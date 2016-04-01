4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor

4.5G için aylardır çalışmalarını sürdüren operatörler dün son anda kampanyalarını paylaşmıştı. Kısa süreliğine de olsa kotalara yönelik yapılan çalışmalar olduğu görmüş ve detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.
1 Nisan 2016 geçen saat 00.00’dan itibaren 4.5G hizmetini aktif eden operatörler, alt yapı konusunda çalımalarını tamamladıkları bölgelerde hizmet sunamya başladı. 3G’de sadece büyük şehirlerde ve çok merkezi noktalarda başlayan hizmet, 4.5G için 81 ile yayılmış olarak sunuldu.
Henüz bir saat bile dolmadan 4.5G için DonanımHaber forumlarında en çok konuşulan konu haline gelen 4.5G hızları için bazı kullanıcılar şikayet ederken bazı kullanıcılar da operatörlerin reklamlarında vadettiği seviyede hızlara ulaştıklarını ortaya koyan ekran görüntüleri eklemekten geri kalmadı.
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Speedtest'i tekrar tekrar yapmayın, ulaşabildiğiniz maksimum hız kadar dosya download ve upload ediyor, bunların toplamı kotanızdan gidiyor yani sadece Download değil, Kotanızı ilk günden bitirmeyin !!
1)Öncelikle 4.5G'ye geçmek için uyumlu telefonu ve sim kartı edinmiş olmanız gerekmektedir bu kesin şarttır.
2)Sonra Turkcell için 4.5G yazıp 2222'ye
4.5G'ye geçen Turkcell kullanıcıları için ; Paketiniz aynen devam ediyor, ilk 3 ay internet hakkınız ikiye katlanıyor, fiyatlar aynı kalıyor.
Türk Telekom (avea) için 4.5G yazıp 5555'e yollayın, ücretsiz 10GB verilecektir.
Vodafone için 4BUCAKG yazıp 4545'e yollayın, ücretsiz 4GB verilecektir.
3)4.5G'yi Nasıl Ayarlarım ? Anlatımı (Size uygun olana göre yapınız, farklı olanlar varsa bana yollasın eklenecektir) ;
Ayarlar >> Mobil Ağlar >> Şebeke Modu >> LTE veya 4G olanı seçiniz
Ayarlar >> Diğer >> Mobil Şebekeler >> Tercih Edilen Ağ Türü >> En alttaki LTE veya 4G olanı seçiniz
Arkadaşlar 4.5G yazmayanlar LTE veya Otomatik modunu eski haline(3G) döndürsün, ondan sonra tekrar LTE veya Otomatik moda alsın 4.5G yazısı geliyor eğer hala olmazsa telefonu yeniden başlatın hala olmazsa beklemekten başka çare yok.
Android olanlara alternatif bir çözüm daha ;
3845#*855# yazın. Açılan menüde LTE-only >> Modem Settings >> RAT Selection >> LTE only seçeneğini seçin.
Bazı telefonlarda 4G yazabilir endişe etmeyin aynı şey.
4)Şuan sistem stabil değil + çok yüklenme var, değerler çok değişken çıkabilir acele etmeyin zamanla oturur, bir önceki testte çok düşük alıp bir sonrakinde çok yüksek alabiliyor değişiyor yani panik yapmayın.
Çekim kalitesi genellikle 2-3 diş.
İlk verilere göre sıralamayı kesin değerleri ortalama olarak şöyle sıralıyoruz ; Turkcell (70-80mb) > Türk Telekom (40-50mb) > Vodafone (10-15mb)
En yüksek hızlar Turkcell'den, en düşük hızlar Vodafone'dan gelirken Türk Telekom ortalama bir grafik çiziyor.
Gelen yorumlara göre iphone 5/6/6s'lerde genel bir sıkıntı görülüyor arkadaşlar, hiç gelmeyenler var, gelip gidenler var, sabırla bekleyiniz yarına düzelir sanırım.
5)Haberlerde şarj daha hızlı gidecek diyorlardı gerçekten fark edilecek şekilde daha hızlı gidiyor söyleyeyim. (S6'da su gibi resmen.)
6)4.5G'ye dair ilk Yorumlar : Sayfaların açılış hızlarında bariz fark var, en önemlisi Whatsapp, Messenger, Facebook vb. sosyal medya uygulamalarında yazdığınız yazı anında gidiyor eskiden biraz hantal gidiyordu bekliyordu o bekleme ortadan kalkmış şuan daha zevkli oldu yazışmak, fotoğraf yollamak felan eskisine göre çok fark var basıyorsun anında gidiyor.
4.5G için olumlu olarak sayabileceğimiz bir şey daha ; eskiden 3G bağlantıda mobil veriyi açtığımızda bir iki saniye bağlanmasını bekliyorduk aynı şekilde kapatırken de fakat 4.5G'de bu resmen devrim olmuş, telefonunuzda herhangi bir ayarı açık/kapalı yaparmışçasına hızlı bir şekilde tuşa basar basmaz direkt açılıyor aynı şekilde kapanıyor, çok hızlı bağlantı kuruyor, yani şöyle diyeyim üst barı indirip tuşa bastığınızda siz barı geri kapatana kadar geliyor, bağlanma anını yakalayamadım o kadar hızlı. :)
7)Türkiye'de kullanılan Frekanslar ; 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Genellikle en yaygın kullanılan frekanslar ise 1800 MHz ile 800 MHz olacak. 1800 MHz bandı daha yüksek band genişliği sunarken, daha sık baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. 800 MHz'de ise band genişliği biraz daha düşük fakat daha uzak mesafelere ve engebeli arazilerde iletişimi daha kolay kılıyor.
Frekans yükseldikçe, sinyalin katı cisimlerden geçmesi zorlaşır. Bu yüzden bina ve dağ gibi engebelerden daha çok etkilenir. Bu etkilenmeyi azaltmak için baz istasyonu sayısı artırılır.
Sorunu olan varsa yardımcı olabilirim ; Telefonunun uyumlu olup olmadığını bilmeyen pm atabilir.
Mesajı seri artılamaya devam edebilirsiniz ilk sayfada gözükmesi için, milletin kotası gitmesin yazık.
(Bu mesaj sürekli güncellenecektir )
Türkiye'de 4G'nin (4G diyorum cunku 4.5g diye birsey yok 4.Nesil şebeke ve evrim geçirmiş hali LTE-A vardır.) gec gelmesinin büyük sebebi rte'dir, Mayıs'ta yapılması beklenen ihale rte memnun etmek icin adı 4.5G oldu ve geciktirildi. ihale'deki sözleşme tüm maddeler noktası virgülüne (4,5G dısında) aynıdır.
Dünya'da 4G yani LTE ve LTE-A olarak kullanılıyor, sadece bizde 4.5g diye, insanlarda gereksiz bir algı yaratıyorlar.
Dünya da ilk LTE 2004 yılında kullanıldığını düşünelim
2009 yılında da 3g geldiğinde yine biz bu teknolojinin son hali HSPD-A (3,5g) kullanmaya başladık ama o zamanlar her yere burunu sokan birileri yoktu. rant bu kadar yüksek değildi, yoksa mantık aydır. Gereksiz beceriksizleri övmek yerine okuyup araştırmak cok daha iyi olur...
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