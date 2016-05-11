4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li?

Hali hazırda 4.5G destekli baz istasyonu sayısının 10 Bin adedi geçtiğini aktaran BTK Başkanı, 1 Nisan’dan bu yana geçen 40 günlük süreçte 9.6 Milyon abonenin 4.5G’yi kullanmaya başladığına dikkat çekiyor.
4.5G’de kullanıcıların merak ettiği konuların başında elbette ki kotaların artırılması gerekiyor. Şimdilik bu odakta operatörler 3 aylığına iki kat kota gibi kısa süreli hamleler yapmış olsa da bu konuya BTK tarafından Ağustos ayında bir düzenleme gelebilir. Bu odakta çalışmalar yürüten kurumun hem sabit internette hem de mobil internette kotaları yükseltecek şartları hayata geçirebileceği konuşuluyor.
Bu arada 4.5G’de erişilecek hızlar konusunda DonanımHaber forumlarında bir konu bulunuyor. Bu konuda kullanıcılar 4.5G hız testlerini paylaşıyor. Şu ana kadar DonanımHaber takipçilerinin ulaştığı en yüksek hız ise 365.45Mbps ile İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde elde edilmiş. Konuya buradan ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki videodan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile 4.5G üzerine yaptığımız söyleşiyi izleyebilirsiniz.
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Uluslararasi-Etkinlik/BTK-Baskani-Dr-Omer-Fatih-Sayan-Turkiye-45G-Endustri-Zirvesi-2016da-Konustu Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haber kopyala yapistirdan ibaret .
bir suru anlamsiz zirvaliklari haber diye onumuze getiriyor.
Ilk zirvalik
4.5g baz istasyonu 10 bin adedi gecmis
Bu rakam tek basina hicbir anlam ifade etmez.
Sehirlerin kacta kaci ulkenin kacta kaci kapsama alaninda bize o lazim.5bin 10bin 15bin ne yapayim ben sayilari.mesela 3g baz istasyon sayisi kacti bu konular haberde yok.kopyala yapistir yapiyorsun da sende bir seyler ekle de yaptigin haber bir ise yarasin
2.zirvalik
40 gunde 9.6 milyon abone 4.5g kullanmaya basladi
Toplam abone sayisi kac haberde yok
niye yok cunku kopyala yapistirdan ibaret
Kullanan insanlarin deneyimleri nerde yok
Sikayetler var mi varsa hangi konularda o da yok
Ama 9.6milyon kisi 4.5g kullaniyor abi sen ona bak
ici bos rakamlar
3.zirvalik
4.5 g hiz testleri
bu konuda en basindan beri donanimhaber ekibine diyorum ki su hiz testlerini niye siz yapmiyorsunuz
Korktugunuz cekindiginiz birsey mi var.yoksa yeterli donaniminiz mi yok.surekli ayni gevezelik takipcilerin yaptigi testler diyerek isten siyrilmak.yapin su testleri artik takipcilerin arkasina saklanmayin
4.zirvalik
Takipcilerin ulastigi en yuksek hiz 365.5 mps
Bu takipcilerin arkasina saklaniyorsunuz orasini anladik da bari orada da bir adeletiniz olsun.
en yuksek hizi haberde yaziyorsun da en dusuk olani niye yazamiyorsun.kaleminin murekkebi mi bitti yoksa elektrikler mi kesildi.kimden neyi sakliyorsun.
5.zirvalik
Son sozumde btk 'ya olacak
Sabit internette ve mobil internette kotalar artacakmis
Simdi kotalar artarsa son durum ne olacak yani fiyatlandirma nasil olacak orasini kimse bilmiyor.
Suan ben 2gb mobil internet yaninda 500dk heryone tarifesini 19tl 'ye aliyorum.benim operator derse ki ben kotalari arttirdim artik en dusuk paketimin icinde 5gb mobil internet yaninda da 500dk heryone ama fiyat 50 tl derse ne olacak orasini kimse sormuyor.
haberi yapan arkadas da zaten allaha emanet.
millete kotalar artacak masalini anlat dur.
Olacak is degil
Kim kota artıyor dedi ki.