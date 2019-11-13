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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    43 inçlik Acer Predator CG437KP oyuncu monitörü satışa çıkıyor

    Acer Predator CG437KP monitör modeli 43 inçlik ekranı ile oyunları dev ekranda oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Elbette bu keyfi yaşamanın yüksek bir bedeli var.
    1 hf.
    1,6b
    1
    5
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    43 inçlik Acer Predator CG437KP oyuncu monitörü satışa çıkıyor

    Son dönemde oyuncu monitörleri arasında devasa ekrana sahip olanların sayısı artmaya başladı. Daha çok Nvidia G-Sync yongaları ile gördüğümüz bu monitörlerin arasına açık kaynak odaklı bir model daha katıldı.

    Acer Predator CG437KP özellikleri ve fiyatı

    Acer Predator CG437KP adlı monitör 43 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. VA panel DCI-P3 renk aralığının yüzde 90’ını ve düşük Delta E<1 renk doğruluğunu kapsıyor. Adaptive Sync desteği ile birlikte tazeleme hızı 144 Hz seviyesine kadar çıkıyor. HDMI üzerinden hem FreeSync hem de G-Sync desteği sunuluyor.

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    HDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör maksimum olarak 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Böylece çok aydınlık ortamlarda bile iyi bir görüş tecrübesi yaşatıyor. Monitör için bir uzaktan kumanda da düşünülmüş.

    Acer Predator CG437KP monitör modeli 3 adet HDMI, Active Sync için ayrılmış 1 adet Display Port ve 1 adet USB 3.1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Rakipleri kadar olmasa da Acer Predator CG437KP monitör modeli 1499 Avro ile oldukça yüksek bir seviyede.



    https://www.techpowerup.com/254580/acer-unveils-predator-cg437kp-monitor-43-va-4k-144-hz-adaptive-sync-1000-nits Yorum Yaz
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    gs09gs09 1 hf.
    43 inc monitor mu olur max 27 30 felan ideal fazlasi guzel olmuyor bana gore
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    sniper23 1 hf.
    LG ve Samsung televizyonlarına Freesync ve Nvidia G-sync gibi özellikler geldi. Özellikle son modellere. Bunlar varken gidip bu monitöre bu parayı vermek anlamsız.
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    homebird 1 hf.
    Oturma odaları için televizyon+ monitör biçiminde kullanmaya elverişli bir ürün olmuş.
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    sakiri 1 hf.
    Oyuncu monitörleri devasa boyutlara gelince işin rengi degisiyor.

    Bence Tv ile masaüstü bilgisayar monitörü arasinda konumlandirilmalidir.

    Bu büyüklükte bir monitörle masaüstünde yakindan calismak gayet zorlayici olur.

    Hdr filmler tv programlarini iyi kalitede izlediginiz büyük ekran bir tv düsünün fakat oyun oynarken input lag sorunu ve ekran tepkime süresi gecikmesinden dolayi ve simdide yüksek hertzlerde oyun oynayan kitleyi düsününce tvniz bunu tam olarak yerine getiremez.

    Oturma odasi yada cocuk odasinda bilgisayarinizla yüksek kalite ve uygun hizlarda düsük tepkime süreleri icin ideal bir monitör diyebiliriz. Baya tuzlu olur. Ekran karti falanda iyi olmali.
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    kaptan666 1 hf.
    Yan çıtaları ta burdan görünüyor. Ayakları iğrenç.
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