Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus, 150W hızlı şarjı destekleyen powerbank'i tanıttı

    OnePlus, kompakt güçlü telefonu OnePlus 13T ile birlikte 150w SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen powerbank modelini tanıttı. Peki, OnePlus'ın yeni 20.000 mAh powerbank'i neler sunuyor?

    OnePlus 150W hızlı şarj powerbank
    OnePlus, Snapdragon 8 Elite işlemcili kompakt amiral gemisi telefonu OnePlus 13T’nin  yanı sıra yeni hızlı şarjı destekleyen powerbank’ini tanıttı. OnePlus SuperVOOC 150 W olarak geçen yeni powerbank, dahili kablo ve LED dijital ekrana sahip.

    OnePlus SuperVOOC 150W powerbank özellikleri

    OnePlus SuperVOOC 150W powerbank Tam Boyutta Gör
    Powerbank, 1 adet USB-A (100W), 1 adet USB-C (100W) bağlantı noktasına sahip ve dahili 100W USB-C kabloyla geliyor. Powerbank, SuperVOOC protokolünü (100W + 50W) kullanıyor ve PD 100W/PPS/QC protokolleriyle uyumlu.

    OnePlus, yeni powerbank’inin 2021 MacBook Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %0'dan %54'e şarj edebildiğini iddia ediyor. Powerbank, yaklaşık 2 saatte tam şarj oluyor. Powerbank’in kapasitesi; 20.000 mAh.

    Powerbank’in LED ekranı yüksek kapasiteli powerbank’lerde gördüğümüz kadar işlevsel değil. Yalnızca dahili pil kapasitesini gösterebiliyor. Unutmadan, powerbank aşırı şarj, deşarj koruması gibi çeşitli güvenlik özelliklerinin yanı sıra uçaklarda güvenli kullanım için özel sertifikaya sahip. Powerbank’in fiyatı 48 dolar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba sağa çekiyor megane 4 led ampul tavsiye birinin kalbini kırdım ne yapmalıyım telefondan durduk yere bildirim sesi gelmesi muayenesiz araç 1. kez yakalanırsa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 5G
    Xiaomi 15 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum