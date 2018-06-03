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4 milyar dolarlık rekor ICO tamamlandı: EOS artık kendi teknolojisini kullanacak

Geçtiğimiz yıl haziran ayında ICO süreci başlayan EOS, jeton satışlarını 4 milyar dolar kazançla sonlandırdı. EOS bugün itibariyle kendi blockchain teknolojisini kullanan bir kripto para birimi.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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4 milyar dolarlık rekor ICO tamamlandı: EOS artık kendi teknolojisini kullanacak
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Kendisini ''yüksek performanslı blockchain teknolojilerinde uzmanlaşan yazılım yayıncısı'' olarak tanımlayan Block.One geçtiğimiz yıl mayıs ayında Ethereum ağına rakip olarak EOS isimli bir platform duyurmuştu. Tıpkı Ethereum ağı gibi geliştiricilerin EOS ağında da merkezi olmayan uygulamalar geliştirebileceğini ve ölçeklendirme çözümüyle EOS ağında saniyede milyonlarca işlemin gerçekleştirilebileceğini açıklayan Block.One, haziran ayında ise EOS'un ICO sürecini başlatmıştı. Bir yıl süren ICO süreci geçtiğimiz perşembe günü tamamlandı ve EOS, süreç boyunca 4 milyar dolarlık yatırım toplayarak bir rekora imza attı.


Kendi blockchain ağına geçti 

Pek çok şirketin halka arz sürecinde toplayamadığı miktarı ICO süreciyle toplayan ve kripto paralarla yatırımın kaynak toplama açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren EOS için bugünün özel bir anlamı var. Ethereum ağına rakip olan EOS, Ethereum ağında bir akıllı sözleşme olarak ortaya çıktığından(ERC-20) kripto para topluluklarında bir kripto para olarak değil jeton olarak anılıyordu. Yine aynı sebepten ötürü EOS'un, Ethereum'a rakip olamayacağı da belirtiliyordu. Bugün Türkiye saati ile 01.00'da EOS kendi blockchain ağına geçişini tamamladı. Artık bir kripto para olarak değerlendirilen EOS'un, kendi teknolojisini kullanmasına saatler kala değerinde de ciddi bir artış meydana geldi.


Dün sabah saatlerinde 12 dolar civarında bir değere sahip olan EOS, gün içinde değerini yüzde 25 oranında artırarak günü 15.60 dolar değeriyle kapattı. EOS'un değerinde meydana gelen bu artış kripto paranın piyasa değerine de olumlu yansıdı ve EOS'un piyasa değeri 13 milyar dolara kadar yükseldi. Böylece EOS; Bitcoin, Ether, Ripple ve Bitcoin Cash'in ardından en değerli beşinci kripto para birimi haline geldi. 


Ether'in değerini etkiliyor 

Tabi EOS'un ICO sürecinde topladığı miktar ve değeri, EOS ekibinin rakip kripto para birimi olarak gördüğü Ether için de oldukça önemli zira EOS ICO'suna katılan yatırımcılar EOS satın almak için Ether gönderirken EOS ekibi bu sayede ciddi miktarda Ether'i kasasında topladı. Toplanılan bu Ether'leri başta Bitfinex olmak üzere çeşitli borsalara transfer eden EOS ekibi, nakit ihtiyacını karşılamak için de olsa, zaman zaman kısa bir süre içinde yüklü miktarda Ether satarak Ether'in değerinin bir anda düşmesine neden oldu. 


Şimdi ise Ether takipçileri EOS'un yine benzer bir hamleyle Ether'in değerine zarar verebileceğinden endişe duyuyor. Aslında Bitfinex de dahil olmak üzere pek çok kripto para borsası, yüklü satışlarda OTC olarak bilinen borsa dışı satış işlemlerini yürütebiliyor. Böylece kripto paranın borsadaki değeri düşmeden yüklü miktarda satış tamamlanmış oluyor ancak EOS ekibi bugüne kadar pek çok kez doğrudan borsa üzerinde satış yapmayı tercih etti. Şimdi ise rakip olarak gördüğü Ether ile hem piyasa değeri hem de teknoloji itibariyle nasıl bir mücadeleye girişeceği merakla bekleniyor.  


https://www.ccn.com/eos-price-pumps-after-mainnet-release-but-this-rallys-not-quite-organic/ Yorum Yaz
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gahst 11 ay en beğenilen
Arkadaş kalite iyice bitti tükendi bu sitede. Kaynak aldığın siteyi bi düzgün oku ya. Kaynakta artık tokenlarin kilitlendiğinden bahsediliyor, fiyat artması önemli değil çünkü kimse tokenlarini artık bir yere aktaramaz.. Ayrıca kendi blockchainine geçmişler degil kendi blockchainlerini oluşturacak mainnet yazılımlarını açık kaynaklı bir şekilde paylaşmışlar.
Arkadaş kalite iyice bitti tükendi bu sitede. Kaynak aldığın siteyi bi düzgün oku ya. Kaynakta artık tokenlarin kilitlendiğinden bahsediliyor, fiyat artması öne...
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gahst 11 ay en beğenilen
Arkadaş kalite iyice bitti tükendi bu sitede. Kaynak aldığın siteyi bi düzgün oku ya. Kaynakta artık tokenlarin kilitlendiğinden bahsediliyor, fiyat artması önemli değil çünkü kimse tokenlarini artık bir yere aktaramaz.. Ayrıca kendi blockchainine geçmişler degil kendi blockchainlerini oluşturacak mainnet yazılımlarını açık kaynaklı bir şekilde paylaşmışlar.
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