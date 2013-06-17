4 çekirdekli bir Lumia modeli grafik benchmark testlerinde göründü

Haber Editörü
Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminde donanım çıtasını yükselteceği ve 4 çekirdekli işlemciler ile Full HD ekranlara destek sunmaya başlayacağı biliniyor. Firmaların da buna yönelik çalışmaları devam ediyor.
Nokia'nın bir süredir 4 çekirdekli bir Lumia modeli hazırladığı yönünde spekülasyonlar gündeme gelmekteydi. Dün de söz konusu modele ait bir grafik benchmark testi sonuçları ortaya çıktı.
GFXBench testlerinde ortaya çıkan sonuçlara göre Nokia, 4 çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 305 grafik birimine sahip bir Lumia modelinin hazırlığı içerisinde. Modelin görünen ekran çözünürlüğü ise 1280 x 720 piksel.
Testlerde Nokia'nın hani işlemci modeline yer verdiği belirtilmiyor. Ancak Qualcomm'un Adreno 305 grafik birimi taşıyan 4 çekirdekli işlemcilerine bakıldığı zaman Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümleri karşımıza çıkıyor.
Nokia Lumia modellerinde Scorpion veya Krait çekirdekli işlemcilere yer verirken, Lumia 610 ve 510 modellerinde Cortex-A5 tabanlı işlemci kullanmıştı. Bu açıdan bu işlemcinin yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak daha uygun fiyatlı bir Lumia modelinde veya bir Phablet modelinde kullanılabileceği tahmin ediliyor. Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP kameralı modelinde ise bu işlemciyi kullanması beklenmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Quadcore-powered-Nokia-Lumia-shows-up-on-GFXBench_id44110 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzun süre Android kullandım. Yine uzun süre S3 inceleme fırsatım oldu. Çok fazla uygulama oyun denedim. Uygulamalar bile Android'in telefonu ne kadar iyi olursa olsun doğru düzgün çalışmıyor. Tamam uygulama dolusuna var ama ben Windows Phone'da emin ol hiçbir uygulamanın eksikliğini yaşamadım. Şuan telefonumda kurmuş olduğum 56 uygulama 13 oyun var. Şuan denedim. 5 tane oyun açtım. Hiçbirini kapatmadım. Hepsi ile aralarında geçişleri denedim. Öyle tekrardan falan açılmadı hepsi. Bildiğin saniyesinde kaldığın yerden devam etti. Onlar arka planda çalışırken internette gezindim, mesajlaştım. En ufak takılma yok.
Hadi S4 dediğin telefonla deneyelim bunu. Android'in nasıl bir yapısı olduğunu çok iyi biliyorum. 2 tane oyunu aç ana ekrana dön mesaj yazmaya çalış klavye takılır. Her şey işlemci her şey bellek değil. Her şey uygulama da değil. Açtığından burnundan getiriyorsa uygulama ben neyleyim o uygulamayı. 2 yıldır Android kullandım. Her geçen gün yavaşladı. Ben biliyorum ki ben 2 yıl Windows Phone kullansam gene yavaşlamayacak. Senin o şuan çok övdüğün telefon 2 yıl sonra nerede olur kim bilir.
Bana gelip de ben S4 aldım ya da şu Android'i aldım bu Android'i aldım hayatta takılmaz her zaman çok hızlı demeyin.
Uygulama konusunda eksiklik var evet ama o kadar hızlı geliyor ki uygulamalar. İlla ki güzel bir şeyler alternatif bir şeyler bulabiliyorsun. O kadar uygulama meraklısı olunacaksa zaten tercih Android'den değil Apple'dan yana kullanılmalı. Windows Phone'da uygulama az hız var fazlasıyla, Apple'da uygulama var güzel de çalışıyor tek tip telefon üretiyorlar. E Android'de uygulama var düzgün çalışmıyor, kişiselleştirilebilir diyorsunuz elleyince takılıyor.
Sende haklısın pureview teknolojisini aslında samsung geliştirdi Nokia çaldı.clearblack teknolojisini Apple geliştirdi Nokia ondan çaldı daha gelişmiş bir kamera sensorunu de telefon kasasında birleştirmeyi de samsung dan çaldı (!) Nokia teknoloji üretmiyor,geliştirmiyor haklısınız hep başkasından yurutuyor