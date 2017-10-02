Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

%40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor

Binek otomobillerde 2018 yılından itibaren uygulanması planlanan %40’lık MTV artışı konusunda hükumet cephesinden bambaşka fikirler gelmeye devam ediyor. İşte gündemdeki gelişmeler:
1 yıl
5b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

%40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2017’de 60 milyar TL olacak bütçe açığına derman olması adına yükseltildiği ifade edilen %40’lık MTV zammı konusunda iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orta Vadeli Program’dan çıkan MTV artışı, kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşmıştı. 21 milyon aracı etkileyecek düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanının söylemleri işi farklı bir boyuta taşıdı.


“Tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum” söylemlerinden sonra Bakanlar Kurulu’nun tekrar görüşeceği ifade edilmeye başlanan zam konusunda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in sadece 2018’de satılan araçlardan alınacak söylemi işi iyice çıkmaza sürüklemişti ancak bakan sorasında bu açıklamasını “Yanlış hatırlamışım” diyerek düzeltti.

Şu anda zam konusu tam bir soru işareti haline gelmiş durumda. Muhtemel ki bir zam gelecek ancak bu rakamın %40 olarak mı kalacağı yoksa biraz daha yumuşatılarak mı gündeme getirileceği büyük merak konusu. Söylentiler cumhurbaşkanının çağrısı sonrasında rakamların daha makul bir şekilde yenileneceği yönünde. Gelişmeler oldukça sizlere hızlı bir şekilde aktaracağız.

Yeni MTV oranları şöyle:

Aracın Yaşı

Motor Hacmi

Mevcut Vergi

Zamlı Vergi

1-3 yaş arası

1000 – 1300 motor

650 TL

910 TL

1-3 yaş arası

1300 – 1600 motor

1035 TL

1450 TL

1-3 yaş arası

1600 – 1800 motor

1827 TL

2560 TL

1-3 yaş arası

1800 – 2000 motor

2878 TL

4029 TL

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sarkat 1 yıl en beğenilen
Mtv yi bırakın maaşlara yapılan gelir vergisi zammı en büyük kazık
2 Yanıt Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ultrasaray0643 1 yıl
Haziran ayinda yuzde 27 lik dilime giriyordum.asgari ucretli bi arkadasla konusmada.hocam ben girmiyorum giren dusunsun dedi
Yeni asgari ucretler aciklansin.agladiginda bana ne ben asgari ucret almiyorum alan dusunsun diyecegim
Edit:hazir mesaj tutmusken konuyu acayim.yuzde 27-30 dan dolayi yillik kaybim 2100 tl.bu maasa gore degisir benden az alan gec girer vs
Araba almam vergisini odemem yada findik motor alirim az oderim.ama gelir vergisini odememe sansi yok memurun
Zaten aciklanan enflasyon reel enflasyon diil.her sene enflasyon farki almamiza ragmen maas eriyor.artik o 3.5*4 aldigimiz enflasyonun bitanesini alamayagim.yuzde 3 gitti
Yani her sene....altini cizerek soyluyorum her sene enflasyonun altinda kalacagim.enflasyon yuzde 8 aciklancak(gulucuk) ama ben 6. Aydan sonra yuzde 5 zam almis gibi olacagim
Haziran ayinda yuzde 27 lik dilime giriyordum.asgari ucretli bi arkadasla konusmada.hocam ben girmiyorum giren dusunsun dediYeni asgari ucretler aciklansi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihfatih0611 1 yıl
Olay gayet net; ekonomik olarak çok sıkışık durumda olan devletimiz, 2018 gelmeden zar zor parasını toplamış ancak araç alma konusunda net karar vermemiş olan bir kesimi, 4 ay içerisinde mtv korkusu nedeniyle araç almaları için negatif bir teşvik yönetimiyle kasayı doldurmaya çalışıyor.
Ancak hiç hesaba katılmayan birşey var ki, bizim millet bir şeye kıl olursa onu düzeltmek öyle kolay değil. İlk açıklamadan sonra düzeltme yapalım diyerek “çevir kazı yanmasın” türünden bir açıklama ile bu düzeltme olmaz.
Başka bir programda Naci bakanımız:“Araç sahipleri 500 ödeyecekti 700 odeyecek” diye 200 TL yi küçümseyen açıklamalar yapınca insanın aklına şöyle bir şey geliyor:
Sayın bakan, madem 200 TL bu kadar kolay ödenen bir rakam, versenize 6 ayda bir 200 TL bu halka öylesine. Memur zamları konusulunca nedense %0,5 hesaplar dönüyor ortalıkta. Maaş olunca zamcık, vergi olunca kol gibi ZAM. Sonra da halk nankör. Devlet yönetiminde empati yok olduğu an bitmişiz demektir.
Maalesef, bitmişiz...
Olay gayet net; ekonomik olarak çok sıkışık durumda olan devletimiz, 2018 gelmeden zar zor parasını toplamış ancak araç alma konusunda net karar vermemiş olan ...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
solayak27 1 yıl
Avrupa da böyle mi yawww!!?? avrupaya mı getsek ola ???? daha ne kadar ... ortasında i var herkes anladı zaten?? herkes bunları düşündü dimi söyleyin söyleyin ayıbı yok ?? yani devletimiz sizleri düşünüyor tabiii bu toplum cahil anlamıyorsunuz işte devletimiz vergileri yükseltirken siiiz cebinizdeki paralaaaar agırlık yapması diye cebinizden alıyor ????tabi canım aynen de böyle düşünüyor agırlık yapmasın milletim rahat gezsin hamballık yapmasın diyor yaw sizde anlamıyorsunuz kardeşim işte??



