ. Nokia tükürdüğünü yalıyor. 512mb ram ve tek çekirdek bize yeter diyorlardı ama oyunlar çıkıpta 512 mb ramde çalışmam 1 gb ram isterim deyince, çözünürlükler yükseldikçe dediklerinin ne kadarda boş olduğunu gördüler. İşte bu kafa yüzünden hep geride kalıyorlar. Zaten wp ile bir halt becermesi imkansız. Acil başındakileri kovup androide geçmesi lazım. Android olmayan bir telefona kimse elini sürmüyor bu saatten sonra.
Arkadaşım; Nokiada çağa ayak uydursa suç, uydurmasa suç. Bir şeyi de beğenin yahu!
Adamlar kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Nokia için çağa ayak uydurmak demek bu işletim sistemiyle bu donanım süper çalışıyor deyip 3 gün sonrada 4 çekirdekli işlemci kullanıcaz demekmi? 512 mb ram yeterli deyip oyunlar biz en az 1 gb ram isteriz deyince şaka lan şaka 512 mb ram bu zamanda neye yeter aynı donanımlı telefona +512 mb ram ekledik ve hala 15 sene önceki sizi kandırma politikamız gibi kameraya +1 mp ekledik ve diğer telefona göre 300-400 tl daha pahalıya size kakalıycaz demelerimi çağa ayak uydurmaktan anladıkları. Sen bu donanımla wp 8 çok güzel çalışıyor dedikten sonra aynı işletim sistemini 4 çekirdekli işlemciyle satmaya çalışırsan ya o donanımla güzel çalışıyor demen yalandır yada diğerleride 4 çekirdekli işlemci koyuyor bizde koyalım öyle anca satarız deyip göz boyamaktan başka birşey değildir.

Kimse size Nokia alın diye diretmiyor ki! Adamlar; biz şu şu özelliklerde gayet stabil bir telefon yaptık isterseniz alırsınız diyor. Ha eğer dersen ki, ben daha fazla para verip (muhtemelen işine yaramayacak) 2 çekirdek daha satın alayım, onun içinde bir seçenek sunmuşlar. Ayrıca; Nokia WP8'e geçtikten sonra alt seviye telefonları dışında 512 mb ram koyduğu bir telefon hatırlayamadım. Kaldı ki alt seviye hiçbir telefonun oyun performansı elle tutulur seviyede değil 2 gb rami ne için kullanacak!?
Kaldı ki Apple; amiral gemisinde, çift çekirdekli işlemci ve 1 gb ram kullanması kimsenin gözüne batmazken, Nokia yapıca; pis nokia, kaka nokia oluyor.
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Tíara`S 5 yıl
Sonunda 4 çekirdek Lumia modelleride gün yüzüne çıkıcak.Fakat uygulama eksikliği yüzünden 4 çekirdek olsada bir işe yaramıycak.Aksine daha çok batarya harcıycak.WP8 hafif bir işletim sistemi.Çift çekirdekli işlemcili modelleri bile androidin 4 çekirdekli işlemcilerinden daha performanslı görünüyor.Çünkü asıl önemli olan kullanılan plartform.Zaten o yüzden WP8 seviyorum ya.

Bakalım Nokia nasıl bir grafik görüntüsü çizicek..
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godless turtle 5 yıl
gokhans19
Samsung s2yi çıkardığında ve yakında 4 çekirdekli telefonlar gelecek haberleri ortada dolaşırken nokia 2 ve 4 çekirdekler telefonda gereksiz diye açıklama yapmıştı. Şimdi ise kendi 2-4 çekirdekli telefon üretiyor. O yüzden diğer markaları hep 1 adım geriden takip etmek zorunda. İleriyi göremiyor. Ayrıca wp tek çekirdekte bu donanımla çok hızlı çalışıyor diyorlardı şimdi niye aynı işletim sistemine 4 çekirdekli işlemci hazırlıyorlar? a) Bu telefon 4 çekirdekli deyip daha pahalıya satmak için. b) Göz boyayıp zaten ederinden daha pahalı çöp telefonlarını dahada pahalıya satacaklar. c) Bu donanımla hızlı çalışıyor diye sana satmak için salladık asıl 4 çekirdekte hızlı çalışıyor hayır hayır 8 çekirdekli telefonumuz geliyor onda hızlı çalışıyor o da olmadı 16 çekirdekli telefon yapıcaz asıl hızı siz onda görün diye insanları kandırıyorlar. d) Nokia pişmanlıktır. e) HEPSİ. Nokia tükürdüğünü yalıyor. 512mb ram ve tek çekirdek bize yeter diyorlardı ama oyunlar çıkıpta 512 mb ramde çalışmam 1 gb ram isterim deyince, çözünürlükler yükseldikçe dediklerinin ne kadarda boş olduğunu gördüler. İşte bu kafa yüzünden hep geride kalıyorlar. Zaten wp ile bir halt becermesi imkansız. Acil başındakileri kovup androide geçmesi lazım. Android olmayan bir telefona kimse elini sürmüyor bu saatten sonra.

