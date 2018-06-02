Bitmain'in yeni madencilik cihazı beklentileri karşılamadı

Madencilik cihazları üreten Çinli şirket Bitmain, bu yılın başında yaptığı açıklamayla yıl içinde yeni madencilik cihazı AntMiner B3'ün satış ve teslimatına başlayacağını duyurmuştu. Yaklaşık 2600 dolarlık(17.000 yuan) fiyat etiketine sahip olan B3, sunduğu hesaplama gücü ile madencilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şirketin 25.000 adetlik ilk siparişleri açtıktan saniyeler sonra siparişlerin tamamen dolması da bunun en büyük göstergesi. Hatta ilk teslimatların yapılmasının ardından B3'ün karaborsada 3200 dolardan alıcı bulabilmesi de bu ilgiyi ispatlar nitelikte.





Şirketin açıklamaları cihazın performansıyla örtüşmüyor

Uzun bir süredir merakla beklenen madencilik cihazıyla ilgili ilk yorumlar ise Çinli şirketi sevindirecek gibi görünmüyor. Cihazı satın alan ve deneyimleyen ilk kullanıcılar, Çin'in en büyük sosyal ağlarından biri olan QQ'da; cihazla ilgili Bitmain tarafından paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve cihazın üretim sürecinde çeşitli özensizlikler bulunduğunu ileri sürdü.





Kullanıcılar, herhangi bir madencilik cihazının gücünü ölçmek için kullanılan hash oranı hakkında şirketin saniyede 780 hash'lik bir oran iddia ettiğini ancak kendi kullanımlarında saniyede 500-600 hash'in üstüne çıkamadıklarını belirtiyor. Bu farkın ise madencilerin karının 47BTM'den tek haneleri rakamlara düşürebileceği belirtiliyor.Kullanıcıların yoğun olarak şikayet ettiği bir diğer problem ise AntMiner B3'ün kutusunu açar açmaz karşılarına çıktı. Kutuyu açtıkları andan itibaren cihazdaki pek çok parçanın tozlu halde olduğunu gören kullanıcılar Bitmain'in, B3 üretiminde ikinci el ürünler kullanmış olabileceğini işaret ediyor. Böyle bir durumda cihaz sadece estetik açıdan değil ayrıca uzun vadeli kullanım açısından da yeterli performansı gösteremeyebilir.





Bitmain iddiaları doğruladı

Bitmain'in bu şikayetler karşısında yaptığı ilk açıklama ise kullanıcıların öfkesinin bir nebze olsun azalmasını sağlayabilir. Söz konusu problemlerle ilgili şirket içinde araştırma yaptıklarını belirten Bitmain ekibi, problemleri doğrularken her 10 bin cihazdan 100'ünde bu tip problemler olabildiğini belirtti. Böylece problemli cihaz oranının yüzde 1 olduğuna işaret eden şirket, her madencilik cihazını mükemmel bir şekilde üretmenin mümkün olmadığını ve cihazların dağıtım sürecinde yol boyunca hasar görmüş olabileceğinin de altını çizdi.





Buna karşılık problemlerle ilgili sorumluluğu üstlenen şirket, hesaplama gücü yetersiz olan veya tozlu parçaların bulunduğu cihazlar için işlem başlatıldığını ve kullanıcılara para iadesi yapıldığını da açıkladı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar, cihazlarında bir problemin varlığından şüphe duyuyorsa cihazlarını iade edebilir. Tabi cihazı karaborsa fiyatından satın alan kullanıcılar için iade yaklaşık 600 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.





AntMiner B3'ü kullanan ilk kullanıcıların ileri sürdüğü problemlere karşılık Bitmain'in bir sonraki sipariş süreçlerinde de cihazın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 5 ile 10 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahip olduğu tahmin edilen Çinli şirket yeni cihazı ile madencilik dünyasında ekran kartı kullanımını da sınırlandırmanın peşinde.

https://www.ccn.com/bitmain-allegedly-sold-asic-miners-caked-with-dust/