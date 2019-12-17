4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı

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Huawei’nin Honor 20 muadili olarak hazırladığı ve yaz aylarında satışa sunduğu Nova 5T adındaki üst seviye akıllı telefon modeli ülkemizde de satışlara başladı. Model son Android destekli Huawei telefonlarından birisiydi.

Huawei Nova 5T özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan Nova 5T modelinde nokta çentik tasarımına yer veriliyor. Sisteme Kirin 980 yonga seti güç verirken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensöre 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Parmak izi okuyucusunun kenar kısma entegre edildiği modelde 3750mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Android 9 işletim sistemi Google uygulamaları barındırıyor. Huawei Nova 5T için 4499TL fiyat etiketi belirlenmiş.