O degil aglanılacak halimize gülüyoruz şu duruma bak?? yapacak bişey yok



Tecevüz kaçınılmazsa zevk alacaksın ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Tamamen geri çekilmesi lazım bu verginin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forgot 1 yıl
35'e kadar düşmesini bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huntedman 1 yıl
Bakın %40 a razı olun yoksa makarna, ekmek fiyatları artmaz, camiye giriş bedava devam eder belki üste para vereceğiz derler. Sonra yılbaşı da geliyor olan bizim sigaraya rakıya olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 1 yıl
Geir vergisinin böyle olacağı zaten belliydi. Devlet şu ana kadar hiçbir zaman kendi önerdiğinin üstüne çıkmamamıştır. Son 2 zamma kadar, bu son 2 zammı verdiğinde de gelir vergisi dilimleri ile oynamıştır. Yani ilk altı ay için %4'ü verdi ve %3'ünün gelir vergisi oranı ile geri aldı ki zaten doğru düzgün bir şey alamayan maaşların bir çoğu, toplamda %30 dilimine giriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merkur 1 yıl
TÜRKİYE UÇUYORSA FATURA NEDEN BİZE?
Paylaş
Twitle
A+
a-
Eklenme Tarihi
02.10.2017 - 0:27
-
Güncellenme Tarihi
02.10.2017 - 0:27
Mehmet Tezkan
»
Aslında NE OLDU?
mtezkan@milliyet.com.tr
Tüm Yazıları
Başbakan önceki gün Kocaeli’nde işadamlarına, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine hitap etti..
Televizyondan izledim.. Miting meydanındaki gibi bağıra çağıra konuşmadı..
Türkiye’nin durumunu tane tane anlattı..
Ortaya koyduğu tabloya bakılırsa ekonomi uçmak üzere..
***
Yüzde 5 büyüdüğümüzü söyledi.. Son çeyrekte yüzde 7’yi göreceğimizi iddia etti..
Avrupa’nın iki katı büyüyoruz dedi.. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğumuzu söyledi..
Avrupa’da altıncı sıradaymışız, beşinciliğe yükselmişiz.. İspanya’yı geçmişiz..
Havacılıkta dünyanın en büyük 11. ülkesi olmuşuz..
Alt yapı ve yol klasmanında 13. sıraya yükselmişiz..
Bu iki alanda 1923 hedeflerini yakalamak üzereymişiz..
***
Soru şu..
Bu kadar iyi durumda olan bir ülke.. Beş yıl sonra (2023’te) dünyanın iyi 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen iktidar.. Beş yıl sonra kişi başına gelirin 25 bin doları bulacağını iddia eden iktidar..
Vergiyi yüzde 40 arttırmaya kalkar mı?
2001 krizinde bile bu kadar vergi artışı olmadı..
Gelişmiş ülkelerde böyle bir örnek var mı? Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de, ABD’de vergiler yüzde 40 artıyor mu?
Hayır!.
***
Hayırsa biz de niye artıyor..
Büyümede dünyayı solladık gidiyoruz.. Avrupa’nın iki katı büyüyoruz ama vatandaşın sırtına yükü bindikçe bindiriyoruz.. Neden?
***
Başbakan çok ciddi ihtiyaçların olduğunu söyledi.. O zaman önce kamu tasarruf yapsın.. Bakanlar artık THY’ye binmiyor.. Hepsinin altında özel uçaklar.. Kamu Mercedes cenneti oldu..
Temsil ve tanıtım harcamalarına bakalım.. Geçen yıl 280 milyon lira ödenek ayrılmış kamu 360 milyon harcamış..
Neyin tanıtımıymış bu?
2006’da temsil ve tanıtım harcaması 56 milyon liraymış.
10 yılda 360 milyona çıkmış.. Nerden nereye..
***
Hazinenin paraya ihtiyacı varsa önce kamu tasarruf yapacak.. Sonra vatandaştan fedakarlık isteyecek..
Oyunun kuralı bu..
Sınavın içinden çıkamayacaklar
Cumhurbaşkanı TEOG kalksın deyince TEOG kalktı, alelacele yerine bir sistem monte etmek isteniyor.. İddia ediyorum seneye yine değiştirecekler.. Olmayacak bir sonraki sene yine değişecek..
Çünkü getirmek istedikleri sistem kafadan sakat..
***
Dört yılın ortalaması alınacak.. Sekizinci sınıfta ucu açık yazılı sınav yapılacak.. Bu sonuç dört yılın ortalamasıyla birleştirilecek.. Falan filan..
Sakatlık neresinde diyeceksiniz?
BİR: Ucu açık soru sistemi tartışma yaratacak.. Velilerin de öğrencilerinde içine sinmeyecek.. İtirazlar olacak..
İKİ: Her yılın ortalamasının alınması söylentileri körükleyecek.. Torpil iddiası, öğretmene mahalle baskısı, öğretmenler arasındaki değerlendirme farkı tartışmayı alevlendirilecek..
ÜÇ: Okullar arasındaki kalite ve eğitim farkı notlarda etkili olacak.. O notlar hep şaibeli kalacak..
DÖRT: Bütün okulların seviyesinin bir anda yükseltilmesi mümkün değil.. Ama iyi okulların seviyesinin düşürülmesi mümkün.. Eşitlik için bu yolun kapısı açılacak..
***
Sonuç; sistem şaibeye açık.. İddia ediyorum; gümbürtü kopacak...

