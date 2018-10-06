LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda

Farklı akıllı telefon stratejileri denemelerine rağmen bir türlü pazarda istediği satışları elde edemeyen LG mobil bölümü adeta firmanın kamburu haline geldi. Holding olarak LG tarihi rekorlara imza atarken mobil bölüm zarardan çıkamadı.
Gelenek oldu
Firmanın açıkladığı ön rakamlara göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 13.64 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakam 60 yıllık firma tarihindeki en yüksek üçüncü gelirine işaret ediyor. Faaliyet karı ise 660 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 44 artış gösterdi.Ayrıca Bkz. "Samsung üçüncü çeyrekte yeniden rekora koşuyor"
Mobil bölüm ise halen zarar ediyor. Net rakamlar açıklanmasa da analiz uzmanları üç haneli rakamlarda zararın devam edeceğini tahmin ediyor. Bir önceki çeyrekte 172 milyon dolar zarar edilmişti.
LG Mobile başkanı da bu yıl için bir düzelme beklemiyor. Özellikle 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile birlikte en erken gelecek yıl bir kıpırdanma olacağı düşünülüyor. Firma ilk 5G telefonlarından birisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Mobil bölümün yatırımı artık 5G teknolojilerine kaymış durumda. Bununla birlikte analiz uzmanları mobil bölüm için gelecek yıl da umutlu değil.
https://www.androidheadlines.com/2018/10/lg-reports-highest-q3-revenue-in-60-year-history-profit-up-44.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
g6 g7 v30 v35 v40 gerçi v40 yeni çıktı
böyle sorunlar kalmadı en azından g3 g4 veya g5 gibi değiller çevremde g5 kullananlar bile var sorunsuz şekilde..
G2 - 3 arkadaş aldık, birinin anakart arızalandı, birinin ekran arızalandı, benim dokunmatik arızalandı.
G3 - Bendekinin ekranında leke vardı ortada kocaman. Babamın G3'ünün 2 kere anakart değişti son anakartı yine yandı çöp oldu, 2 kere ekran değişti.
V10 - Şarjı su gibi bitiyordu. Ekranında aşırı bir şekilde Ghost screen sorunu vardı. Deli gibi ısınıyordu. Ayrıca boot loop sorunlarından bahsedilmeye başlandı.
G5 - 1.5 yıldır kullanıyorum. Günde 3 kere fullüyorum şarjı. 2 kere ekran değişti hala ghost screen var. Kamera lensi üfleseniz çiziliyor bundan dolayı kamera berbat halde. Alt kısım oynuyor, 40 yılda bir altını çıkarır takarım ona rağmen oynuyor yerinde.
G6'da da ghost screen ve ufak tefek diğer sorunlardan bahsedilmeye başlandı. Ben hiçbir samsung modelinde bu kadar sıkıntı yaşayan duymadım. Hala gidip amiral gemisi LG alan varsa cidden kumar oynuyor demektir.
Ben de G Pro, G2 ve G4 kullandım. Ondan sonra da bir daha LG almam dedim.
Samsung S9 aldım. Adamlar eskiden şu çok sorun olan Touchwiz'i düzeltmişler.
Ayrıca Samsung'a özel Package Disabler ile telefonun başlangıcından kaldırılamayan
uygulamaları kaldırabiliyorsun.
LG almak zorundaydım. Solak olduğum için geri tuşunu solda kullanıyordum. LG de tuşların
yerlerini değiştirebildiğin için mecbur LG alıyordum.
Galaxy S9 da geri tuşunu sola alabildiğin için o mecburiyetten kurtuldum çok şükür...