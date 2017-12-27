4000mAh kapasiteli Alcatel A7 raflara çıkıyor

Son dönemde ülkemizdeki etkinliğini arttıran Çinli TCL’nin alt markası Alcatel, IFA 2017 fuarında tanıttığı yüksek pil kapasiteli Alcatel A7 akıllı telefon modelini satışa sundu.

Alcatel A7 fiyatı ve özellikleri

Orta segmente hitap eden Alcatel A7, 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek MT6750 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

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Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde f/2.0 kamera ve hemen altında parmak izi okuyucu mevcut. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera bulunuyor.

Donanım özellikleri düşünüldüğünde 4000mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunacaktır. Hızlı şarj olmadığı için bataryanın tam dolması 2 saat 40 dakika sürüyor. Telefonun fiyatı 1299TL olarak belirlenmiş.