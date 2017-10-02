%40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor





Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2017’de 60 milyar TL olacak bütçe açığına derman olması adına yükseltildiği ifade edilen %40’lık MTV zammı konusunda iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orta Vadeli Program’dan çıkan MTV artışı, kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşmıştı. 21 milyon aracı etkileyecek düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanının söylemleri işi farklı bir boyuta taşıdı.





“Tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum” söylemlerinden sonra Bakanlar Kurulu’nun tekrar görüşeceği ifade edilmeye başlanan zam konusunda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in sadece 2018’de satılan araçlardan alınacak söylemi işi iyice çıkmaza sürüklemişti ancak bakan sorasında bu açıklamasını “Yanlış hatırlamışım” diyerek düzeltti.

Şu anda zam konusu tam bir soru işareti haline gelmiş durumda. Muhtemel ki bir zam gelecek ancak bu rakamın %40 olarak mı kalacağı yoksa biraz daha yumuşatılarak mı gündeme getirileceği büyük merak konusu. Söylentiler cumhurbaşkanının çağrısı sonrasında rakamların daha makul bir şekilde yenileneceği yönünde. Gelişmeler oldukça sizlere hızlı bir şekilde aktaracağız.

Yeni MTV oranları şöyle:

Aracın Yaşı Motor Hacmi Mevcut Vergi Zamlı Vergi 1-3 yaş arası 1000 – 1300 motor 650 TL 910 TL 1-3 yaş arası 1300 – 1600 motor 1035 TL 1450 TL 1-3 yaş arası 1600 – 1800 motor 1827 TL 2560 TL 1-3 yaş arası 1800 – 2000 motor 2878 TL 4029 TL