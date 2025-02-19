Türkiye, Güney Kore’ye askeri mühimmat satışı yapacak

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2025 fuarı devam ederken Türk savunma sanayi firmaları da burada boy gösteriyor. Alanında önemli firmalardan olan ve kritik mühimmatlarda seri üretim gerçekleştiren ASSAN Group’un Genel Müdürü Gürcan Okumuş, fuar kapsamında yaptığı açıklamada, Güney Kore’ye askeri mühimmat satacaklarını duyurdu.

Azerbaycan’a üretim hattı kuruluyor

ASSAN Group, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle savunma sanayi alanında önemli projelere imza atarken Okumuş, TRT Haber’e verdiği özel röportajda, özellikle seri üretim gücünü artırma ve mevcut altyapılarını iyileştirme çabalarına odaklandıklarını dile getirdi. Mevcut altyapıları daha iyi bir noktaya getirdiklerini, yeni üretim hatları için de adım attıklarını da anlatan Okumuş, dünyanın farklı noktalarında üretim için kolları sıvadıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hali hazırda en yüksek ihracat yaptıkları ülke olduğuna işaret eden Okumuş, “Yine kardeş ülke Azerbaycan ile de yoğun çalışıyoruz. Ayrıca Nahçivan bölgesinde de üretim hattı kuruyoruz. Afrika’da kapasitemizi biraz daha artırma niyetindeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de bir üretim hattı kuracağız. Farklı ülkelere de ihracatımız var.” dedi.

Güney Kore’ye MK serisi uçak mühimmatı

Okumuş, ayrıca Güney Kore ile de önemli bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu: “Son yıllarda dünyanın askeri anlamda en önemli ihracatçılarından biri Güney Kore... Çok ciddi bir hacme ulaştılar. Onlar dünyaya satıyor biz de onlara satacağız. MK serisi uçak bombalarıyla ilgili bir ihalede anlaştık diyebiliriz. Sözleşmenin yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz.”

TSK’nın kullandığı M60-T ve Leopard tanklarının şanzımanlarına bakım yapabilen Assan Group’un ayrıca hibrit motor üzerinde de çalışmalar yürüttüğü dile getirildi: “Dünyada son yılların en önemli trendi hibrit motor kullanımı. Biz de öz kaynaklarımızla bir proje geliştiriyoruz. Amacımız yaklaşık 1000 beygir gücünde hibrit güç grubu üretmek ve bunun ilk prototipini ülkemizde düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilemek.” Bahsedilen hibrit motor FIRTINA obüsleri ve benzer sistemlerde kullanılabilecek. Assan Group, bu yıl içinde operasyonel testleri tamamlamayı hedefliyor.

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