Arkadaşım; Nokia'da çağa ayak uydursa suç, uydurmasa suç. Bir şeyi de beğenin yahu!
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gokhans19 5 yıl godless turtle
godless turtle

gokhans19

Samsung s2yi çıkardığında ve yakında 4 çekirdekli telefonlar gelecek haberleri ortada dolaşırken nokia 2 ve 4 çekirdekler telefonda gereksiz diye açıklama yapmıştı. Şimdi ise kendi 2-4 çekirdekli telefon üretiyor. O yüzden diğer markaları hep 1 adım geriden takip etmek zorunda. İleriyi göremiyor. Ayrıca wp tek çekirdekte bu donanımla çok hızlı çalışıyor diyorlardı şimdi niye aynı işletim sistemine 4 çekirdekli işlemci hazırlıyorlar? a) Bu telefon 4 çekirdekli deyip daha pahalıya satmak için. b) Göz boyayıp zaten ederinden daha pahalı çöp telefonlarını dahada pahalıya satacaklar. c) Bu donanımla hızlı çalışıyor diye sana satmak için salladık asıl 4 çekirdekte hızlı çalışıyor hayır hayır 8 çekirdekli telefonumuz geliyor onda hızlı çalışıyor o da olmadı 16 çekirdekli telefon yapıcaz asıl hızı siz onda görün diye insanları kandırıyorlar. d) Nokia pişmanlıktır. e) HEPSİ. Nokia tükürdüğünü yalıyor. 512mb ram ve tek çekirdek bize yeter diyorlardı ama oyunlar çıkıpta 512 mb ramde çalışmam 1 gb ram isterim deyince, çözünürlükler yükseldikçe dediklerinin ne kadarda boş olduğunu gördüler. İşte bu kafa yüzünden hep geride kalıyorlar. Zaten wp ile bir halt becermesi imkansız. Acil başındakileri kovup androide geçmesi lazım. Android olmayan bir telefona kimse elini sürmüyor bu saatten sonra.


Arkadaşım; Nokia'da çağa ayak uydursa suç, uydurmasa suç. Bir şeyi de beğenin yahu!



Adamlar kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Nokia için çağa ayak uydurmak demek bu işletim sistemiyle bu donanım süper çalışıyor deyip 3 gün sonrada 4 çekirdekli işlemci kullanıcaz demekmi? 512 mb ram yeterli deyip oyunlar biz en az 1 gb ram isteriz deyince şaka lan şaka 512 mb ram bu zamanda neye yeter aynı donanımlı telefona +512 mb ram ekledik ve hala 15 sene önceki sizi kandırma politikamız gibi kameraya +1 mp ekledik ve diğer telefona göre 300-400 tl daha pahalıya size kakalıycaz demelerimi çağa ayak uydurmaktan anladıkları.

Sen bu donanımla wp 8 çok güzel çalışıyor dedikten sonra aynı işletim sistemini 4 çekirdekli işlemciyle satmaya çalışırsan ya o donanımla güzel çalışıyor demen yalandır yada diğerleride 4 çekirdekli işlemci koyuyor bizde koyalım öyle anca satarız deyip göz boyamaktan başka birşey değildir.
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DH Misafiri 5 yıl
gokhans19
Samsung s2yi çıkardığında ve yakında 4 çekirdekli telefonlar gelecek haberleri ortada dolaşırken nokia 2 ve 4 çekirdekler telefonda gereksiz diye açıklama yapmıştı. Şimdi ise kendi 2-4 çekirdekli telefon üretiyor. O yüzden diğer markaları hep 1 adım geriden takip etmek zorunda. İleriyi göremiyor. Ayrıca wp tek çekirdekte bu donanımla çok hızlı çalışıyor diyorlardı şimdi niye aynı işletim sistemine 4 çekirdekli işlemci hazırlıyorlar? a) Bu telefon 4 çekirdekli deyip daha pahalıya satmak için. b) Göz boyayıp zaten ederinden daha pahalı çöp telefonlarını dahada pahalıya satacaklar. c) Bu donanımla hızlı çalışıyor diye sana satmak için salladık asıl 4 çekirdekte hızlı çalışıyor hayır hayır 8 çekirdekli telefonumuz geliyor onda hızlı çalışıyor o da olmadı 16 çekirdekli telefon yapıcaz asıl hızı siz onda görün diye insanları kandırıyorlar. d) Nokia pişmanlıktır. e) HEPSİ. Nokia tükürdüğünü yalıyor. 512mb ram ve tek çekirdek bize yeter diyorlardı ama oyunlar çıkıpta 512 mb ramde çalışmam 1 gb ram isterim deyince, çözünürlükler yükseldikçe dediklerinin ne kadarda boş olduğunu gördüler. İşte bu kafa yüzünden hep geride kalıyorlar. Zaten wp ile bir halt becermesi imkansız. Acil başındakileri kovup androide geçmesi lazım. Android olmayan bir telefona kimse elini sürmüyor bu saatten sonra.

Ya normalde pek mesaj yazmam ve sadece okur geçerim. Ama bu sefer dayanamadım. Ne kadar boş konuşuyorsun arkadaşım sen ya? Bilgi sahibi olmadan fikir yürütüp bilecenlik yaparak sadece kendine güldürürsün. Abuk abuk şeyler yazıp kirletmeyin şu güzel sayfayı
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