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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor

4.5G, 1 Nisan 2016 itibariyle hayatımıza girdi. Operatörler yeni günün ilk dakikalarında vakit kaybetmeden 4.5G hizmetini sunmaya başladı. Peki DH forumlarında paylaşılan en yüksek hız kaç mbps oldu?
3 yıl
27,2b
1
186
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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4.5G için aylardır çalışmalarını sürdüren operatörler dün son anda kampanyalarını paylaşmıştı. Kısa süreliğine de olsa kotalara yönelik yapılan çalışmalar olduğu görmüş ve detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık.

1 Nisan 2016 geçen saat 00.00’dan itibaren 4.5G hizmetini aktif eden operatörler, alt yapı konusunda çalımalarını tamamladıkları bölgelerde hizmet sunamya başladı. 3G’de sadece büyük şehirlerde ve çok merkezi noktalarda başlayan hizmet, 4.5G için 81 ile yayılmış olarak sunuldu.

Henüz bir saat bile dolmadan 4.5G için DonanımHaber forumlarında en çok konuşulan konu haline gelen 4.5G hızları için bazı kullanıcılar şikayet ederken bazı kullanıcılar da operatörlerin reklamlarında vadettiği seviyede hızlara ulaştıklarını ortaya koyan ekran görüntüleri eklemekten geri kalmadı.

4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor
Balıkesir Merkez’den bir DH üyesi, 175.30Mbsp indirme, 22.51Mbps yükleme hızlarını görerek şimdilik en iyi dereceyi elde eden kullanıcı olmuş görünüyor. Siz de burada yer alan forum konusundan 4.5G’de elde ettiğiniz en iyi hız testi sonuçlarınızı DH üyeleri ile paylaşın.

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MühendisMurat 3 yıl en beğenilen
ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR, ANALİZLER, DETAYLAR(MUTLAKA OKUYUN)

Speedtest'i tekrar tekrar yapmayın, ulaşabildiğiniz maksimum hız kadar dosya download ve upload ediyor, bunların toplamı kotanızdan gidiyor yani sadece Download değil, Kotanızı ilk günden bitirmeyin !!

1)Öncelikle 4.5G'ye geçmek için uyumlu telefonu ve sim kartı edinmiş olmanız gerekmektedir bu kesin şarttır.

2)Sonra Turkcell için 4.5G yazıp 2222'ye

4.5G'ye geçen Turkcell kullanıcıları için ; Paketiniz aynen devam ediyor, ilk 3 ay internet hakkınız ikiye katlanıyor, fiyatlar aynı kalıyor.

Türk Telekom (avea) için 4.5G yazıp 5555'e yollayın, ücretsiz 10GB verilecektir.

Vodafone için 4BUCAKG yazıp 4545'e yollayın, ücretsiz 4GB verilecektir.

3)4.5G'yi Nasıl Ayarlarım ? Anlatımı (Size uygun olana göre yapınız, farklı olanlar varsa bana yollasın eklenecektir) ;

Ayarlar >> Mobil Ağlar >> Şebeke Modu >> LTE veya 4G olanı seçiniz

Ayarlar >> Diğer >> Mobil Şebekeler >> Tercih Edilen Ağ Türü >> En alttaki LTE veya 4G olanı seçiniz

Arkadaşlar 4.5G yazmayanlar LTE veya Otomatik modunu eski haline(3G) döndürsün, ondan sonra tekrar LTE veya Otomatik moda alsın 4.5G yazısı geliyor eğer hala olmazsa telefonu yeniden başlatın hala olmazsa beklemekten başka çare yok.

Android olanlara alternatif bir çözüm daha ;

3845#*855# yazın. Açılan menüde LTE-only >> Modem Settings >> RAT Selection >> LTE only seçeneğini seçin.

Bazı telefonlarda 4G yazabilir endişe etmeyin aynı şey.

4)Şuan sistem stabil değil + çok yüklenme var, değerler çok değişken çıkabilir acele etmeyin zamanla oturur, bir önceki testte çok düşük alıp bir sonrakinde çok yüksek alabiliyor değişiyor yani panik yapmayın.

Çekim kalitesi genellikle 2-3 diş.

