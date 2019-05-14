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4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor

Huawei yüz güldüren P20 Lite modeline bir şans daha vermeye hazırlanıyor. Huawei P20 Lite 2019 yakın zamanda piyasada olacak. Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
7,5b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonlarına tasarım anlamında benzeyen Lite versiyonları geliştirdiğini görüyoruz. Her yeni amiral gemisinde farklı Lite versiyonları oluyor ancak bu kez durum biraz farklı.

Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı

Satış başarısı ile firmanın yüzünü güldüren Huawei P20 Lite modelinden sonra bu yıl da Huawei P30 Lite piyasaya çıkmıştı ancak firma çizginin dışına çıkarak bir devam modeli çıkarmaya karar verdi.

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Sızdırılan bilgilere göre Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

Telefonun dikkat çekici diğer bir özelliği ise 4 arka kamerası. 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor.

5.84 inçlik LCD ekrana sahip olan Huawei P20 Lite 2019 modeline Kirin 710 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 3000mAh kapasiteli bir bataryanın yer verildiği modelin 279 Avro üzerinden satışa çıkacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Budget-Huawei-P20-Lite-2019-quadruple-camera-leak_id115989 Yorum Yaz
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Darknesia 4 hf. en beğenilen
İsimlendirme çok yanlış. Neden P30 Lite'a gölge düşürüyorlar ki? 710 konusuna hiç girmiyorum zaten..
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shadowtr 3 hf.
Piyasadaki en saçma isimlendirmelerden biri.
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Askaparta 4 hf.
Lite, 2019 gibi ifadeler içinde kayboluyoruz. Alabilsek de kısıtlanmamış amiralle açılsak deryaya.
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astegon 4 hf.
Hahahah
yeni SD 625 Kirin 710'dur
net

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huseyincarnege 4 hf.
mate 30 lite bekleseydinyala :)
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mustafabarakli23 4 hf.
Yaa şu telefonu koy kirin 970’i sat arkadaş bu kadar zor mu ? Ben Samsung’u da anlamıyorum abi eski kaliteli işlemcilerinden koy orta seviye telefonlarına onu sat yok 9610 yok 7870 felan filan s8’in işlemcisini koy... Snapdragon 710 yerine 810 koy anlamıyorum çok saçma geliyor bana...
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napolyon94 4 hf. mustafabarakli23
mustafabarakli23
Yaa şu telefonu koy kirin 970’i sat arkadaş bu kadar zor mu ? Ben Samsung’u da anlamıyorum abi eski kaliteli işlemcilerinden koy orta seviye telefonlarına onu sat yok 9610 yok 7870 felan filan s8’in işlemcisini koy... Snapdragon 710 yerine 810 koy anlamıyorum çok saçma geliyor bana...

1-Güç tüketimi en onemli etmen burada.
2-elestirdigin 710, 810 dan cok daha guclu. 821 seviyesinde islem gucu veriyor.
3-Eski chipsetlerin maliyeti yuksek.
4- Eski nanometrik uretim teknolojisinde kalanlari uretmezler. Devir 7 nm devri, kimse kalkip 28nm chip uretip cihazina koymaz.
5- yeni nesil chipsetler de ister giris ister tepe model olsun ortak yenilikler vardir. Daha iyi H265 cozuzu, yuksek kamera MP destegi, sebeke icin yapilan ilerlemeler gibi gibi.
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ardaninho 4 hf.
Gereksiz bir telefon olmuş...
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sinanozk 4 hf.
Çok gereksiz bir model. Hadi mate ve p serisinin her birinin lite modeli çıkıyor 2019 gibi fazlalık bir isme ne gerek var. Özellikler de öncekilerin aynısı zaten. Kaldı ki p30 lite arefesinde böyle bir ürün ile saçma sapan bir işe imza atıldığını gösteriyor.
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babaeski39 4 hf.
Mate 20 lite çakması olmuş iyice tek farkı batarya'sının 3750 olması mate 20 lite'in
Bunun'da farkı kamera olmuş amaçları ne bunların neyin kafasını yaşıyorlar
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mhrUca 4 hf.
Kirin 710 boku cikti her cihazda yeni islemci yapin fornite kaldirsin
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mhrUca 4 hf.
Cirkin
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