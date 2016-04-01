4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor

4.5G için aylardır çalışmalarını sürdüren operatörler dün son anda kampanyalarını paylaşmıştı. Kısa süreliğine de olsa kotalara yönelik yapılan çalışmalar olduğu görmüş ve detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.

1 Nisan 2016 geçen saat 00.00’dan itibaren 4.5G hizmetini aktif eden operatörler, alt yapı konusunda çalımalarını tamamladıkları bölgelerde hizmet sunamya başladı. 3G’de sadece büyük şehirlerde ve çok merkezi noktalarda başlayan hizmet, 4.5G için 81 ile yayılmış olarak sunuldu.

Henüz bir saat bile dolmadan 4.5G için DonanımHaber forumlarında en çok konuşulan konu haline gelen 4.5G hızları için bazı kullanıcılar şikayet ederken bazı kullanıcılar da operatörlerin reklamlarında vadettiği seviyede hızlara ulaştıklarını ortaya koyan ekran görüntüleri eklemekten geri kalmadı.

Balıkesir Merkez’den bir DH üyesi, 175.30Mbsp indirme, 22.51Mbps yükleme hızlarını görerek şimdilik en iyi dereceyi elde eden kullanıcı olmuş görünüyor. Siz de burada yer alan forum konusundan 4.5G’de elde ettiğiniz en iyi hız testi sonuçlarınızı DH üyeleri ile paylaşın.