OnePlus, 150W hızlı şarjı destekleyen powerbank'i tanıttı

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OnePlus, Snapdragon 8 Elite işlemcili kompakt amiral gemisi telefonu OnePlus 13T’nin yanı sıra yeni hızlı şarjı destekleyen powerbank’ini tanıttı. OnePlus SuperVOOC 150 W olarak geçen yeni powerbank, dahili kablo ve LED dijital ekrana sahip.

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OnePlus SuperVOOC 150W powerbank özellikleri

Tam Boyutta Gör Powerbank, 1 adet USB-A (100W), 1 adet USB-C (100W) bağlantı noktasına sahip ve dahili 100W USB-C kabloyla geliyor. Powerbank, SuperVOOC protokolünü (100W + 50W) kullanıyor ve PD 100W/PPS/QC protokolleriyle uyumlu.

OnePlus, yeni powerbank’inin 2021 MacBook Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %0'dan %54'e şarj edebildiğini iddia ediyor. Powerbank, yaklaşık 2 saatte tam şarj oluyor. Powerbank’in kapasitesi; 20.000 mAh.

Powerbank’in LED ekranı yüksek kapasiteli powerbank’lerde gördüğümüz kadar işlevsel değil. Yalnızca dahili pil kapasitesini gösterebiliyor. Unutmadan, powerbank aşırı şarj, deşarj koruması gibi çeşitli güvenlik özelliklerinin yanı sıra uçaklarda güvenli kullanım için özel sertifikaya sahip. Powerbank’in fiyatı 48 dolar.

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