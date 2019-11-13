43 inçlik Acer Predator CG437KP oyuncu monitörü satışa çıkıyor

Son dönemde oyuncu monitörleri arasında devasa ekrana sahip olanların sayısı artmaya başladı. Daha çok Nvidia G-Sync yongaları ile gördüğümüz bu monitörlerin arasına açık kaynak odaklı bir model daha katıldı.
Acer Predator CG437KP özellikleri ve fiyatı
Acer Predator CG437KP adlı monitör 43 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. VA panel DCI-P3 renk aralığının yüzde 90’ını ve düşük Delta E<1 renk doğruluğunu kapsıyor. Adaptive Sync desteği ile birlikte tazeleme hızı 144 Hz seviyesine kadar çıkıyor. HDMI üzerinden hem FreeSync hem de G-Sync desteği sunuluyor.
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HDR 1000 sertifikasına sahip olan monitör maksimum olarak 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Böylece çok aydınlık ortamlarda bile iyi bir görüş tecrübesi yaşatıyor. Monitör için bir uzaktan kumanda da düşünülmüş.
Acer Predator CG437KP monitör modeli 3 adet HDMI, Active Sync için ayrılmış 1 adet Display Port ve 1 adet USB 3.1 Tip-C bağlantısı ile geliyor. Rakipleri kadar olmasa da Acer Predator CG437KP monitör modeli 1499 Avro ile oldukça yüksek bir seviyede.
https://www.techpowerup.com/254580/acer-unveils-predator-cg437kp-monitor-43-va-4k-144-hz-adaptive-sync-1000-nits Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence Tv ile masaüstü bilgisayar monitörü arasinda konumlandirilmalidir.
Bu büyüklükte bir monitörle masaüstünde yakindan calismak gayet zorlayici olur.
Hdr filmler tv programlarini iyi kalitede izlediginiz büyük ekran bir tv düsünün fakat oyun oynarken input lag sorunu ve ekran tepkime süresi gecikmesinden dolayi ve simdide yüksek hertzlerde oyun oynayan kitleyi düsününce tvniz bunu tam olarak yerine getiremez.
Oturma odasi yada cocuk odasinda bilgisayarinizla yüksek kalite ve uygun hizlarda düsük tepkime süreleri icin ideal bir monitör diyebiliriz. Baya tuzlu olur. Ekran karti falanda iyi olmali.