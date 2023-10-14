Nissan yarış sürücülerini beyinlerine gönderdiği özel dalgalarla güçlendirmeyi test etti

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Dünyanın en büyük 6. otomobil markası ve Formula E’de de takımı bulunan Nissan, yarış pilotlarını beyinlerine göndereceği özel dalgalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

Nissan, uzunca bir süredir “Brain to Performance” adı verilen bir çalışma üzerinde çalışmalar yapıyor. Adı Sonal olan ve Wave Neuro firmasına ait olan bir cihaz kullanılarak işlem yapılıyor.

Tamamen risksiz ve güvenli olduğu aktarılan testte, profesyonel olmadığı belirtilen 2 grup sürücünün beynine özel sinyaller gönderildi.

Beynin özel bölgelerine gönderilen özel sinyallerle yarış pilotları, diğer pilotlardan %50 daha hızlı gitmeye ve pistleri %50 daha hızlı öğrenmeye başlamış.

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Bu sonuçlar sonrası Nissan, profesyonel sürücüleri için reflekslerini güçlendirmek için Wave Neuro firması ile çalışmalara başladı. Firma, sonal cihazıyla beraber beyin tepki reflekslerinin ve düşünce netliğinin artmasını hedefliyor.

Nissan Formula E takımının genel müdürü Tommaso Volpe, “Eğitim programının ardından elde edilen sonuçlar son derece umut verici ve doğru araçlarla sürücülerimizin potansiyellerine tam olarak ulaşmalarına yardımcı olabileceğimizi gösteriyor. Motor sporları dünyasındaki araştırmaya öncü olmak heyecan verici. Nissan, başkalarının yapmadığı şeyleri yapmaya cesaret etmekten her zaman gurur duyuyor.” şeklinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyne sinyalleri gönderen Sonal cihazının sahibi Wave Neuro firması, profesyonel futbolcular ve ABD ordusu ile bu konuda çalıştığı biliniyor.

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Nissan yarış sürücülerini beyin dalgalarıyla geliştiriyor