İlk verilere göre sıralamayı kesin değerleri ortalama olarak şöyle sıralıyoruz ; Turkcell (70-80mb) > Türk Telekom (40-50mb) > Vodafone (10-15mb)

En yüksek hızlar Turkcell'den, en düşük hızlar Vodafone'dan gelirken Türk Telekom ortalama bir grafik çiziyor.

Gelen yorumlara göre iphone 5/6/6s'lerde genel bir sıkıntı görülüyor arkadaşlar, hiç gelmeyenler var, gelip gidenler var, sabırla bekleyiniz yarına düzelir sanırım.

5)Haberlerde şarj daha hızlı gidecek diyorlardı gerçekten fark edilecek şekilde daha hızlı gidiyor söyleyeyim. (S6'da su gibi resmen.)

6)4.5G'ye dair ilk Yorumlar : Sayfaların açılış hızlarında bariz fark var, en önemlisi Whatsapp, Messenger, Facebook vb. sosyal medya uygulamalarında yazdığınız yazı anında gidiyor eskiden biraz hantal gidiyordu bekliyordu o bekleme ortadan kalkmış şuan daha zevkli oldu yazışmak, fotoğraf yollamak felan eskisine göre çok fark var basıyorsun anında gidiyor.

4.5G için olumlu olarak sayabileceğimiz bir şey daha ; eskiden 3G bağlantıda mobil veriyi açtığımızda bir iki saniye bağlanmasını bekliyorduk aynı şekilde kapatırken de fakat 4.5G'de bu resmen devrim olmuş, telefonunuzda herhangi bir ayarı açık/kapalı yaparmışçasına hızlı bir şekilde tuşa basar basmaz direkt açılıyor aynı şekilde kapanıyor, çok hızlı bağlantı kuruyor, yani şöyle diyeyim üst barı indirip tuşa bastığınızda siz barı geri kapatana kadar geliyor, bağlanma anını yakalayamadım o kadar hızlı. :)

7)Türkiye'de kullanılan Frekanslar ; 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

Genellikle en yaygın kullanılan frekanslar ise 1800 MHz ile 800 MHz olacak. 1800 MHz bandı daha yüksek band genişliği sunarken, daha sık baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor. 800 MHz'de ise band genişliği biraz daha düşük fakat daha uzak mesafelere ve engebeli arazilerde iletişimi daha kolay kılıyor.

Frekans yükseldikçe, sinyalin katı cisimlerden geçmesi zorlaşır. Bu yüzden bina ve dağ gibi engebelerden daha çok etkilenir. Bu etkilenmeyi azaltmak için baz istasyonu sayısı artırılır.

Sorunu olan varsa yardımcı olabilirim ; Telefonunun uyumlu olup olmadığını bilmeyen pm atabilir.

Mesajı seri artılamaya devam edebilirsiniz ilk sayfada gözükmesi için, milletin kotası gitmesin yazık.

(Bu mesaj sürekli güncellenecektir
)
ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR, ANALİZLER, DETAYLAR(MUTLAKA OKUYUN)Speedtest'i tekrar tekrar yapmayın, ulaşabildiğiniz maksimum hız kadar dosya...
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Hunter_Soldier 3 yıl
Şehmistan
Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımız sayesinde bu hızları gördük hala arkasından küfür edersiniz insanı seven değilde diken yaranıyor... RTE nin 5G çıkışı sayesinde ve ülkemiz için yaptıkları sayesinde bugün bu durumdayız.

Türkiye'de 4G'nin (4G diyorum cunku 4.5g diye birsey yok 4.Nesil şebeke ve evrim geçirmiş hali LTE-A vardır.) gec gelmesinin büyük sebebi rte'dir, Mayıs'ta yapılması beklenen ihale rte memnun etmek icin adı 4.5G oldu ve geciktirildi. ihale'deki sözleşme tüm maddeler noktası virgülüne (4,5G dısında) aynıdır.
Dünya'da 4G yani LTE ve LTE-A olarak kullanılıyor, sadece bizde 4.5g diye, insanlarda gereksiz bir algı yaratıyorlar.
Dünya da ilk LTE 2004 yılında kullanıldığını düşünelim
2009 yılında da 3g geldiğinde yine biz bu teknolojinin son hali HSPD-A (3,5g) kullanmaya başladık ama o zamanlar her yere burunu sokan birileri yoktu. rant bu kadar yüksek değildi, yoksa mantık aydır. Gereksiz beceriksizleri övmek yerine okuyup araştırmak cok daha iyi olur...
ŞehmistanAllah devletimizi başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımız sayesinde bu hızları gördük hala arkasından küfür edersiniz insanı seven d...
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thehspeed 3 yıl
kalbim kırıldı... erzurum 178mbps...
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man utd 3 yıl
3G de 18mbit sonuç veren t.telekom 4G ye alınca 10mbit sonuç veriyor! Upload da 17 mbit!.
4G çok yeni ve oturması yıllar alacak 🤔
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bocekgrafik 3 yıl
Şebeke: Turkcell
Bağlanılan Sunucu: Vodafone.
Sunucu Mesafesi: ~ 36 km.
İndirilen Veri: ~ 200 MB idi sadece birkaç saniyede.
Çekim Gücü: 3-4 arası gidip-geliyordu.
Telefon: Sony Z3+


