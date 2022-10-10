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    40.000 mAh kapasiteli dünyanın en küçük powerbank'i: iFory

    iFory, 40.000 mAh kapasiteli dünyanın en küçük powerbank'ini sahneye çıkardı. Kickstarter'da listelenen cihaz iPhone 13'ü on, iPad'i dört ve MacBook Pro'yu iki kez şarj edebiliyor.
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    40.000 mAh kapasiteli dünyanın en küçük powerbank'i: iFory

    iFory isimli startup, 40.000 mAh kapasiteli powerbank ürünü için bir Kickstarter kampanyası başlattı. Güç bankası 100W PD hızlı şarj teknolojisine sahip ve aynı anda dört cihaza güç sağlayabiliyor. iFory şu anda "crowdfunding" yani kitlesel fonlama aşamasında.

    40.000 mAh kapasiteli dünyanın en küçük powerbank'i: iFory

    127 x 72 x 62 mm boyutlarındaki powerbank 776 gram ağırlığında. IP67 sertifikalı cihazın toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Ayrıca çift katmanlı muhafazası sayesinde düşmeye karşı koruma da sunuyor. Üzerinde giriş ve çıkış gücü gibi gerçek zamanlı bilgileri gösteren bir LCD ekran ve el feneri ya da masa lambası olarak kullanılmasını sağlayan 500 lümenlik bir LED ışık var.

    40.000 mAh kapasiteli dünyanın en küçük powerbank'i: iFory Tam Boyutta Gör

    iFory neler sunuyor?

    Cihazda iki USB-C ve iki USB-A bağlantı noktası bulunuyor. iFory içerdiği 154 Wh batarya sayesinde iPhone 13'ü on, iPad Pro'yu dört veya Macbook Pro'yu iki kez tamamen şarj edebiliyor. PD hızlı şarj protokolü ile çıkış gücü 100W'a ulaşan güç bankası 30 dakika içinde iPhone'u %60, 13 inç MacBook Pro'yu ise %39 oranında doldurabiliyor.

    Powerbank'i duvar prizi veya güneş paneli aracılığıyla şarj etmek mümkün. Kickstarter kampanyasına 99 dolar bağışta bulunarak iFory 40.000 mAh 100W powerbank'e sahip olabiliyorsunuz. Yani 199 dolar olarak belirlenen perakende satış fiyatından %50 indirimli olarak. Cihazın teslimatlarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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