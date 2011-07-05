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4,5 milyar dolarlık patent alımının detayları belli oluyor

7 yıl
2,4b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Kanadalı telekomünikasyon devi Nortel'in patentlerini aralarında Apple ve Sony'nin de bulunduğu konsorsiyuma 4,5 milyar dolara satması, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerinin başında geliyor. Ekonomik olarak son dönemlerde sıkıntı içersinde bulunan Nortel'in rahatlaması ve diğer firmaların patent portföylerini güçlendirmesinden ötürü önemli olan bu satın almanın detayları yavaş yavaş belli oluyor.

Reuters'ın edindiği bilgilere göre Nortel'in patentlerine ilk başta Intel, Google, Apple; Ericsson, RIM, Microsoft ile EMC'nin oluşturduğu konsorsiyum ve RPX'in başını çektiği konsorsiyum talip idi. Yani Nortel'in patentlerini kazanan konsorsiyumun içersinde Apple bulunmuyordu. Fakat, sürecin tahmin edilenden zor geçmesi ve fiyatın sürekli yükselmesiyle Apple; Ericsson, RIM, Microsoft ve EMC'nin oluşturduğu konsorsiyuma katılma kararı aldı.
Bunun üzerine yarı iletken devi Intel ile Android'in sahibi Google ortaklık yaparak Nortel'e patentleri için 4 milyar dolar teklif etti. Ancak Apple, Ericsson ve Microsoft'un oluşturduğu konsorsiyumun 4,5 milyar dolar teklif etmesiyle Nortel'in patentlerinin yeni sahipleri belirlenmiş oldu.
İddialara göre, anlaşmalardan dolayı RIM ve Ericsson 4,5 milyar dolarlık alıma, 1,1 milyar dolarlık bir katkı yaparken; Microsoft ve Sony 1 milyar dolar, EMC ise konsorsiyuma 400 milyon dolarla katkıda bulunmuş. Apple ise, konsorsiyuma 2 milyar dolar ile en büyük katkıyı yapan firma olarak dikkat çekiyor.
Apple'ın Nortel'in patentlerini bu kadar önemsemesinin arkasında yatan temel sebebin ise 4.Nesil İletişim ile ilgili patentlerle portföyünü güçlendirmek istemesinin olduğu düşünülüyor. Apple'ın önümüzdeki senelerde iyice yaygınlaşacak olan 4.Nesil ile ilgili patentlere sahip olması da rakiplerinin ilgili patentler için Apple'a başvurup lisanslama zorunluluğu getiriyor.
Elbette LTE ile ilgili patentler sadece Nortel'in elinde bulunmuyor. Yaptığı araştırma geliştirme çalışmaları ile çok önemli patentlerin hakkını elinde bulunduran Nokia'nın da 4G ile ilgili birçok patent sahip olduğunu biliniyor.

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Tremonster 7 yıl
Haberde Nortel yerine Norton yazilmis. Lutfen duzeltin.
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séquestre 7 yıl
4,5 milyar dolar vay be.
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dievas 7 yıl
tüm bu yazıdan 4.5 milyar dolara baktıysan boşuna yazmış arkadaş bu yazıyı :/
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