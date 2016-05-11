4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li?





4.5G’ye geçişimizin üzerinden henüz 1 ay yeni bitmişken Türkiye 4.5G Endüstri Zirvesi’nde konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G’nin kapsama alanının hızla yaygınlaşmasına dikkat çekerek bir dizi bilgi aktardı.

Hali hazırda 4.5G destekli baz istasyonu sayısının 10 Bin adedi geçtiğini aktaran BTK Başkanı, 1 Nisan’dan bu yana geçen 40 günlük süreçte 9.6 Milyon abonenin 4.5G’yi kullanmaya başladığına dikkat çekiyor.

4.5G’de kullanıcıların merak ettiği konuların başında elbette ki kotaların artırılması gerekiyor. Şimdilik bu odakta operatörler 3 aylığına iki kat kota gibi kısa süreli hamleler yapmış olsa da bu konuya BTK tarafından Ağustos ayında bir düzenleme gelebilir. Bu odakta çalışmalar yürüten kurumun hem sabit internette hem de mobil internette kotaları yükseltecek şartları hayata geçirebileceği konuşuluyor.

Bu arada 4.5G’de erişilecek hızlar konusunda DonanımHaber forumlarında bir konu bulunuyor. Bu konuda kullanıcılar 4.5G hız testlerini paylaşıyor. Şu ana kadar DonanımHaber takipçilerinin ulaştığı en yüksek hız ise 365.45Mbps ile İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde elde edilmiş. Konuya buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki videodan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile 4.5G üzerine yaptığımız söyleşiyi izleyebilirsiniz.

http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Uluslararasi-Etkinlik/BTK-Baskani-Dr-Omer-Fatih-Sayan-Turkiye-45G-Endustri-Zirvesi-2016da-Konustu