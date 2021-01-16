45.000 yıllık sanat eseri keşfedildi

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Yapılan son çalışmalara göre bilim insanları Dünya üzerinde insan eliyle yapılmış ve bir olay örgüsünü anlatan en eski sanat eserini keşfetti. Endonezya'da bulunan bir mağarada 45.500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen eserde toprak boyasıyla boyanmış domuz figürleri dikkat çekiyor.

Keşfedilen yapı Endonezya'nın Güney Sulaesi olarak adlandırılan bölgesinde Leang Tedongnge olarak adlandırılan mağarada tespit edilmekle birlikte eserde bir çift el izi bulunmakla birlikte bölgede yaşayan yaban domuzlarından birinin resmedildiği düşünülüyor.

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Domuz figürü

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Araştırmacılar domuzun Sulawesi domuzlarına ait erkek erişkin bir domuz olduğunu düşünmekle birlikte kırmızı kök boyasıyla resmedilen domuzun 2 farklı domuzla kavga ettiğini veya sosyal iletişim kurduğunu düşünüyor.

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Örneğe ait yapılardan kalsiyum karbonat elde eden ve bu sayede örneğin yaşını tahmin edebilen araştırmacılar yürüttükleri incelemeler sonucunda yapının en az 45.500 yıllık olduğunu tespit etti. Yeni eser Dünya üzerindeki en eski eser değil zira 70.000 yıl öncesine dayanan örnekler de mevcut ancak bir olay örgüsünü ve günümüzde de anlaşılabilir bir olayı tasvir etmesi bakımından keşfedilen eser en eski eser niteliği taşıyor.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

https://theconversation.com/we-found-the-oldest-known-cave-painting-of-animals-in-a-secret-indonesian-valley-153089

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