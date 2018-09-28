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4 kameralı Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Hem ön hem de arka tarafında iki kamerası olan Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı. Tek şarj ile iki gün giden telefonun ekranı da büyümüş. Redmi Note 6 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
67,8b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin diğer bir beğenilen serisi Redmi Note altıncı kez tüketicilerin karşısına çıkıyor. Redmi Note 6 Pro modeli Redmi Note 5 Pro modeline göre ekran ve kamera tarafında iyileştirmelerle geliyor.

Redmi Note 6 Pro özellikleri ve fiyatı

Tayland’da resmiyet kazanan Redmi Note 6 Pro modeli ekran boyutunu 6.26 inçe yükseltiyor. Çentikli ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük yer alırken görüntü oranı ise 19:9 olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone XS modellerinde çekim gücü sorunu mu var?"

Yine Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modelin 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir depolama kapasitesi olarak şimdilik tek seçeneği mevcut. 3.5mm kulaklık girişi korunurken bağlantı girişi microUSB olarak tercih edilmiş.

Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğündeki çift kamera Dual Pixel otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 20MP+2MP çözünürlüğünde bir çift kamera mevcut. Yapay zekâ sayesinde akıllı çekimler yapabilen telefon bulanıklık efektleri verebiliyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut.

Telefonun 4000mAh kapasiteli bataryası firmaya göre iki güne kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği ile daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Xiaomi Redmi Note 6 Pro modeli için belirlenen fiyat 216$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/09/27/xiaomi-redmi-note-6-pro-launched-thailand/ Yorum Yaz
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intel7mix 7 ay en beğenilen
Note 5 Pro ile donanım aynı millet neden bunu alsın. Tüketiciyi saf yerine koymaya utanmıyor musunuz yazıklar olsun. Kopyala yapıştır cihaz yapmaya başladılar. Büyüdükçe firmalar neden manyaklaşır anlamış değilim. Her yıl aynı cihazı sür sür dur. Ne güzel dünya. Tüketicide saf olursa her sene alır alır durur.
Note 5 Pro ile donanım aynı millet neden bunu alsın. Tüketiciyi saf yerine koymaya utanmıyor musunuz yazıklar olsun. Kopyala yapıştır cihaz yapmaya başladılar. ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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exclbr 7 ay
Note 5 Pro ile fark yok denilebilecek kadar az. Xiaomi bu işin mokunu çıkarmaya başladı.

Yanıtla +12
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tarlabasi 7 ay
Bir xiaomi kullanıcısı olarak firmanın zırt pırt model çıkartması hoşuma gitmiyor.
Şu cihazın redmi note 5 pro 'dan ne farkı var?
Böyle giderse, Samsung gibi yakında alfabenin tüm harflerini kullanacak.
Apple gibi de sonuna s ekleyip keriz avına çıkmaya da başladı.
Fiyat konusunda anlamsız yorumlar var. Ne yapsın adam 50 dolara mı satsın? Senin ülkende kurdan bok akıyorsa adamın suçu ne?
Bir xiaomi kullanıcısı olarak firmanın zırt pırt model çıkartması hoşuma gitmiyor.Şu cihazın redmi note 5 pro 'dan ne farkı var?Böyle giderse, Samsun...
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DH Misafiri 6 ay
satın almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilr
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kral425 6 ay
bende aldım memnunum gayet güzel fiyat performans ürünü
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DH Misafiri 6 ay
nereden aldın ben bulamıyorum hangi site
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DH Misafiri 6 ay
Herkes olumsuz eleştirmiş, buraya yazanlar Xiaomi yöneticilerinden çok daha akıllı sanıyorlar kendilerini. Adamlar bu telefonu Türkiye için üretmediler, Hindistan'a çıkardılar. Orada da yok satıyorlar. Orada satılan Redmi Note 5 Pro dan da kamera olarak üstün bir telefon ve oradakiler de çok memnun. Kampanyalı olarak oralarda 150 dolara kadar alabiliyorlar bu telefonu. Daha ne bekliyorsunuz ki? Ayrıca yazılım konusundaki desteği ve sık güncelleme alabilmesi de insanları mutlu ediyor. 300-400 dolar üzerine telefon alabilecek olanlar zaten bu modele bakmazlar. Elinizdeki 3000 TL ye aldığınız telefonla bu telefonu kıyaslama yapmayınız...
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brkprlk35 6 ay
3 yıldır bir android telefon kullanan biri olarak (Huawei G7), bu telefonu satın aldım ve gayet memnunum. Note 5 alsaydım buna geçmezdim fakat bu kadar beğenilmemesini anlamıyorum.
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DH Misafiri 7 ay
Üst tarafta hadi kamera var diye çentik koyuyorsunuz, alt tarafta ne var da aşağıya kadar uzatmıyorsunuz ekranı...
Birde xiaomi tasarım konusunda artık sürekli tekrar ediyor kendini... redmi note 3 serisinden beri 3 yıl geçmiş hala telefonların arka tasarımları aynı... değişen hiçbirşey yok...
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coolcool 7 ay
Alinir
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Infinitum 7 ay
Xiaomi'yi de kaybediyoruz. Geçmiş olsun.
Neyse bu döngü böyle sürüp giderse ben razıyım.
Çin'den kahraman bir firma çıkagelir, efsane cihazları ve arayüzü uygun fiyata sunar, sonra kendini dev aynasında görüp geldiği yeri unutur ve patlar. Ama diğer markaların arasına katıldığı ve Çin gibi dev bir piyasada iyi bir konuma geldiği için sırtı pek yere gelmez.
Böyle bilgiçlik taslamayı sevmem ama Nokia, Blackberry, HTC nasıl ayvayı yedi, Cyanogen'e ne oldu Samsung her gün model çıkarmayı bırakınca ne oldu, hangi parçaları tedarik ediyorlar tüm piyasaya vs. , bazen bunlardan bihabermiş gibi davranıyor firmalar acayip komik bir durum.
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astegon 7 ay Infinitum
Şu Oppo ile Meizu adam gibi bi gelse Xiaomi'nin şımarıklığı biter.
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tarlabasi 7 ay
Bir xiaomi kullanıcısı olarak firmanın zırt pırt model çıkartması hoşuma gitmiyor.
Şu cihazın redmi note 5 pro 'dan ne farkı var?
Böyle giderse, Samsung gibi yakında alfabenin tüm harflerini kullanacak.
Apple gibi de sonuna s ekleyip keriz avına çıkmaya da başladı.
Fiyat konusunda anlamsız yorumlar var. Ne yapsın adam 50 dolara mı satsın? Senin ülkende kurdan bok akıyorsa adamın suçu ne?
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Jül Sezar 7 ay
Xiaomi fetişisti ekonomi kasan fakirimsiler konuya bekleniyor
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