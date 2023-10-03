ŞOK marketler akıllı evcil hayvan cihazları satacak

Tam Boyutta Gör Evinde evcil hayvan besleyen ve hayvanını sürekli takip altında tutmak isteyenler için ŞOK marketler zincirine Neutron markasına ait mama kabı, su kabı, tuvalet, kamera gibi farklı evcil hayvan ekipmanları geliyor.

4 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

4 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Neutron markasına ait kameralı mama kabı yer alıyor. 4 litre kapasiteli mama kabını Wi-Fi ile kontrol edebiliyorsunuz. Kamerası ve mikrofonu da olan mama kabı elektrik kesildiği zaman pil ile de çalışabiliyor. Fiyatı 3249TL.

30 Eylül ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 3 gün önce eklendi

Neutron markasına ait sadece ses kontrollü olan 4 litre akıllı mama kabı ise yine Wi-Fi ile kontrol ediliyor ve pil ile çalışabiliyor. Mama kabının fiyatı 2549TL. 8-12mm altındaki mamaları fırlatarak hayvanınızı eğlendiren kameralı ve sesli kablosuz ekipman ise 2549TL. Yine 2.2 litrelik Wi-Fi akıllı su pınarı da 1549TL.

Büyük bütçesi olanlar için 4 litre kum kapasiteli ve UV destekli akıllı kedi tuvaleti 15899TL olarak satılacak. Islak hayvanlarınızı kurutabilmeniz için LED ekranlı kurulama kutusu da 9799TL seviyesinde. Son olarak TP-Link Tapo kablosuz güvenlik kamerası da 949TL.

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