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DH Misafiri 3 yıl
İzmir
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batuhankyhn 3 yıl
Bu speedtestin upload ölçeri yanlış herhalde
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bkmtkm 3 yıl
Izmir karsiyakada vodafone 4g hiz testi malesef en fazla 12-13mb buldu. son bir kac gundur zaman zaman test ediyorum. telefon iphone 6plus ve son surum ios var tabikide tum ayarlari tamam. telefon acilip kapatmadan ucus moduna ayarlarin sifirlanmasina kadar her sey denendi ama vodafone bu iste yarim kaldi sanirsam.
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kaan. 3 yıl
İstanbul'da aldığım hız kendi rekorum bu ortalama olarak da çeşitli ilçelerde testlere göre 30-60 arası hızlar.
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CorelDraw04 3 yıl
ulan adamlar 4.5 g yaptı yine yaranamıyor ya yok yani yağmur yağsa bile rte diyen cahil vatan haini çok ama ülkemizin kıymetini bilelim haa beğenmeyen def olup gider. otoban yapılır çevre ağaç muhabbeti olur.uçak yapılır kanadı niye böyle araba yapılır yok çakma denilir. ya arkadaşlar ben doğudayım Bu ülkede bu 12 yıldan beri yapılan hizmetler bir zamanlar hayaldi. Bu kadar Erdoğan düşmanlığı bazı insanları kör etmiş. Kusursuz insan yok. Ama bu ülkenin en başındaki birine bu kadar haksızlık yapılmaz.bazen düşünüyorum da keske diktatör olsaydı. ....
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Uzaykusu 3 yıl CorelDraw04
Orijinalden alinti: Motti79

ulan adamlar 4.5 g yapti yine yaranamiyor ya yok yani yagmur yagsa bile rte diyen cahil vatan haini çok ama ülkemizin kiymetini bilelim haa begenmeyen def olup gider. otoban yapilir çevre agaç muhabbeti olur.uçak yapilir kanadi niye böyle araba yapilir yok çakma denilir. ya arkadaslar ben dogudayim Bu ülkede bu 12 yildan beri yapilan hizmetler bir zamanlar hayaldi. Bu kadar Erdogan düsmanligi bazi insanlari kör etmis. Kusursuz insan yok. Ama bu ülkenin en basindaki birine bu kadar haksizlik yapilmaz.bazen düsünüyorum da keske diktatör olsaydi. ....

Doğru hocam. Mustafa Kemal Atatürk ömrünü verdi bu millete, ömrünün yarısını cephelerde geçirdi, ülkesini düşmandan temizleyen bir oluşumu arkadaşlarıyla kurdu, demokrasiyi, cumhuriyeti getirdi, inkilaplar, kalkınma hamleleri, sayısız iş, uğraş, bir ömür .... Ona bile dil uzatan tek hücrelilerle dolu ortalık.
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asi_genc6134 3 yıl
Bu baz istasyonlarının kullanımı ortak olması gerekir.
Telkoder.com da tesis paylaşımı önerisinde bu da var içerisinde 93 sayfalık bir yazı var güzel ve faydalı bir konu yurt dışında genis bant stratejisi nasıl turkiyede neler yapılması gerekir her şey var paylaşimda
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Golden Gate 3 yıl
Vodafone bursa da 20 mbit veriyor.

3g kadar cikiyor sonuc. Vodafone bu iste geri kaldi sanirim.
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batuhankyhn 3 yıl
Pardon yarım saatmiş
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