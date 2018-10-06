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LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda

Akıllı telefon pazarında kayıplarını sürdüren LG mobil bölümü bu yıl bir hareketlilik beklemiyor. Gelecek yıl 5G teknolojisi ile birlikte çıkışa geçme umudu var.
7 ay
11,8b
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı akıllı telefon stratejileri denemelerine rağmen bir türlü pazarda istediği satışları elde edemeyen LG mobil bölümü adeta firmanın kamburu haline geldi. Holding olarak LG tarihi rekorlara imza atarken mobil bölüm zarardan çıkamadı.

Gelenek oldu

Firmanın açıkladığı ön rakamlara göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 13.64 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakam 60 yıllık firma tarihindeki en yüksek üçüncü gelirine işaret ediyor. Faaliyet karı ise 660 milyon dolar ile yıl bazında yüzde 44 artış gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Samsung üçüncü çeyrekte yeniden rekora koşuyor"

Mobil bölüm ise halen zarar ediyor. Net rakamlar açıklanmasa da analiz uzmanları üç haneli rakamlarda zararın devam edeceğini tahmin ediyor. Bir önceki çeyrekte 172 milyon dolar zarar edilmişti.

LG Mobile başkanı da bu yıl için bir düzelme beklemiyor. Özellikle 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi ile birlikte en erken gelecek yıl bir kıpırdanma olacağı düşünülüyor. Firma ilk 5G telefonlarından birisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Mobil bölümün yatırımı artık 5G teknolojilerine kaymış durumda. Bununla birlikte analiz uzmanları mobil bölüm için gelecek yıl da umutlu değil.   

 

