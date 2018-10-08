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4 kameralı Samsung telefonunun detayları netleşiyor

Sektörün ilk 4 kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9s detaylanmaya devam ediyor. 4 kameranın da çözünürlüğü ve fonksiyonları sızdırıldı. Galaxy A9s özellikleri haberimizde.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk 3 kameralı akıllı telefonu Galaxy A7 2018 modelini tanıttıktan sonra Samsung şimdi de 4 kameralı ilk telefonunu tanıtacak. Sektörde de ilk olması beklenen yeni akıllı telefon ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Galaxy A9s özellikleri

Galaxy A9 Star Pro veya Galaxy A9s adını alacağı tahmin edilen akıllı telefonda Snapdragon 660 yonga setinin kullanılacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan telefon ABD ve Çin gibi belirli pazarlarda satılacak. Samsung global olarak genelde Exynos yonga setli telefonlarını piyasaya sürüyor.

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Telefonun en can alıcı noktası 4 arka kamerası. Bu 4 kameranın belirli senaryolarda aynı anda devreye gireceği ifade ediliyor. Bu sistem telefon kameraları açısından yeni bir devrimin kapısını açacak.

Kombinasyon içerisinde 24MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı sensörün ana sensör olduğu belirtiliyor. 5MP çözünürlüğündeki ikinci sensör ise derinlik verileri topluyor ve bulanıklık gibi efektlerde görev alıyor.

Üçüncü sensör 8MP çözünürlüğünde ve geniş açılı bir lense sahip. 10MP çözünürlüğündeki dördüncü sensör ile 2x optik yakınlaştırma için kullanılıyor. Böylece sektörün en kapsamlı kamera kombinasyonu ortaya çıkmış oluyor.

Galaxy A9s modelinde bunun haricinde 6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3720mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olması bekleniyor. Telefon 11 Ekim tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/05/samsung-galaxy-a9s-specifications-and-camera-details-leaked/ Yorum Yaz
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Bay Robot 7 ay en beğenilen
Parmak izi okuyucusu arkada olan telefonlar bir tek benim mi gıcığıma gidiyor?
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AqRaMa 7 ay
ilk başlarda inanmamıştım 4 kamera olacağına, hoş eskiden 2 deseler yine inanmazdım ama 3 çıktı şimdi bu 4 ve nokia 5 çıkaracakmış böyle böyle nereye kadar bakalım
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koyunsavar 7 ay
Mate 20 pro ya rakip çıkıyor.
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smart1978 7 ay
Bu kamera sensorun fiyati en fazla 5$ filan ama saglam pahaliya da satarlar :)
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kucuker34 7 ay
Yakında komple telefon arkalarında kameralar görürüz
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Kayrabey 7 ay
Fİyat 4499lira olursa şaşırmam
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Bay Robot 7 ay en beğenilen
Parmak izi okuyucusu arkada olan telefonlar bir tek benim mi gıcığıma gidiyor?
2 Yanıt Yanıtla +7
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marseltalon 7 ay Bay Robot
Yalnız değilsin.
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V4LKyR 7 ay Bay Robot
Evet
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