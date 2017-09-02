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4000 mAh bataryaya sahip Alcatel A7 tanıtıldı

Ülkemizde giderek yaygınlaşan Alcatel yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Tanıtılan telefonlar arasında Alcatel A7, büyük pil kapasitesi ile öne çıkıyor. İşte Alcatel A7'nin özellikleri:
1 yıl
7,6b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son zamanlarda ülkemizdeki etkinliğini arttıran markalardan Alcatel, IFA 2017 fuarında yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu telefonlardan orta segmente hitap edecek Alcatel A7, büyük pil kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Şık tasarımıyla albenili duran Alcatel A7’nin gövdesi polikarbon malzemeden oluşuyor. Telefonda 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde ekrana yer veriliyor. Parmak izi okuyucu, arka bölüme konumlandırılmış.

Alcatel A7 gücünü MediaTek MT6750 çipsetinden alıyor. İşlemciye 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği de unutulmamış.
Cihazın ana kamerası 16 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına, 1/3 sensör büyüklüğüne sahip bir kamera bulunuyor. Önde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera görmekteyiz.
Telefonun en dikkat çekici özelliği 4000 mAh büyüklüğündeki bataryası. 1080p ekran çözünürlüğünü ve bu büyük pil kapasitesini düşündüğümüzde uzun pil ömrü sunacaktır diye düşünüyoruz. Pilin tamamen dolması 2 saat 40 dakika sürüyor. Hızlı şarj teknolojisi olsa fena olmazmış.

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damn2u 1 yıl en beğenilen
Artık Snapdragon 630/660 kullanan büyük pile sahip cihazlar bekliyoruz. Mediatek ve Kirin işlemciler güç tüketimi konusunda sınıfta kalıyorlar.
Artık Snapdragon 630/660 kullanan büyük pile sahip cihazlar bekliyoruz. Mediatek ve Kirin işlemciler güç tüketimi konusunda sınıfta kalıyorlar.
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ahmetbayram5 11 ay
Bu telefonu kullanan var mı? Ben de almayı düşünüyorum kronik bir sorunu var mı?
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hamza5806 1 yıl
Abi şu altın renkli cihazlardan tiksinen tek ben miyim?Hangi cihazda görsem anında soğuyorum hele o kamera çemberine yada tuşların etrafına yapıyorlarya çok itici gerçekten.
Kim alıyor bunları bilmiyorum.
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WarSaw 1 yıl
tasarım çöp marka desen muamma neyi ispatlamaya çalışıyorlar sosyal deney falanmı yapıyorlar bukadar başarısız adımlarla kaç ay daha hayatta kalacaklarına kendi aralarında iddiayımı girmişler napmışlar
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Piêr Dé Sans 1 yıl WarSaw
Marka muamma derken şaka yaptığını veya cep telefonu sektörünü kasteddiğini düşünüyorum.
Yoksa Alcatel e muamma demek telekomunikasyona ihanettir.
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Crauls 1 yıl
lenovo p1 pro kullanıyorum kafam rahat batarya 2 gun en az
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ssbrutality 1 yıl Crauls
Crauls

lenovo p1 pro kullanıyorum kafam rahat batarya 2 gun en az

Sen birde P2'yi gör.Aralarında Mh cinsinden çok bir fark olmasada 4 günü çıkarıyorum.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Alcatel hala var mı yav.
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umutluhayat 1 yıl
Mediatek çipsetin'den dolayı batarya performansı 3000 mah değerinde olacaktır
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damn2u 1 yıl en beğenilen
Artık Snapdragon 630/660 kullanan büyük pile sahip cihazlar bekliyoruz. Mediatek ve Kirin işlemciler güç tüketimi konusunda sınıfta kalıyorlar.
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King Stannis 1 yıl damn2u
damn2u
Artık Snapdragon 630/660 kullanan büyük pile sahip cihazlar bekliyoruz. Mediatek ve Kirin işlemciler güç tüketimi konusunda sınıfta kalıyorlar.

Sd 625li Redmi Note 4x var. 625le 630 arasında çok fark yok diye hatırlıyorum.
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