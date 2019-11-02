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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde

    Yeni yayınlanan verilere göre, tarayıcı savaşlarında Google Chrome en yakın rakiplerine fark atmış durumda ve bu istatistik uzun bir süre daha değişecek gibi görünmüyor.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde

    Microsoft her ne kadar Edge tarayıcısının Chromium tabanlı bir sürümü üzerinde çalışıyor olsa da, bu durumun Google Chrome'u pek endişelendirmediğin söylemek mümkün. Zira Google'ın tarayıcısı pazardaki tüm rakiplerine açık ara fark atmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Motorola'nın Moto 360 akıllı saati geri dönüyor"

    Chrome farkı açıyor

    NetMarketShare tarafından sağlanan veriler, Google Chrome’un 2019’da bir önceki aya göre çok az bir düşüş kaydettiğini gösteriyor. Ancak her 10 kullanıcıdan 7'sinin Chrome tarayıcısını tercih ettiğini göz önünde bulundurusak bu düşüşün pek bir önemi olmadığını söyleyebiliriz. Google Chrome, Eylül ayında yüzde 68.33'ten, Ekim'de yüzde 67.39'a geriledi, ancak en yakın rakibinin çok önünde.

    Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde

    İkinci sırada yer alan Mozilla Firefox da iki ay önceki yüzde 8.68'den Ekim ayında yüzde 8.63'e gerileyerek küçük bir düşüş yaşadı ve Chrome tarayıcısıyla arasında oluşan yüzde 58.76'lık farkın kapanması mümkün görünmüyor. Internet Explorer ise artık güvenlik düzeltme eklerinden başka bir şey almadığı halde, en çok kullanılan üçüncü masaüstü tarayıcısı olmaya devam ediyor. Internet Explorer'ın pazar payı yüzde 6.37 olarak açıklanırken, Microsoft Edge'nin kullanım oranı ise yüzde 6.09'da kaldı.



    https://netmarketshare.com/?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22browser%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22browsersDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222018-11%22%2C%22d Yorum Yaz
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    Ömer akif 2 hf. en beğenilen
    Opera her şeye yetiyor. Hem mobil hem pc. Kralsın opera
    1 Yanıt Yanıtla +47
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    Ferucci 2 hf.
    PC'de ve mobilde opera kullanıyorum memnunum
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Toyoda 2 hf.
    Pc ve mobilde Operacilar uplasin da sayimizi görelim
    Yanıtla +18
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    madrid2017 2 hf.
    Pc de hdd var ise Chrome kullanın.

    Ssd var ise fark etmez istediğinizi kullanın.

    Chrome sürekli çöktüğü için 2017 aralıkta bıraktım kullanmayı.



    Opera beta vpn kullanıyorum pc ve telefonda mi 6 128gb /6 gb var. Operanın sekme olayı altta olmadı hoşuma gidiyor.
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    naci54 2 hf.
    Adobe desteği bitince chroma ne kadar ilgi görür ?
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    ipli jeton 2 hf.
    Yandex.Browser efsanedir.
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    MRTCVK 2 hf.
    Yandex Browser gayet kullanışlı hiç bir eklenti gerektirmeden bir çok işi yapabiliyor. Reklam engelleyici, fare hareketleri, okuma modu vb ile gayet kullanışlı.
    Özelleştirmek içinde Firefox forever.
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    elturbo 2 hf.
    tabiiki opera . çok memnunum.
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    Vega 2 hf.
    6 aydır filan Firefox Quantum kullanıyorum ama çok fazla bug var.Memnun değilim ama idare ediyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    En iyi tarayıcı Firefox. Eklentiler, privacy özelleştirmeleri ile roket gibi oluyor
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ne kadar tarayıcı kullanırsam kullanayım hep chrome'daki o sadeliğe kullanışlılığı başka tarayıcılarda aradığımdan geri dönüş yaptım sağ tık türkçe çeviri yapmasıda cabası.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    Gene bolca Opera fanboyu yorum yazmış. Opera Chromium alt yapısını adam gibi kullansın sonra ilgi görür. VPN ve reklam engelleyicisi var diye tarayıcı uzantılarına uzak bir kitle kullanıyor. Brave tarayıcısı tavsiye ederim. Mozilla eski CEO'su Chromium alt yapısını kullanarak performans, hız konusunda Mozilla ve Chrome önüne geçiyor.
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    drjacob 2 hf.
    İE ne alaka
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    google chrome, microsoft edge ve
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