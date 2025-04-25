OnePlus, 150W hızlı şarjı destekleyen powerbank'i tanıttı

OnePlus SuperVOOC 150W powerbank özellikleri
OnePlus, yeni powerbank’inin 2021 MacBook Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %0'dan %54'e şarj edebildiğini iddia ediyor. Powerbank, yaklaşık 2 saatte tam şarj oluyor. Powerbank’in kapasitesi; 20.000 mAh.
Powerbank’in LED ekranı yüksek kapasiteli powerbank’lerde gördüğümüz kadar işlevsel değil. Yalnızca dahili pil kapasitesini gösterebiliyor. Unutmadan, powerbank aşırı şarj, deşarj koruması gibi çeşitli güvenlik özelliklerinin yanı sıra uçaklarda güvenli kullanım için özel sertifikaya sahip. Powerbank’in fiyatı 48 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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