40 ₺’ye 100 kilometre gidebilen araç: Maxus e-Deliver 3

1896 yılında kurulan İngiliz otomobil markası Maxus, özellikle 2009 yılında Çin otomobil devi SAIC tarafından satın alındıktan sonra ivmesini iyice üste taşıdı. Haziran ayı itibariyle Türkiye satışları da başlayan Maxus’un özellikle e-Deliver 3 modeli çok dikkat çekti.
Avrupa’nın farklı platformlarında “En İyi Elektrikli Van” ödülü alan e-Deliver 3, ilk etapta Türkiye’ye 900 adet getirildi.
e-Deliver 3’ün şehir içi menzili 371 kilometre olmasıyla beraber, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketiyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 ₺’lik enerji kullanıyor. Otomobilin bataryası, 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmeyi de mümkün kılıyor.
Motor tarafında 90 kW güç ve 255 Nm tork üreten standart bir ünite barındıran model, bununla beraber maksimum 120 km/s’lik hıza sahip.
Bataryası ise 50,23 kWh kapasiteli bir üniteden oluşuyor. Elektrikli altyapısı sayesinde uzun süreli kullanımda yakıt, şarj, vergi ve bakım gibi maliyetleriyle dizel motorlu ticari araçlara göre 5 yıllık periyotta 390.000 bin ₺’ye kadar tasarruf etmek mümkün.
Araç içi donanım olarak da 7 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay desteği, deri direksiyon simidi, otomatik klima, koltuk ısıtma, elektrikli camlar, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, arka park sensörüne sahip.
8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor.
e-Deliver 3’ü almak isteyenlere, “Dene ve Al Programı” ile “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca tecrübe edebilecekleri bir zaman sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.