Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    40 ₺’ye 100 kilometre gidebilen araç: Maxus e-Deliver 3

    Haziran ayı itibariyle Türkiye satışları da başlayan Maxus’un özellikle e-Deliver 3 modeli çok dikkat çekti. 40 ?'ye 100 kilometre yol yapabilen e-Deliver 3, Avrupa'da "En İyi Van" seçildi.

    40 ?’ye 100 kilometre gidebilen araç: Maxus e-Deliver 3 Tam Boyutta Gör

    1896 yılında kurulan İngiliz otomobil markası Maxus, özellikle 2009 yılında Çin otomobil devi SAIC tarafından satın alındıktan sonra ivmesini iyice üste taşıdı. Haziran ayı itibariyle Türkiye satışları da başlayan Maxus’un özellikle e-Deliver 3 modeli çok dikkat çekti.

    Avrupa’nın farklı platformlarında “En İyi Elektrikli Van” ödülü alan e-Deliver 3, ilk etapta Türkiye’ye 900 adet getirildi.

    e-Deliver 3’ün şehir içi menzili 371 kilometre olmasıyla beraber, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketiyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 ₺’lik enerji kullanıyor. Otomobilin bataryası, 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmeyi de mümkün kılıyor.

    Motor tarafında 90 kW güç ve 255 Nm tork üreten standart bir ünite barındıran model, bununla beraber maksimum 120 km/s’lik hıza sahip.

    Bataryası ise 50,23 kWh kapasiteli bir üniteden oluşuyor. Elektrikli altyapısı sayesinde uzun süreli kullanımda yakıt, şarj, vergi ve bakım gibi maliyetleriyle dizel motorlu ticari araçlara göre 5 yıllık periyotta 390.000 bin ₺’ye kadar tasarruf etmek mümkün.

    40 ?’ye 100 kilometre gidebilen araç: Maxus e-Deliver 3 Tam Boyutta Gör

    Araç içi donanım olarak da 7 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay desteği, deri direksiyon simidi, otomatik klima, koltuk ısıtma, elektrikli camlar, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, arka park sensörüne sahip.

    8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor.

    e-Deliver 3’ü almak isteyenlere, “Dene ve Al Programı” ile “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca tecrübe edebilecekleri bir zaman sunuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    inbox güvenilir mi castrol orjinal ürün sorgulama 20"lik diş çekimi sonrası pıhtı atması gül verirken söylenecek sözler mitsubishi carisma 1.8 gdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30
    Casper Via X30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız