ŞOK marketler akıllı evcil hayvan cihazları satacak

4 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
4 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Neutron markasına ait kameralı mama kabı yer alıyor. 4 litre kapasiteli mama kabını Wi-Fi ile kontrol edebiliyorsunuz. Kamerası ve mikrofonu da olan mama kabı elektrik kesildiği zaman pil ile de çalışabiliyor. Fiyatı 3249TL.
Neutron markasına ait sadece ses kontrollü olan 4 litre akıllı mama kabı ise yine Wi-Fi ile kontrol ediliyor ve pil ile çalışabiliyor. Mama kabının fiyatı 2549TL. 8-12mm altındaki mamaları fırlatarak hayvanınızı eğlendiren kameralı ve sesli kablosuz ekipman ise 2549TL. Yine 2.2 litrelik Wi-Fi akıllı su pınarı da 1549TL.
Büyük bütçesi olanlar için 4 litre kum kapasiteli ve UV destekli akıllı kedi tuvaleti 15899TL olarak satılacak. Islak hayvanlarınızı kurutabilmeniz için LED ekranlı kurulama kutusu da 9799TL seviyesinde. Son olarak TP-Link Tapo kablosuz güvenlik kamerası da 949TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.