Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor

Xiaomi’nin konseptten gerçeğe dönüştürdüğü Mi Mix akıllı telefon modelinin devamı kesinleşti. Firmanın üzerinde çok çalıştığı Mi Mix 2 modeli haftaya yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

Daha çerçevesiz

Geçen yıl Xiaomi’nin süpriz yaptığı Mi Mix modeli otoriteleri şaşırtmıştı. Akıllı telefon pazarında yeni olmasına karşın geliştirdiği yeniliklerle sürekli ilerleyen firma Mi Mix ile kendisini herkese ispatladı. Çerçevesiz bir ekran görünümünde olan Mi Mix, kullanım konusunda da zorluk çıkarmıyor. İlk modelin gördüğü ilgi ikinci modele de yeşil ışık yakmış oldu.

Ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın dokunuşlara devam ettiği Xiaomi Mi Mix 2 önceki nesile göre çerçevelerinden biraz daha kurtuluyor ve ekran-kasa oranını yüzde 94 civarına çıkarıyor. Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor.

Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler yer alıyor.

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"Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda"

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2040x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. 11 Eylül itibariyle sahneye çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2 akabinde de piyasaya sürülecek.