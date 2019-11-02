Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde

Microsoft her ne kadar Edge tarayıcısının Chromium tabanlı bir sürümü üzerinde çalışıyor olsa da, bu durumun Google Chrome'u pek endişelendirmediğin söylemek mümkün. Zira Google'ın tarayıcısı pazardaki tüm rakiplerine açık ara fark atmış durumda.

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Chrome farkı açıyor

NetMarketShare tarafından sağlanan veriler, Google Chrome’un 2019’da bir önceki aya göre çok az bir düşüş kaydettiğini gösteriyor. Ancak her 10 kullanıcıdan 7'sinin Chrome tarayıcısını tercih ettiğini göz önünde bulundurusak bu düşüşün pek bir önemi olmadığını söyleyebiliriz. Google Chrome, Eylül ayında yüzde 68.33'ten, Ekim'de yüzde 67.39'a geriledi, ancak en yakın rakibinin çok önünde.

İkinci sırada yer alan Mozilla Firefox da iki ay önceki yüzde 8.68'den Ekim ayında yüzde 8.63'e gerileyerek küçük bir düşüş yaşadı ve Chrome tarayıcısıyla arasında oluşan yüzde 58.76'lık farkın kapanması mümkün görünmüyor. Internet Explorer ise artık güvenlik düzeltme eklerinden başka bir şey almadığı halde, en çok kullanılan üçüncü masaüstü tarayıcısı olmaya devam ediyor. Internet Explorer'ın pazar payı yüzde 6.37 olarak açıklanırken, Microsoft Edge'nin kullanım oranı ise yüzde 6.09'da kaldı.

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