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41MP kameralı Meizu MX5 ile ilgili yeni iddialar var

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41MP kameralı Meizu MX5 ile ilgili yeni iddialar var

Bir süredir ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Çinli Meizu'nun 41MP çözünürlüğünde kamera barındıran MX5 modeli ile ilgili iddiaları daha önce bu haberimizde sizlere ulaştırmıştık. İddialar yeniden gündemde.
Her ne kadar Meizu bu iddiaları yalanlasa da MX5 modelinin Microsoft imzalı 41MP çözünürlüğünde bir arka kamera kullanacağı ve bunun Lumia 1020 modelindeki sensör ile aynı olacağı ısrarla dile getiriliyor. Böylece Meizu MX5, ilk defa Microsoft haricinde 41MP çözünürlüğündeki sensörü kullanan firma olarak tarihe geçecek.
Modelde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtilirken, 64-bitlik bir MediaTek yongaseti ve 4GB RAM ile desteklenecek. Ayrıca modelde yine bir parmak izi okuyucusu yer alacak.
Daha önceki iddialarda modelde arka kısımda bir e-mürekkep ekran olacağı ve pek çok temel fonksiyonun ana ekranı açmadan bu ekran üzerinden yönetilebileceği belirtilmişti. Yotaphone serisini hatırlatan bu konsept MX5'in öne çıkan özelliklerinden birisi olabilir. Meizu MX5 modelinin yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX5-rumors-suggest-crazy-hi-res-camera-fingerprint-sensor-not-on-home-button_id66305 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu kadar şeyi nereye sığdıracaklar la
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DH Misafiri 4 yıl
ne olursa olsun meditek yonga setinin üst modelini kullanması lazim bence benim görüşüm. mx4 deki yonga seti ile 2k ekran inş getirmezler
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KaraAy_ 4 yıl
Güzel haber
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DesertEagle67 4 yıl
Meizu hele dur bir soluklan bu ne hız
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chamicals2 4 yıl
ağzımın suları aktı
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bestofMd 4 yıl
Meizu sendemi 2k ekran
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nobu 4 yıl
kamerası opponun kamerası gibi olabilir 13 veya 20.7 mp olur yazılımla onu yükseltirler zaten onu kaldırıcak sensör daha yok diye biliyorum hiç değilse sony tarafında , resimdeki son hali olmayadabilir ama bekliyorum bu telefonu
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muratai 4 yıl
Döt kadar sensöre 41mp koysan ne yazar? Fotodaki lens ve sensör çok ama çok ufak.
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mustafada 4 yıl
heyecanla bekliyorum.öndeki dokunmatik tuşuda büyütseler iyi olacak
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gogo316 4 yıl
Vay be, Nokia'nın 41 mplik kamerası oldu Microsoft imzalı. Alışamadım halen :)
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ICromwelleI 4 yıl gogo316
gogo316
Vay be, Nokia'nın 41 mplik kamerası oldu Microsoft imzalı. Alışamadım halen :)

Bence bir tezatlık var burda Lamia 1020deki gibi 41 mp olabilir amaonun gibi zeiss olacağını sanmıyorum eğer öyle olursa gerçekten o zaman iyi olabilir.
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TEKİN 1881 4 yıl
Android e gelirse farklı bir heyecan olur. Ama bunu büyük bir firma yapsaydı lg sony gibi belki o zaman yaygınlaşırdı.
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