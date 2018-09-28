4 kameralı Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin diğer bir beğenilen serisi Redmi Note altıncı kez tüketicilerin karşısına çıkıyor. Redmi Note 6 Pro modeli Redmi Note 5 Pro modeline göre ekran ve kamera tarafında iyileştirmelerle geliyor.

Redmi Note 6 Pro özellikleri ve fiyatı

Tayland’da resmiyet kazanan Redmi Note 6 Pro modeli ekran boyutunu 6.26 inçe yükseltiyor. Çentikli ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük yer alırken görüntü oranı ise 19:9 olarak gerçekleşiyor.

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Yine Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modelin 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir depolama kapasitesi olarak şimdilik tek seçeneği mevcut. 3.5mm kulaklık girişi korunurken bağlantı girişi microUSB olarak tercih edilmiş.

Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğündeki çift kamera Dual Pixel otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 20MP+2MP çözünürlüğünde bir çift kamera mevcut. Yapay zekâ sayesinde akıllı çekimler yapabilen telefon bulanıklık efektleri verebiliyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut.

Telefonun 4000mAh kapasiteli bataryası firmaya göre iki güne kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği ile daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Xiaomi Redmi Note 6 Pro modeli için belirlenen fiyat 216$ civarında.