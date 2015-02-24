41MP kameralı Meizu MX5 ile ilgili yeni iddialar var





Bir süredir ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Çinli Meizu'nun 41MP çözünürlüğünde kamera barındıran MX5 modeli ile ilgili iddiaları daha önce bu haberimizde sizlere ulaştırmıştık. İddialar yeniden gündemde.

Her ne kadar Meizu bu iddiaları yalanlasa da MX5 modelinin Microsoft imzalı 41MP çözünürlüğünde bir arka kamera kullanacağı ve bunun Lumia 1020 modelindeki sensör ile aynı olacağı ısrarla dile getiriliyor. Böylece Meizu MX5, ilk defa Microsoft haricinde 41MP çözünürlüğündeki sensörü kullanan firma olarak tarihe geçecek.

Modelde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacağı belirtilirken, 64-bitlik bir MediaTek yongaseti ve 4GB RAM ile desteklenecek. Ayrıca modelde yine bir parmak izi okuyucusu yer alacak.

Daha önceki iddialarda modelde arka kısımda bir e-mürekkep ekran olacağı ve pek çok temel fonksiyonun ana ekranı açmadan bu ekran üzerinden yönetilebileceği belirtilmişti. Yotaphone serisini hatırlatan bu konsept MX5'in öne çıkan özelliklerinden birisi olabilir. Meizu MX5 modelinin yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX5-rumors-suggest-crazy-hi-res-camera-fingerprint-sensor-not-on-home-button_id66305