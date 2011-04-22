4.3-inç ekranlı ve Android'li LG Optimus Big LU6800 G. Kore'de resmiyet kazandı

Yaklaşık üç hafta önce iPhone 3GS ile yan yana görüntülenen LG Mobile'ın Optimus ailesinin en yeni üyesi Optimus Big LU6800, Güney Kore'de resmiyet kazandı.

28 Nisan tarihinden itibaren LG U+ tarafından Güney Kore'de satışa sunulması beklenen Optimus Big, verilen bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen sade tasarımlı telefonun arka yüzünde anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ayrıca kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.

Hakkında henüz daha fazla detay bulunmayan LG Optimus Big'in Güney Kore dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı üzerindeki sır perdesi ise kaldırılmadı.

http://en.akihabaranews.com/92299/phones/lg-u-announced-the-optimus-lg-lu6800?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lg-u-announced-the-optimus-lg-lu6800