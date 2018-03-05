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42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı

Antivirüs şirketi Dr. Web, yaptığı araştırmalar sonucunda 42 Android telefon modeline üretim aşamasında Trojan bulaştığını açıkladı. Akılalmaz olayın detayları haberimizde.
1 yıl
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16
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rusya merkezli antivirüs şirketi Dr. Web akılalmaz bir olayı gün yüzüne çıkardı. Şirket yaptığı araştırmaların sonucunda, fabrika üretim aşamasında 42 farklı Android telefon modeline "Android.Triada.231" adında bir trojan bulaştığını tespit etti. Bu trojan kullanıcıların bankacılık bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor.

Kutusu açılmamış telefonlarda Trojan var

Çin'de üretilen ucuz Android cihazlarda yer alan kötü yamaçlı yazılım, Android'in Zygote adı verilen sistem bileşenini bozuyor. Bu da Android.Triada.231 trojanının başta bankacılık olmak üzere diğer uygulamalara erişerek kullanıcıların verilerini çalınmasına olanak sağlıyor. Dr. Web, bu olayın sadece Rusya'da değil, tüm dünyada satılan kutusu dahi açılmamış cihazlar için geçerli olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung açıkladı: Galaxy S9'da neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yok?"
Şirket henüz üretim aşamasında trojan bulaşan cihazların Leagoo, Doogee, Umi ve Cubot olduğunu açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen Leagoo M9 modeli de etkilenen cihazlar arasında yer alıyor. Trojanın cihazlara yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi bulaştırıldığı ise cevap bekleyen önemli bir soru.

http://news.softpedia.com/news/android-phones-caught-selling-with-pre-installed-factory-malware-520058.shtml Yorum Yaz
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napolyon94 1 yıl en beğenilen
Tabi ki bilerek.
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fuckulteli 1 yıl
Biyolojik bir üretim değil ki, üretim sırasında kazara bulaşsın! Hangi yazılımı kullanıp, nasıl derlediğin bellidir. Kötü niyetle göz göre göre yapılan şeyler bunlar.
Biyolojik bir üretim değil ki, üretim sırasında kazara bulaşsın! Hangi yazılımı kullanıp, nasıl derlediğin bellidir. Kötü niyetle göz göre göre yapılan şeyler b...
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kotukoylu 1 yıl
Turkcell T tabletde systemfqad.apk isimli zararlı yazılım yüklü fabrika çıkışı.
temiz firmware yok ortada e hadi nolacak şimdi?hadi düzeltsinlerde göreyim.
1 Yanıt Yanıtla +10
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zolzauza 1 yıl
Bu gidişle akılsız telefon kullanicam :)
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frostburn 1 yıl
Hiç ilaçlamıyor musunuz abicim bu fabrikaları?
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T Square 1 yıl
Grip mi la bu telefon üretilirken bulaşıyor
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cankal 1 yıl
Amerikanın android cihazlarda tüm dünyayı nasıl dinlediği böylece ortaya çıkmış oldu..
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baysan240 1 yıl
listede oneplus yokmu yaw allah allah
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Tensi 1 yıl
Adi Doogee olan cihaza guvenmek hata. Adam koydugu isimle bastan amacini belli etmis zaten.
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Artunç 1 yıl Tensi
Tensi
Adi Doogee olan cihaza guvenmek hata. Adam koydugu isimle bastan amacini belli etmis zaten.

Haklısınız hocam ama yine de şaka gibi bir haber. Bir düşünün sıfır telefon alıyorsunuz ama içinde truva atı var!!
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SHADOW 1 yıl
yanlışlıkla nasıl olucakmış ki
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fuckulteli 1 yıl
Biyolojik bir üretim değil ki, üretim sırasında kazara bulaşsın! Hangi yazılımı kullanıp, nasıl derlediğin bellidir. Kötü niyetle göz göre göre yapılan şeyler bunlar.
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Whippoorwill 1 yıl
Aman ne büyük skandal.
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kotukoylu 1 yıl
Turkcell T tabletde systemfqad.apk isimli zararlı yazılım yüklü fabrika çıkışı.
temiz firmware yok ortada e hadi nolacak şimdi?hadi düzeltsinlerde göreyim.
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ctrl-alt-delete 1 yıl kotukoylu
Rootlayıp elle silebilirsiniz hocam rahatsızlık veriyorsa.
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