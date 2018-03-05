42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı

Rusya merkezli antivirüs şirketi Dr. Web akılalmaz bir olayı gün yüzüne çıkardı. Şirket yaptığı araştırmaların sonucunda, fabrika üretim aşamasında 42 farklı Android telefon modeline "Android.Triada.231" adında bir trojan bulaştığını tespit etti. Bu trojan kullanıcıların bankacılık bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor.

Kutusu açılmamış telefonlarda Trojan var

Çin'de üretilen ucuz Android cihazlarda yer alan kötü yamaçlı yazılım, Android'in Zygote adı verilen sistem bileşenini bozuyor. Bu da Android.Triada.231 trojanının başta bankacılık olmak üzere diğer uygulamalara erişerek kullanıcıların verilerini çalınmasına olanak sağlıyor. Dr. Web, bu olayın sadece Rusya'da değil, tüm dünyada satılan kutusu dahi açılmamış cihazlar için geçerli olduğunu belirtiyor.

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Şirket henüz üretim aşamasında trojan bulaşan cihazların Leagoo, Doogee, Umi ve Cubot olduğunu açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen Leagoo M9 modeli de etkilenen cihazlar arasında yer alıyor. Trojanın cihazlara yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi bulaştırıldığı ise cevap bekleyen önemli bir soru.

http://news.softpedia.com/news/android-phones-caught-selling-with-pre-installed-factory-malware-520058.shtml