milliyet.com.tr/...
gercekgundem.com/...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarkat 1 yıl
Bakanlarımız resmen inception filminde gibiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
Her vergi zammı haberinden sonra buraya doluşup ağlayanlar toplanmış. Seçim yaklaşınca bi geçici vergi indirimi, yandaş medyadan bi güllük gülistanlık yurdum manzaraları, arkadan da mehteri verdin mi oylar yine "halkın adamına"...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4975 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Türkiye Gündemi ve
7 etiket daha zam mtv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 1 yıl Google'dan içerik aboneliğine yönelik yeni düzenlemeler geliyor 1 yıl Tüm MacOS ve iOS işletim sistemlerinin kaynak kodlarına sahip olabilirsiniz 1 yıl Casper F300 incelemesi "İnce, hafif, bataryası güçlü tam bir okul makinesi" 1 yıl Sağlık verilerini takip eden akıllı dövme 1 yıl TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Xiaomi, Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak rekor kırdı 1 yıl Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu 1 yıl Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı 1 yıl World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı 1 yıl Apple, fotoğraf ve yüz analizi teknolojisine sahip Regaind'i satın aldı 1 yıl Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı 1 yıl Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak 1 yıl Samsung, Galaxy S8'den kazandığının daha fazlasını iPhone X'ten kazanacak 1 yıl Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak 1 yıl Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu 1 yıl 2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı 1 yıl FBI, iPhone şifresini kıran şirketi gizli tutacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı 1 yıl Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak? 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN %40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor Sonraki Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 1 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 1 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 1 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 1 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 1 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 1 yıl Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak 1 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim