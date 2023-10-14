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    Nissan yarış sürücülerini beyinlerine gönderdiği özel dalgalarla güçlendirmeyi test etti

    Dünyanın en büyük 6. otomobil markası ve Formula E’de de takımı bulunan Nissan, yarış pilotlarını beyinlerine göndereceği özel dalgalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

    Nissan yarış sürücülerini beyin dalgalarıyla geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük 6. otomobil markası ve Formula E’de de takımı bulunan Nissan, yarış pilotlarını beyinlerine göndereceği özel dalgalarla güçlendirmeyi hedefliyor.

    Nissan, uzunca bir süredir “Brain to Performance” adı verilen bir çalışma üzerinde çalışmalar yapıyor. Adı Sonal olan ve Wave Neuro firmasına ait olan bir cihaz kullanılarak işlem yapılıyor.

    Tamamen risksiz ve güvenli olduğu aktarılan testte, profesyonel olmadığı belirtilen 2 grup sürücünün beynine özel sinyaller gönderildi.

    Beynin özel bölgelerine gönderilen özel sinyallerle yarış pilotları, diğer pilotlardan %50 daha hızlı gitmeye ve pistleri %50 daha hızlı öğrenmeye başlamış.

    Bu sonuçlar sonrası Nissan, profesyonel sürücüleri için reflekslerini güçlendirmek için Wave Neuro firması ile çalışmalara başladı. Firma, sonal cihazıyla beraber beyin tepki reflekslerinin ve düşünce netliğinin artmasını hedefliyor.

    Nissan Formula E takımının genel müdürü Tommaso Volpe, “Eğitim programının ardından elde edilen sonuçlar son derece umut verici ve doğru araçlarla sürücülerimizin potansiyellerine tam olarak ulaşmalarına yardımcı olabileceğimizi gösteriyor. Motor sporları dünyasındaki araştırmaya öncü olmak heyecan verici. Nissan, başkalarının yapmadığı şeyleri yapmaya cesaret etmekten her zaman gurur duyuyor.” şeklinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Beyne sinyalleri gönderen Sonal cihazının sahibi Wave Neuro firması, profesyonel futbolcular ve ABD ordusu ile bu konuda çalıştığı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    marmara üniversitesi tıp fakültesi yorumlar bu imei numarasının başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiştir direksiyon yamuk duruyor motor suyuna ne konur debriyaj sıyırması

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