Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı

    Huawei Nova 5T akıllı telefon modeli 48MP çözünürlüğünde arka kamera, 3750mAh kapasiteli batarya, nokta çentik tasarımı ve Google uygulamaları ile birlikte geliyor.
    4 sa.
    643
    16
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin Honor 20 muadili olarak hazırladığı ve yaz aylarında satışa sunduğu Nova 5T adındaki üst seviye akıllı telefon modeli ülkemizde de satışlara başladı. Model son Android destekli Huawei telefonlarından birisiydi.

    Huawei Nova 5T özellikleri ve fiyatı

    6.26 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan Nova 5T modelinde nokta çentik tasarımına yer veriliyor. Sisteme Kirin 980 yonga seti güç verirken 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensöre 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    Parmak izi okuyucusunun kenar kısma entegre edildiği modelde 3750mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Android 9 işletim sistemi Google uygulamaları barındırıyor. Huawei Nova 5T için 4499TL fiyat etiketi belirlenmiş.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    borukuzen 3 sa.
    Cihaz, android uygulamalarıyla gelebilir ama gelecekte atılacak adımların şimdiden belirsiz oluşu, cihazın güncelleme ve destek konusunda ne olacağına dair insanların temkinli yaklaşımına neden olacaktır.



    Huawei çok önemli bir aktör fakat artık son kullanıcı adına bazı taahhütleri vermesi gerek. Kaç yıl cihaza destek vereceği, teknik servis konusunda sıkıntılı süreçler olurda yaşanırsa, kullanıcıyı mağdur etmeden ne gibi çözümler ortaya koyacağının hem garantisini vermeli, hem de bunu gösterebilmeli. Aksi taktirde söz verip cihazlardan desteği çeken çok firma var.



    Bana kalırsa bu garantiyi lider üretici olma konusunda yarış halinde olan, kendine güvenen hangi firma olursa olsun vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.



    Belki biraz daha az kazanırsın ama müşterinin güvenini ve saygısını kazanırsan, hem satışların artar hem de örnek bir üretici olur rekabette farklı bir konumda yer alırsın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    High Sierra 2 sa. borukuzen
    Şu an Huawei'nin yaptığı tamamen günü kurtarmaktan ibaret.

    -Kirin 980 ve Kirin 710F (F takısı 2019 yılında üretilen Kirin 710 çipsetleri ayırmak için verilmiş.) işlemcilerle telefon üretmeye devam ediyor. Y9 prime cihazı Avrupa'da Kirin 810 resmî olarak android uygulamalarından men edildiği için 710F'e sahip yeni versiyonunu üretip Avrupa'da satışa sunma kararı aldı.

    Kirin 810 ile 990 ise hâlâ Android 10 lisansı alamadığı için yeni 2019 cihazları askıda bekliyor. Tabi bu ürünler Çin'de Google Apps'in önemi olmadığı için kapış kapış satılıyor.

    Kesinlikle yanlış. Bu bir geçici çözümdür. İlerisi için hiçbir vaadi yok Huawei'nin. Düşünelim ki adamlar Çin'e özel sunduğu Nova serisi cihazını global pazara sunuyor. Her şey yolundaymış gibi görünmesi için. Kirin 990'ı kullanan tek cihazı (Mate 30 serisi) piyasada hiçbir şekilde bulunmuyor. Bu gidişle P40 serisi yalan olacak tamamen.

    Öte yandan servis ve yazılım güncelleştirme konusunda Huawei servis işini çözen sayılı firmalardan biri (diğeri Apple) yazılım güncelleştirme herkesin merakında olan bir konuydu. Kirin 980 tam Android 10 testine girmiş iken (Mate 20 Pro pilot cihazlardan biriydi) bu gerilim patlak verdi. Önce bu cihaz da tekmelenmişti Android 10 testinden fakat Google kullanıcılara haksızlık yaptığını fark ederek bu kararını en azından Kirin 980'in Android 10 (with GoogleApps) hakkını vererek tekrar test sürüşüne geçirdi Mate 20 Pro'yu.

    Yani bu cihazlar hiç değilse Android 10'u resmi olarak alacak ve kaderine terk edilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. 30kHz sürücülerle şimdi ne oldu? "Corsair VOID RGB Elite incelemesi" 10 dk. DxOMark testlerinde yeni kral Huawei Mate 30 Pro 5G 45 dk. Intel, Tiger Lake işlemcilerinde kayda değer IPC artışıyla gelebilir 1 sa. Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor 1 sa. Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak 1 sa. Western Digital, Türkiye’deki ürün portfolyosunu genişletiyor 2 sa. Boeing, kazadan 9 ay sonra 737 MAX üretimini durdurma kararı aldı 2 sa. Windows arama çubuğu tarayıcıya dönüşüyor 3 sa. Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı! 3 sa. Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ulaşım hizmetleri için Volkswagen ile anlaştı 4 sa. Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN 4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı Sonraki Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi 5 sa. 2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler? 6 sa. Plastik atıklar, güneş ışığı sayesinde hidrojen yakıt hücresi hammaddesine dönüştürüldü 6 sa. Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi 6 sa. Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi 7 sa. AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi 7 sa. Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı 8 sa. JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal 8 sa. Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı 9 sa. Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı 10 sa. Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor 10 sa. Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak 11 sa. Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor 11 sa. Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı 12 sa. Samsung, 5G akıllı telefon pazarında ezici bir üstünlüğe sahip 12 sa. Snapdragon 865 yonga setinin, AnTuTu test sonuçları yayınlandı 21 sa. Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor 22 sa. 2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı 23 sa. Meizu 16T elimizde: Fiyat/performans telefonu 1 gün Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    120Bin TL'ye Kadar Sıfır Otomatik Vites Araba önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim