%40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor

“Tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum” söylemlerinden sonra Bakanlar Kurulu’nun tekrar görüşeceği ifade edilmeye başlanan zam konusunda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in sadece 2018’de satılan araçlardan alınacak söylemi işi iyice çıkmaza sürüklemişti ancak bakan sorasında bu açıklamasını “Yanlış hatırlamışım” diyerek düzeltti.
Şu anda zam konusu tam bir soru işareti haline gelmiş durumda. Muhtemel ki bir zam gelecek ancak bu rakamın %40 olarak mı kalacağı yoksa biraz daha yumuşatılarak mı gündeme getirileceği büyük merak konusu. Söylentiler cumhurbaşkanının çağrısı sonrasında rakamların daha makul bir şekilde yenileneceği yönünde. Gelişmeler oldukça sizlere hızlı bir şekilde aktaracağız.
Yeni MTV oranları şöyle:
|
Aracın Yaşı
|
Motor Hacmi
|
Mevcut Vergi
|
Zamlı Vergi
|
1-3 yaş arası
|
1000 – 1300 motor
|
650 TL
|
910 TL
|
1-3 yaş arası
|
1300 – 1600 motor
|
1035 TL
|
1450 TL
|
1-3 yaş arası
|
1600 – 1800 motor
|
1827 TL
|
2560 TL
|
1-3 yaş arası
|
1800 – 2000 motor
|
2878 TL
|
4029 TL
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Yeni asgari ucretler aciklansin.agladiginda bana ne ben asgari ucret almiyorum alan dusunsun diyecegim
Edit:hazir mesaj tutmusken konuyu acayim.yuzde 27-30 dan dolayi yillik kaybim 2100 tl.bu maasa gore degisir benden az alan gec girer vs
Araba almam vergisini odemem yada findik motor alirim az oderim.ama gelir vergisini odememe sansi yok memurun
Zaten aciklanan enflasyon reel enflasyon diil.her sene enflasyon farki almamiza ragmen maas eriyor.artik o 3.5*4 aldigimiz enflasyonun bitanesini alamayagim.yuzde 3 gitti
Yani her sene....altini cizerek soyluyorum her sene enflasyonun altinda kalacagim.enflasyon yuzde 8 aciklancak(gulucuk) ama ben 6. Aydan sonra yuzde 5 zam almis gibi olacagim
Ancak hiç hesaba katılmayan birşey var ki, bizim millet bir şeye kıl olursa onu düzeltmek öyle kolay değil. İlk açıklamadan sonra düzeltme yapalım diyerek “çevir kazı yanmasın” türünden bir açıklama ile bu düzeltme olmaz.
Başka bir programda Naci bakanımız:“Araç sahipleri 500 ödeyecekti 700 odeyecek” diye 200 TL yi küçümseyen açıklamalar yapınca insanın aklına şöyle bir şey geliyor:
Sayın bakan, madem 200 TL bu kadar kolay ödenen bir rakam, versenize 6 ayda bir 200 TL bu halka öylesine. Memur zamları konusulunca nedense %0,5 hesaplar dönüyor ortalıkta. Maaş olunca zamcık, vergi olunca kol gibi ZAM. Sonra da halk nankör. Devlet yönetiminde empati yok olduğu an bitmişiz demektir.
Maalesef, bitmişiz...