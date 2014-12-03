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41MP kameralı Meizu MX5 modelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41MP kameralı Meizu MX5 modelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Geçmiş dönemlerde Apple'ın, Samsung'un veya Nokia'nın yeni modelleri merakla beklenir ve internete sızdırılan görseller an be an takip edilirdi. Ancak yavaş yavaş Çinli üreticilerin seslerini duyurmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz ve artık bu modellerin sızıntıları ilgi ile takip ediliyor. 

Kısa süre önce MX4 ve MX4 Pro modellerini lanse eden Çinli Meizu'nun bu kez MX5 modeline ait olduğu ileri sürülen bir görsel internete sızdırıldı. Meizu'nun gelecek yıl için yeni amiral gemi modeli üzerinde çalıştığına dair şüphe yok gibi ancak görsel biraz abartılı bilgiler içeriyor. 

Bu bilgilere göre Meizu MX5 modelinde iki adet ekran yer alacak. Standart olarak 2K ekranın yanında arka kısımda e-mürekkep bir ekrana yer verileceği iddia ediliyor. Bize Yotaphone konseptini hatırlatan bu bilgilere inanmak biraz güç.

Modele 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti gücünü verirken kameranın ise Microsoft'dan temin edileceği ve 41MP çözünürlükte olacağı da iddialar arasında. Lumia 1020 modelinde kullanılan ile aynı olduğu belirtilen bu sensör ilk kez bir Lumia cihazının dışında kullanılmış olacak. 

Fiyat konusunda da Meizu MX5'in yine dikkatleri üzerine çekeceği belirtiliyor. MX4 serisi yeni tanıtıldığı için cihaz ile ilgili gerçek bilgilere en erken gelecek yıl ortalarına doğru ulaşabileceğiz. 

http://www.gsmdome.com/meizu-mx5-specs-leaked-snapdragon-810-cpu-41-megapixel-camera-dual-display Yorum Yaz
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Bannedfromdh 4 yıl
Ne zaman çıkacak acaba ?..
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FreeShah 4 yıl
Yapsınlar hocam. 41 megapixel ile meizu mx5 çıkarsa gerçekten 1.000 TL'ye istediğimiz telefona sahip oluruz. Çinliler iyiki girdi piyasaya.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
ülkemize gelcekti bu meizu noldu
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nobu 4 yıl
41mp kaldıracak sensör yok diyebiliyorum oppodaki gibi bir durum olabilir bence bu cihaz şimdi alınası olmuş mx4 de güzel cihazdı ama ilk çıktığında alınacak bir cihazdı
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Glorfindel1907 4 yıl
L1020 deki sensörle aynımı olacakmış hiç sanmıyorum
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SEO-Uzmanı 4 yıl
artık teknoloji, marka tekellerini beklemiyor ! kendini ilk fırsatta satıyor !
artık öyle 10 yıl bekletemeyecekler yeni teknolojileri :) bu çok güzel :)
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St Batuhan 4 yıl
2. Ekranı kimse dert etmesin, ikinci ekranın e-ink olması özellikle bataryayı kurtaracak zira bildirimleri görmek ve belki 5.0 ile gelen mesaj yazma kısmı sayesinde cihazı hiç uyandırmadan, a53 çekirdeklerini kullanarak herhangi bir mesaja cevap vermek mümkün olacak, dezavantaj yerine avantaj olacak.
Sensör büyük, piksel oranı fazla ve Lumia'da olduğu gibi ölçeklenmiş piksel, süper piksel olayıyla sunacaklarsa, bir de yine 5.0 sayesinde raw görüntü elde etme ve büyük ihtimal manuel ayarların artışı iyi bir sonuç çıkartacak.
S810 zaten iyi durumda, sıkıntı yok bence üründe, gerçekten tercih edilesi ve bilinen firmaların fiyatından global satışı yapılsa bile iyi bir satış yapar, yeter ki malzeme kalitesi de karşılasın bunu. Bir de ön tarafa da tek bi flaş koysalar çok çok daha hoş olurdu.
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efe4 4 yıl
41 MP KAMERA ÇOK ÇOK İYİYMİŞ
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Elsa 4 yıl
O kameranın 41mp olmadığının altına imzamı atarım, o kadar büyük kamera modülünü bu şekilde sığdırmaları imkansız. Eğer cidden 41mp ise başka bir modül kullanıyordur
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doctor_bey 4 yıl
Bu cihazı 1 gün boyunca kullanmak istersek devrimsel bir bataryayla gelmesi lazım;bu donanımla batarya katili olur,üstüne üstlük iki ekranı var,insan tereddüt etmiyor değil
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DaRKFoRCeS 4 yıl
sosyal ağ bağımlıları artarken firmalarda boş durmak niyetinde değil akıllı telefon kullanma konusunda bu ülkede dahil olmak üzere dünyada bir sürü cahil var. Yoksa firmalar bu kar üretemez.
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mcebi001 4 yıl
MEİZU bu kadar sık cihaz tanıtmazdı stratejimi değiştirdiler acaba ..
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