4000 mAh bataryaya sahip Alcatel A7 tanıtıldı

Son zamanlarda ülkemizdeki etkinliğini arttıran markalardan Alcatel, IFA 2017 fuarında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu telefonlardan orta segmente hitap edecek Alcatel A7, büyük pil kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Şık tasarımıyla albenili duran Alcatel A7’nin gövdesi polikarbon malzemeden oluşuyor. Telefonda 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde ekrana yer veriliyor. Parmak izi okuyucu, arka bölüme konumlandırılmış.

Alcatel A7 gücünü MediaTek MT6750 çipsetinden alıyor. İşlemciye 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği de unutulmamış.

Cihazın ana kamerası 16 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına, 1/3 sensör büyüklüğüne sahip bir kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera görmekteyiz.

Telefonun en dikkat çekici özelliği 4000 mAh büyüklüğündeki bataryası. 1080p ekran çözünürlüğünü ve bu büyük pil kapasitesini düşündüğümüzde uzun pil ömrü sunacaktır diye düşünüyoruz. Pilin tamamen dolması 2 saat 40 dakika sürüyor. Hızlı şarj teknolojisi olsa fena olmazmış.