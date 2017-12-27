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4000mAh kapasiteli Alcatel A7 raflara çıkıyor

IFA 2017 fuarında yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken Alcatel’in yeni A7 akıllı telefonu Türkiye’de. Telefonun özellikleri ve fiyatına haberimizde göz atabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ülkemizdeki etkinliğini arttıran Çinli TCL’nin alt markası Alcatel, IFA 2017 fuarında tanıttığı yüksek pil kapasiteli Alcatel A7 akıllı telefon modelini satışa sundu.

Alcatel A7 fiyatı ve özellikleri

Orta segmente hitap eden Alcatel A7, 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek MT6750 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Garmin Vivofit 4 duyuruldu"

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde f/2.0 kamera ve hemen altında parmak izi okuyucu mevcut. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera bulunuyor.

Donanım özellikleri düşünüldüğünde 4000mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunacaktır. Hızlı şarj olmadığı için bataryanın tam dolması 2 saat 40 dakika sürüyor. Telefonun fiyatı 1299TL olarak belirlenmiş. 

 

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smart1978 1 yıl en beğenilen
Cok pahali ve donanim olarak fiyata gore hic degmez :

notebookcheck.net/...


Batarya odakli bir cihaz degil 28 nm islemci ile geliyor yani bataryayi su gibi icecektir
.


Bataryasinin buyujkugune vurgu yapilacaksa hic olmazsa 14 nm islemcilerinden birini koysaydi .... 10 nm lileri gectim bile ...


Cok pahali ve donanim olarak fiyata gore hic degmez :notebookcheck.net/...Batarya odakli bir cihaz degil 28 nm islemci i...
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10ff 1 yıl
14nm islemcili, 5300 mah bataryali, 6.4 inc ekranli, cift hoparlorlu mi max 2 aldim ayni paraya.
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DH Misafiri 1 yıl
kimisi iyi diyor kimisi kötü diyor, kardeşim ister kullan ister kullanma benim için telefonda olmazsa olmaz, hatta olmayan özellikler yoksa beş para etmez isterse yirmibin TL olsun....NFC,RADYO,EN AZ 5,7 YADA 6 İNÇ EKRAN EN AZ 3GB RAM ve daha bir sürü yenilik.daha ne olsun bu fiyata kaçmaz, ayrıca tüm bu özellikler Sony X A1 de var alın pişman olmayın
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omeric 1 yıl
O paraya xiaominin neleri alınıyor. Alcatel o paraya 100 tane satamazsin MTK işlemcili telefon.
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cosica 1 yıl
Alcatel öyle telefonlar çıkarıyor ki ne desem bilemiyorum. kızamıyorum da sevemiyorum da.
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10ff 1 yıl
14nm islemcili, 5300 mah bataryali, 6.4 inc ekranli, cift hoparlorlu mi max 2 aldim ayni paraya.
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smart1978 1 yıl en beğenilen
Cok pahali ve donanim olarak fiyata gore hic degmez :

notebookcheck.net/...


Batarya odakli bir cihaz degil 28 nm islemci ile geliyor yani bataryayi su gibi icecektir
.


Bataryasinin buyujkugune vurgu yapilacaksa hic olmazsa 14 nm islemcilerinden birini koysaydi .... 10 nm lileri gectim bile ...


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Exfat 1 yıl
Bu işlemciye göre çok ucuz. Hızlı şarj olsa alacaktım :(
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