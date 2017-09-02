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Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor

Xiaomi’nin geçen yıl büyük ses getirdiği çerçevesiz Mi Mix akıllı telefonunun devamı geliyor. Firma gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikle Mi Mix 2 modelini tanıtacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
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25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor

Xiaomi’nin konseptten gerçeğe dönüştürdüğü Mi Mix akıllı telefon modelinin devamı kesinleşti. Firmanın üzerinde çok çalıştığı Mi Mix 2 modeli haftaya yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

Daha çerçevesiz

Geçen yıl Xiaomi’nin süpriz yaptığı Mi Mix modeli otoriteleri şaşırtmıştı. Akıllı telefon pazarında yeni olmasına karşın geliştirdiği yeniliklerle sürekli ilerleyen firma Mi Mix ile kendisini herkese ispatladı. Çerçevesiz bir ekran görünümünde olan Mi Mix, kullanım konusunda da zorluk çıkarmıyor. İlk modelin gördüğü ilgi ikinci modele de yeşil ışık yakmış oldu.

Ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın dokunuşlara devam ettiği Xiaomi Mi Mix 2 önceki nesile göre çerçevelerinden biraz daha kurtuluyor ve ekran-kasa oranını yüzde 94 civarına çıkarıyor. Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor.

Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda"

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2040x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. 11 Eylül itibariyle sahneye çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2 akabinde de piyasaya sürülecek.

 

http://en.miui.com/thread-793652-1-1.html Yorum Yaz
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SixSixSix 2 yıl en beğenilen
gsmarena.com'un beklentilerine göre;
- 6.2", 1440 x 2960 çözünürlüklü ekran.
- Android 8.
- Qualcomm Snapdragon 836.
- 128/256 GB dahili hafıza, 4/6 GB RAM.
- 21 MP ana, 13 MP ön kamera.
- 4400 mAh batarya.
gsmarena.com'un beklentilerine göre;- 6.2", 1440 x 2960 çözünürlüklü ekran.- Android 8.- Qualcomm Snapdragon 836.- 128/256 GB dahili hafıza, ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest Account 2 yıl
soyle bi telefon keske 4.5 5 inç olarak çıksa.
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apodur 2 yıl
Ben Mi 5S 32gb rom 4ram modelini kullanıyorum gerçekten her yönüyle mükemmel bir telefon. kalitesi hızı bataryası performansı 10/10 alır. 1260 TL amıştım HB.comdan
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Dehşetengiz 2 yıl
kac para olacak bakalim
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Dehşetengiz 2 yıl
hala gelecek
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Guest-F30ED544B 2 yıl
Sırf kamerası yüzünden Mi Mix siparişini iptal ettim. Kamerasını incelememi?tim hiç. Daha sonra bir baktım resmen rezillik. Umarım 2. Versiyonun kamerasını başarılı yaparlar. Adamlar bilinçli olarak modeller birbirini baltalamasın diye hep bir yerlerini eksik bırakıyorlar. Nefret ediyorum bundan.
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fatalrhymex 2 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi
Sırf kamerası yüzünden Mi Mix siparişini iptal ettim. Kamerasını incelememi?tim hiç. Daha sonra bir baktım resmen rezillik. Umarım 2. Versiyonun kamerasını başarılı yaparlar. Adamlar bilinçli olarak modeller birbirini baltalamasın diye hep bir yerlerini eksik bırakıyorlar. Nefret ediyorum bundan.

Bu yazdığınız bana nokianın yaptıklarını hatırlattı, pazarlama stratejisi bu ama belli bir sınırı olmalı. Bana göre de Xiaomi gerek inovasyon gerekse fiyat/performans olarak kullanıcıları üzmeden o sınırı çok çok yukarı taşımış durumda.
Telefona gelince çok çok güzel bir cihaz daha hiç yakından görmedim ama inanılmaz bir albenisi var.
Ayrıca Xiaomi teknik ekibine mail atmıştım mi mix in ilk çıktığı zamanlar. Bu seriye özel bir arayüz yapılmasını hatta gerekirse özel bir android tabanlı rom düzenlenmesini önermiştim. Ki bu şekilde insanlar bu telefonun özel olduğunu görecek ve daha iyi bir yaklaşım sergileyeceklerdi.
Zaten donanım, tasarım olarak üst seviyede bir cihazın geriye kalan tek eksiği stabilitesi yüksek bir işletim sistemidir. Bunu dikkate almadılar veya benden önce bile düşünmüş olabilirler bilemiyorum.
Son olarakta Xiaomi nin şu an devam ettiği sevmediğim bir tutumu var; model çöplüğü konusunda samsungun izinden gidiyor halen. Bu hiç hoşuma gitmiyor tamam her kullanıcıya ayrı hitap etmek istiyorsunuz ama bu şekilde olmamalı.
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DH Misafiri 2 yıl
Türkiye'ye mi geliyor? Nereye geliyor?
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pusat1249 2 yıl
Sd 836 tanıtıldımı? Bundan sonra mi6S gelirmi?
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deoks 2 yıl
Telefon hoş da şunun tepsi gibi olmayan bir modelini çıkarsalar da biz de alsak.
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OverClocK1ng 2 yıl
Off harika. Bu ve yeni iPhone'lar da çıktıktan sonra Galaxy S8 300 lira kadar düşerse çok iyi olacak.
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zdniz 2 yıl
ben bundan istiyorummmm
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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KalemKolik 2 yıl
Arka kamera en azından idare edecek seviyede olsa bari. İlk nesilde çok kötü kamera kullanmışlardı. Kamera ve bir umut kulaklık çıkışı içimde bir dac olsa süper olur
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