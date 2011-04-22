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4.3-inç ekranlı ve Android'li LG Optimus Big LU6800 G. Kore'de resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Yaklaşık üç hafta önce iPhone 3GS ile yan yana görüntülenen LG Mobile'ın Optimus ailesinin en yeni üyesi Optimus Big LU6800, Güney Kore'de resmiyet kazandı.

28 Nisan tarihinden itibaren LG U+ tarafından Güney Kore'de satışa sunulması beklenen Optimus Big, verilen bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen sade tasarımlı telefonun arka yüzünde anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ayrıca kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.

Hakkında henüz daha fazla detay bulunmayan LG Optimus Big'in Güney Kore dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı üzerindeki sır perdesi ise kaldırılmadı.


http://en.akihabaranews.com/92299/phones/lg-u-announced-the-optimus-lg-lu6800?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lg-u-announced-the-optimus-lg-lu6800 Yorum Yaz
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jetressive 8 yıl

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wentworthscofield 8 yıl
lg ne optimus 2x'i ne de optimus black'i çıkartacaktı onun yerine bunu çıkarsa 50 euro falan da fark koysa daha çok satardı

piyasanın en iyi ekranıyla(dediklerine göre) çift çekirdeğin gücü ve tabii ki iyi bir arayüz ile sgsII'ye rakip olabilirdi tüm eksiklerine rağmen
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sahoron 8 yıl
ama o işte şeytan uymamak lazım :D
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_MALCOLMX_ 8 yıl
bu nedir ya? bu nedir ya ? başımız döndü arkadaş. 2x mi 3d mi s2 mi derken bide bu çıktı.bir ay telefon çıkarmasalarda ne alacagımıza karar versek artık.şeytan diyoki terki teknoloji eyle.dön 3310 a.
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Grkm 8 yıl

malcolmx99

bu nedir ya? bu nedir ya ? başımız döndü arkadaş. 2x mi 3d mi s2 mi derken bide bu çıktı.bir ay telefon çıkarmasalarda ne alacagımıza karar versek artık.şeytan diyoki terki teknoloji eyle.dön 3310 a.




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