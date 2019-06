41MP kameralı Meizu MX5 modelinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Geçmiş dönemlerde Apple'ın, Samsung'un veya Nokia'nın yeni modelleri merakla beklenir ve internete sızdırılan görseller an be an takip edilirdi. Ancak yavaş yavaş Çinli üreticilerin seslerini duyurmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz ve artık bu modellerin sızıntıları ilgi ile takip ediliyor.





Kısa süre önce MX4 ve MX4 Pro modellerini lanse eden Çinli Meizu'nun bu kez MX5 modeline ait olduğu ileri sürülen bir görsel internete sızdırıldı. Meizu'nun gelecek yıl için yeni amiral gemi modeli üzerinde çalıştığına dair şüphe yok gibi ancak görsel biraz abartılı bilgiler içeriyor.





Bu bilgilere göre Meizu MX5 modelinde iki adet ekran yer alacak. Standart olarak 2K ekranın yanında arka kısımda e-mürekkep bir ekrana yer verileceği iddia ediliyor. Bize Yotaphone konseptini hatırlatan bu bilgilere inanmak biraz güç.





Modele 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti gücünü verirken kameranın ise Microsoft'dan temin edileceği ve 41MP çözünürlükte olacağı da iddialar arasında. Lumia 1020 modelinde kullanılan ile aynı olduğu belirtilen bu sensör ilk kez bir Lumia cihazının dışında kullanılmış olacak.





Fiyat konusunda da Meizu MX5'in yine dikkatleri üzerine çekeceği belirtiliyor. MX4 serisi yeni tanıtıldığı için cihaz ile ilgili gerçek bilgilere en erken gelecek yıl ortalarına doğru ulaşabileceğiz.

http://www.gsmdome.com/meizu-mx5-specs-leaked-snapdragon-810-cpu-41-megapixel-camera-dual-display