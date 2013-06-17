4 çekirdekli bir Lumia modeli grafik benchmark testlerinde göründü





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminde donanım çıtasını yükselteceği ve 4 çekirdekli işlemciler ile Full HD ekranlara destek sunmaya başlayacağı biliniyor. Firmaların da buna yönelik çalışmaları devam ediyor.





Nokia'nın bir süredir 4 çekirdekli bir Lumia modeli hazırladığı yönünde spekülasyonlar gündeme gelmekteydi. Dün de söz konusu modele ait bir grafik benchmark testi sonuçları ortaya çıktı.





GFXBench testlerinde ortaya çıkan sonuçlara göre Nokia, 4 çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 305 grafik birimine sahip bir Lumia modelinin hazırlığı içerisinde. Modelin görünen ekran çözünürlüğü ise 1280 x 720 piksel.





Testlerde Nokia'nın hani işlemci modeline yer verdiği belirtilmiyor. Ancak Qualcomm'un Adreno 305 grafik birimi taşıyan 4 çekirdekli işlemcilerine bakıldığı zaman Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümleri karşımıza çıkıyor.





Nokia Lumia modellerinde Scorpion veya Krait çekirdekli işlemcilere yer verirken, Lumia 610 ve 510 modellerinde Cortex-A5 tabanlı işlemci kullanmıştı. Bu açıdan bu işlemcinin yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak daha uygun fiyatlı bir Lumia modelinde veya bir Phablet modelinde kullanılabileceği tahmin ediliyor. Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP kameralı modelinde ise bu işlemciyi kullanması beklenmiyor.





http://www.phonearena.com/news/Quadcore-powered-Nokia-Lumia-shows-up-on-GFXBench_id44110