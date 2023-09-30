ŞOK marketlerde replika akıllı saat geçidi var

30 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
30 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Winex markasına ait farklı kategorilerde replika akıllı saatler yer alıyor. Winex 2023 Watch GT3 modeli paslanmaz çelik kasa, sağlık takibi, sesli görüşme, 1.45 inç IPS ekran, 100 saat bekleme süresi gibi özelliklerle 949TL fiyat etiketine sahip.
Winex 2023 Watch 7 modeli 1.75 inç OLED ekran, sesli görüşme, GPS, yoğun kullanımda 18 saat süre gibi özelliklerle 829TL olarak satılacak. Winex Watch S8 Ultra modeli 49mm kasa, 5 güne kadar kullanım, sağlık takibi özellikleriyle 599TL. Winex T200 ise temel özelliklere sahip ve fiyatı 419TL.
Diğer taraftan Winex Arcade 2023 retro konsolu 15 bin farklı retro konsol oyunuyla 1699TL olarak satılacak. Philips markasına ait LED göstergeli 10000mAh powerbank ise 369TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.