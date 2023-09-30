ŞOK marketlerde replika akıllı saat geçidi var

Tam Boyutta Gör Popüler akıllı saat modellerinin daha ucuz replikalarına ilgi gösterenler varsa ŞOK marketler bu hafta Winex markasına ait farklı modeller satacak. Ayrıca retro oyun konsolu ve powerbank modeli de bulunuyor.

30 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

30 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Winex markasına ait farklı kategorilerde replika akıllı saatler yer alıyor. Winex 2023 Watch GT3 modeli paslanmaz çelik kasa, sağlık takibi, sesli görüşme, 1.45 inç IPS ekran, 100 saat bekleme süresi gibi özelliklerle 949TL fiyat etiketine sahip.

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Winex 2023 Watch 7 modeli 1.75 inç OLED ekran, sesli görüşme, GPS, yoğun kullanımda 18 saat süre gibi özelliklerle 829TL olarak satılacak. Winex Watch S8 Ultra modeli 49mm kasa, 5 güne kadar kullanım, sağlık takibi özellikleriyle 599TL. Winex T200 ise temel özelliklere sahip ve fiyatı 419TL.

Diğer taraftan Winex Arcade 2023 retro konsolu 15 bin farklı retro konsol oyunuyla 1699TL olarak satılacak. Philips markasına ait LED göstergeli 10000mAh powerbank ise 369TL fiyat etiketine sahip.

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