https://www.androidheadlines.com/2018/10/lg-reports-highest-q3-revenue-in-60-year-history-profit-up-44.html Yorum Yaz
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DaggeredByRuhtan 7 ay en beğenilen
LG den şikayet edenler sürekli g3 g4 g5 ten bahsediyorlar tamam artık
g6 g7 v30 v35 v40 gerçi v40 yeni çıktı
böyle sorunlar kalmadı en azından g3 g4 veya g5 gibi değiller çevremde g5 kullananlar bile var sorunsuz şekilde..
LG den şikayet edenler sürekli g3 g4 g5 ten bahsediyorlar tamam artıkg6 g7 v30 v35 v40 gerçi v40 yeni çıktıböyle sorunlar kalmadı ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Sirchade 7 ay DaggeredByRuhtan
LG için abartıldığı falan yok valla. Tüm yaşanan sıkıntılar sıfır abartıyla doğru. G2-G3-V10 ve son olarak şu an G5 kullanıcısıyım. Aynı zamanda babam da G3 kullandı. Yaşadığım sıkıntıları yazıyorum. (Bunca sıkıntıya rağmen yine niye LG aldın derseniz, yarı fiyata alıyordum yurtdışından. Piyasa fiyatından LG almak akıl işi değil.) Ayrıca bunların yanında 2016 başında Xiaomi redmi note 3 aldım. 6 ay kullanıp anneme verdim. Çok hor kullanmasına rağmen hala canavar gibi. En ufak sıkıntı sorun yok.
G2 - 3 arkadaş aldık, birinin anakart arızalandı, birinin ekran arızalandı, benim dokunmatik arızalandı.
G3 - Bendekinin ekranında leke vardı ortada kocaman. Babamın G3'ünün 2 kere anakart değişti son anakartı yine yandı çöp oldu, 2 kere ekran değişti.
V10 - Şarjı su gibi bitiyordu. Ekranında aşırı bir şekilde Ghost screen sorunu vardı. Deli gibi ısınıyordu. Ayrıca boot loop sorunlarından bahsedilmeye başlandı.
G5 - 1.5 yıldır kullanıyorum. Günde 3 kere fullüyorum şarjı. 2 kere ekran değişti hala ghost screen var. Kamera lensi üfleseniz çiziliyor bundan dolayı kamera berbat halde. Alt kısım oynuyor, 40 yılda bir altını çıkarır takarım ona rağmen oynuyor yerinde.
G6'da da ghost screen ve ufak tefek diğer sorunlardan bahsedilmeye başlandı. Ben hiçbir samsung modelinde bu kadar sıkıntı yaşayan duymadım. Hala gidip amiral gemisi LG alan varsa cidden kumar oynuyor demektir.
LG için abartıldığı falan yok valla. Tüm yaşanan sıkıntılar sıfır abartıyla doğru. G2-G3-V10 ve son olarak şu an G5 kullanıcısıyım. Aynı zamanda babam da G3 ku...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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OverClocK1ng 7 ay Sirchade
Sevgili Mangekyou Sharingan.
Ben de G Pro, G2 ve G4 kullandım. Ondan sonra da bir daha LG almam dedim.
Samsung S9 aldım. Adamlar eskiden şu çok sorun olan Touchwiz'i düzeltmişler.
Ayrıca Samsung'a özel Package Disabler ile telefonun başlangıcından kaldırılamayan
uygulamaları kaldırabiliyorsun.
LG almak zorundaydım. Solak olduğum için geri tuşunu solda kullanıyordum. LG de tuşların
yerlerini değiştirebildiğin için mecbur LG alıyordum.
Galaxy S9 da geri tuşunu sola alabildiğin için o mecburiyetten kurtuldum çok şükür...
Sevgili Mangekyou Sharingan.Ben de G Pro, G2 ve G4 kullandım. Ondan sonra da bir daha LG almam dedim.Samsung S9 aldım. Adamlar eskiden şu çok sorun ol...
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kucuker34 7 ay
Bir daha LG mi asla
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JoiWoo 7 ay
Daha beter olsun bize az mı zarar ettirdi
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TARDIS 7 ay
LG'yi severim ama LG telefon üretmesin veya LG telefon bölümünü başka köklü bir üreticiye emanet etsin. Çinli bir firma olmasına rağmen 2014 yılından itibaren Güney Kore'ye ciddi yatırımlar yapmaya başlayan Huawei ile birlikte çalışabilirler.
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foreveriphone 7 ay
Yedek tel olarak g5 aldım 4 ay sonra ghost screen sorunu çıktı servis ekranı ücretsiz değiştirdi sıfır pil ve usb kabloda verdi.Çok memnunum g5 ten ve servisinden, yakında 8.0 güncellemesi de gelecek daha 2 yıl gider bu takoz.
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Paetzold 7 ay
G2 kullanıyorum yıllardır taş gibi. Baskada telefonu alinmaz.
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Das Boot 7 ay
Sanirim pazarlama kismi da sikinti var. G7 bence ses konusunda tartismasiz lider bir cihaz. Tasarim zaten galaxy s serisi disinda hepsi birbirine benziyor.
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quexstre48 7 ay
Herkesin gorusune saygi duyarim arkadaslar. Ama lg yi yerden yere vurupta samsungta hicbir sikinti gormedim diyen arkadaslara sunu soylemek istiyorum. 2 teknoloji firmasinda toplamda 8 sene kadar satis sonrasi destek kisminda calistim ve halen calisiyorum. Elime gelen samsunglarin %70 i anakart arizasi, bootloop, ve dokunmatik arizasindan geliyordu. Lg ler anakart arizasiyla geliyordu. En az sony geliyordu. Evet lg de anakart ve ekran sorunlari asikardi. Fakat az telefon gordugunuz icin ve internette bir markayi aratip sorunlarini gordugunuz icin bakis acinizi normal buluyordum. Su an samsung 2018-2017 a8 a7 ve bazi a6 modellerinde kronik olarak sebeke sorunu mevcut. Lenovo ve samsunglarin yine ekran yanigi sorunu cok fazla. Bir arkadas s4 veya s5 serisinden sonra samsung yenilik yapmayi kesti demisti. Gercektende oyle. Sony imx serisinin sunduklari disinda kamera ozelligi gormuyorum. Yanlis anlasilmasin 960fps ve hibrit gercekceklik ozelligi daha once vardi. Sensor kisminda ise note 3 serisinden sonra nem, termometre vb. sensorler kaldirdi. Diyecegim su ki lgyi yere sokup samsung u goklere cikarmak cok ta mantik isi gelmiyor. 2 markaninda hatalari mevcut demek daha dogru olur. Su an lg telefon bolumunun durumum kotu olabilir. Ama samsungun androide gecme asamasinda kullandigi java windows ve bada cihazlarini hatirlayin. Her firmanin zor gunleri olur. Bence hayatimiza kattiklari yenilikler ve kolayliklar daha onemlidir. Umarim kisa zamanda kurtulurlar cunku rekabet cpu ve gpu piyasasindaki gibi yine bize yarar. Bakiniz : Note 9 un fiyatinin yukariya cekilmesi.
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dark_machine41 7 ay quexstre48
Boş anlatmışlar S7 s8 plus ve çok. Kısa not 9 dahi denedim şuan g5 var geçici samsung lg den hiç de iyi değil bencede S7 S7 edge s8 plus ne sorunlar var Tansu beye yazarak ben S7 nin kamera yi degistirttim servis değişmiyor du yeterki görmek isteyin banane kim ne kazanmış kim lidermis ilgilendirmez benide ben kullanıcı olarak sorunsuz hadi oldu sorun yan çizmeyen servis isterim lg dede samsung dada var sorunlar he doğru lg kendi ayağına sıkmaya devam ediyo
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lido 7 ay
Ghost screen ve boot loop markaya yapıştı kaldı 5G falan bunların mobil bölümünü kara geçiremez
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weltew35d 7 ay
1yıl boyunca para biriktirip 2016 yılında 1400 liraya LG g4 aldım almaz olsaydım 14 ay kullanımdan sonra telefon kendi kendine kapandı. Garantisi devam ediyordu garantiye yolladım, binlerce insan aynı sorunla karşılaşmışken utanmadan bana, anakart yanmış kullanıcı hatalı deyip 419 lira para istediler. Bir daha LG mi tövbe dedim xiaomi aldım gayet memnunum. Kendi hatalarından kaynaklı sorunu siz Kullanıcıları yüklerseniz çözüm üretmezseniz daha çok zarar edersiniz. Magdur olduğum dönemde İnşallah beter ol LG demiştim zarar ettiklerini gördüğüm için seviniyorum.
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memoli_fox 7 ay
Lg g6 kullanıyorum. Seviyorum bu telefonu. Lgyi de seviyorum. Şimdiki yeni nesil lg telefonlar şahane valla
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