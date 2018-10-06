LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda

Farklı akıllı telefon stratejileri denemelerine rağmen bir türlü pazarda istediği satışları elde edemeyen LG mobil bölümü adeta firmanın kamburu haline geldi. Holding olarak LG tarihi rekorlara imza atarken mobil bölüm zarardan çıkamadı.

Gelenek oldu

Firmanın açıkladığı ön rakamlara göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 13.64 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakam 60 yıllık firma tarihindeki en yüksek üçüncü gelirine işaret ediyor. Faaliyet karı ise 660 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 44 artış gösterdi.

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Mobil bölüm ise halen zarar ediyor. Net rakamlar açıklanmasa da analiz uzmanları üç haneli rakamlarda zararın devam edeceğini tahmin ediyor. Bir önceki çeyrekte 172 milyon dolar zarar edilmişti.

LG Mobile başkanı da bu yıl için bir düzelme beklemiyor. Özellikle 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile birlikte en erken gelecek yıl bir kıpırdanma olacağı düşünülüyor. Firma ilk 5G telefonlarından birisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Mobil bölümün yatırımı artık 5G teknolojilerine kaymış durumda. Bununla birlikte analiz uzmanları mobil bölüm için gelecek yıl da umutlu değil.