4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı

Huawei’nin Honor 20 muadili olarak hazırladığı ve yaz aylarında satışa sunduğu Nova 5T adındaki üst seviye akıllı telefon modeli ülkemizde de satışlara başladı. Model son Android destekli Huawei telefonlarından birisiydi.
Huawei Nova 5T özellikleri ve fiyatı
6.26 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan Nova 5T modelinde nokta çentik tasarımına yer veriliyor. Sisteme Kirin 980 yonga seti güç verirken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.
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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensöre 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.
Parmak izi okuyucusunun kenar kısma entegre edildiği modelde 3750mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Android 9 işletim sistemi Google uygulamaları barındırıyor. Huawei Nova 5T için 4499TL fiyat etiketi belirlenmiş.
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Huawei çok önemli bir aktör fakat artık son kullanıcı adına bazı taahhütleri vermesi gerek. Kaç yıl cihaza destek vereceği, teknik servis konusunda sıkıntılı süreçler olurda yaşanırsa, kullanıcıyı mağdur etmeden ne gibi çözümler ortaya koyacağının hem garantisini vermeli, hem de bunu gösterebilmeli. Aksi taktirde söz verip cihazlardan desteği çeken çok firma var.
Bana kalırsa bu garantiyi lider üretici olma konusunda yarış halinde olan, kendine güvenen hangi firma olursa olsun vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Belki biraz daha az kazanırsın ama müşterinin güvenini ve saygısını kazanırsan, hem satışların artar hem de örnek bir üretici olur rekabette farklı bir konumda yer alırsın.
-Kirin 980 ve Kirin 710F (F takısı 2019 yılında üretilen Kirin 710 çipsetleri ayırmak için verilmiş.) işlemcilerle telefon üretmeye devam ediyor. Y9 prime cihazı Avrupa'da Kirin 810 resmî olarak android uygulamalarından men edildiği için 710F'e sahip yeni versiyonunu üretip Avrupa'da satışa sunma kararı aldı.
Kirin 810 ile 990 ise hâlâ Android 10 lisansı alamadığı için yeni 2019 cihazları askıda bekliyor. Tabi bu ürünler Çin'de Google Apps'in önemi olmadığı için kapış kapış satılıyor.
Kesinlikle yanlış. Bu bir geçici çözümdür. İlerisi için hiçbir vaadi yok Huawei'nin. Düşünelim ki adamlar Çin'e özel sunduğu Nova serisi cihazını global pazara sunuyor. Her şey yolundaymış gibi görünmesi için. Kirin 990'ı kullanan tek cihazı (Mate 30 serisi) piyasada hiçbir şekilde bulunmuyor. Bu gidişle P40 serisi yalan olacak tamamen.
Öte yandan servis ve yazılım güncelleştirme konusunda Huawei servis işini çözen sayılı firmalardan biri (diğeri Apple) yazılım güncelleştirme herkesin merakında olan bir konuydu. Kirin 980 tam Android 10 testine girmiş iken (Mate 20 Pro pilot cihazlardan biriydi) bu gerilim patlak verdi. Önce bu cihaz da tekmelenmişti Android 10 testinden fakat Google kullanıcılara haksızlık yaptığını fark ederek bu kararını en azından Kirin 980'in Android 10 (with GoogleApps) hakkını vererek tekrar test sürüşüne geçirdi Mate 20 Pro'yu.
Yani bu cihazlar hiç değilse Android 10'u resmi olarak alacak ve kaderine terk edilecek.