4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor

Genelde Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonlarına tasarım anlamında benzeyen Lite versiyonları geliştirdiğini görüyoruz. Her yeni amiral gemisinde farklı Lite versiyonları oluyor ancak bu kez durum biraz farklı.
Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı
Satış başarısı ile firmanın yüzünü güldüren Huawei P20 Lite modelinden sonra bu yıl da Huawei P30 Lite piyasaya çıkmıştı ancak firma çizginin dışına çıkarak bir devam modeli çıkarmaya karar verdi.Ayrıca Bkz. "DJI OSMO Action detaylanıyor"
Sızdırılan bilgilere göre Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.
Telefonun dikkat çekici diğer bir özelliği ise 4 arka kamerası. 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor.
5.84 inçlik LCD ekrana sahip olan Huawei P20 Lite 2019 modeline Kirin 710 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 3000mAh kapasiteli bir bataryanın yer verildiği modelin 279 Avro üzerinden satışa çıkacağı ifade ediliyor.
https://www.phonearena.com/news/Budget-Huawei-P20-Lite-2019-quadruple-camera-leak_id115989 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeni SD 625 Kirin 710'dur
net
1-Güç tüketimi en onemli etmen burada.
2-elestirdigin 710, 810 dan cok daha guclu. 821 seviyesinde islem gucu veriyor.
3-Eski chipsetlerin maliyeti yuksek.
4- Eski nanometrik uretim teknolojisinde kalanlari uretmezler. Devir 7 nm devri, kimse kalkip 28nm chip uretip cihazina koymaz.
5- yeni nesil chipsetler de ister giris ister tepe model olsun ortak yenilikler vardir. Daha iyi H265 cozuzu, yuksek kamera MP destegi, sebeke icin yapilan ilerlemeler gibi gibi.
Bunun'da farkı kamera olmuş amaçları ne bunların neyin kafasını yaşıyorlar
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7511 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei p20 lite 2019 ve