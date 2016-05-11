Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G ekseninde bir takım bilgiler paylaştı. İşte resmi verilere dayalı 4.5G rakamları ve önemli detaylar:
3 yıl
5,9b
1
34
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li?

4.5G’ye geçişimizin üzerinden henüz 1 ay yeni bitmişken Türkiye 4.5G Endüstri Zirvesi’nde konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G’nin kapsama alanının hızla yaygınlaşmasına dikkat çekerek bir dizi bilgi aktardı.

Hali hazırda 4.5G destekli baz istasyonu sayısının 10 Bin adedi geçtiğini aktaran BTK Başkanı, 1 Nisan’dan bu yana geçen 40 günlük süreçte 9.6 Milyon abonenin 4.5G’yi kullanmaya başladığına dikkat çekiyor.

4.5G’de kullanıcıların merak ettiği konuların başında elbette ki kotaların artırılması gerekiyor. Şimdilik bu odakta operatörler 3 aylığına iki kat kota gibi kısa süreli hamleler yapmış olsa da bu konuya BTK tarafından Ağustos ayında bir düzenleme gelebilir. Bu odakta çalışmalar yürüten kurumun hem sabit internette hem de mobil internette kotaları yükseltecek şartları hayata geçirebileceği konuşuluyor.

Bu arada 4.5G’de erişilecek hızlar konusunda DonanımHaber forumlarında bir konu bulunuyor. Bu konuda kullanıcılar 4.5G hız testlerini paylaşıyor. Şu ana kadar DonanımHaber takipçilerinin ulaştığı en yüksek hız ise 365.45Mbps ile İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde elde edilmiş. Konuya buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki videodan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile 4.5G üzerine yaptığımız söyleşiyi izleyebilirsiniz.


http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Uluslararasi-Etkinlik/BTK-Baskani-Dr-Omer-Fatih-Sayan-Turkiye-45G-Endustri-Zirvesi-2016da-Konustu Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
trooe199 3 yıl en beğenilen
Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamlar yapıldı. İşte filmi şu kadar dakikada indirebleceksiniz bi oyun şu kadar dakikada inecek diye nerede? Hepsi yalan reklam amaçlı sübliminal projeler. Ayrıca teknolojiyle, internetle ilgili yayın yapan siteleri(donanımhaber dahil) kınıyorum. Sizlerin bu gibi konuları sürekli gündeme getirmeniz gerekiyor ki birşeylerin değişmesi sağlasın.
Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamlar yapıldı. İşte filmi şu ...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Bizim bu editorden cekecegimiz var maalesef.
haber kopyala yapistirdan ibaret .
bir suru anlamsiz zirvaliklari haber diye onumuze getiriyor.

Ilk zirvalik

4.5g baz istasyonu 10 bin adedi gecmis

Bu rakam tek basina hicbir anlam ifade etmez.
Sehirlerin kacta kaci ulkenin kacta kaci kapsama alaninda bize o lazim.5bin 10bin 15bin ne yapayim ben sayilari.mesela 3g baz istasyon sayisi kacti bu konular haberde yok.kopyala yapistir yapiyorsun da sende bir seyler ekle de yaptigin haber bir ise yarasin

2.zirvalik

40 gunde 9.6 milyon abone 4.5g kullanmaya basladi

Toplam abone sayisi kac haberde yok
niye yok cunku kopyala yapistirdan ibaret
Kullanan insanlarin deneyimleri nerde yok
Sikayetler var mi varsa hangi konularda o da yok
Ama 9.6milyon kisi 4.5g kullaniyor abi sen ona bak
ici bos rakamlar

3.zirvalik

4.5 g hiz testleri

bu konuda en basindan beri donanimhaber ekibine diyorum ki su hiz testlerini niye siz yapmiyorsunuz

Korktugunuz cekindiginiz birsey mi var.yoksa yeterli donaniminiz mi yok.surekli ayni gevezelik takipcilerin yaptigi testler diyerek isten siyrilmak.yapin su testleri artik takipcilerin arkasina saklanmayin

4.zirvalik

Takipcilerin ulastigi en yuksek hiz 365.5 mps
Bu takipcilerin arkasina saklaniyorsunuz orasini anladik da bari orada da bir adeletiniz olsun.

en yuksek hizi haberde yaziyorsun da en dusuk olani niye yazamiyorsun.kaleminin murekkebi mi bitti yoksa elektrikler mi kesildi.kimden neyi sakliyorsun.

5.zirvalik

Son sozumde btk 'ya olacak

Sabit internette ve mobil internette kotalar artacakmis

Simdi kotalar artarsa son durum ne olacak yani fiyatlandirma nasil olacak orasini kimse bilmiyor.

Suan ben 2gb mobil internet yaninda 500dk heryone tarifesini 19tl 'ye aliyorum.benim operator derse ki ben kotalari arttirdim artik en dusuk paketimin icinde 5gb mobil internet yaninda da 500dk heryone ama fiyat 50 tl derse ne olacak orasini kimse sormuyor.

haberi yapan arkadas da zaten allaha emanet.
millete kotalar artacak masalini anlat dur.
Olacak is degil
Bizim bu editorden cekecegimiz var maalesef.haber kopyala yapistirdan ibaret .bir suru anlamsiz zirvaliklari haber diye onumuze getiriyor....
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl
trooe199
Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamlar yapıldı. İşte filmi şu kadar dakikada indirebleceksiniz bi oyun şu kadar dakikada inecek diye nerede? Hepsi yalan reklam amaçlı sübliminal projeler. Ayrıca teknolojiyle, internetle ilgili yayın yapan siteleri(donanımhaber dahil) kınıyorum. Sizlerin bu gibi konuları sürekli gündeme getirmeniz gerekiyor ki birşeylerin değişmesi sağlasın.

Kim kota artıyor dedi ki.
trooe199Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamla...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bizim bu editorden cekecegimiz var maalesef.
haber kopyala yapistirdan ibaret .
bir suru anlamsiz zirvaliklari haber diye onumuze getiriyor.
Ilk zirvalik
4.5g baz istasyonu 10 bin adedi gecmis
Bu rakam tek basina hicbir anlam ifade etmez.
Sehirlerin kacta kaci ulkenin kacta kaci kapsama alaninda bize o lazim.5bin 10bin 15bin ne yapayim ben sayilari.mesela 3g baz istasyon sayisi kacti bu konular haberde yok.kopyala yapistir yapiyorsun da sende bir seyler ekle de yaptigin haber bir ise yarasin
2.zirvalik
40 gunde 9.6 milyon abone 4.5g kullanmaya basladi
Toplam abone sayisi kac haberde yok
niye yok cunku kopyala yapistirdan ibaret
Kullanan insanlarin deneyimleri nerde yok
Sikayetler var mi varsa hangi konularda o da yok
Ama 9.6milyon kisi 4.5g kullaniyor abi sen ona bak
ici bos rakamlar
3.zirvalik

4.5 g hiz testleri
bu konuda en basindan beri donanimhaber ekibine diyorum ki su hiz testlerini niye siz yapmiyorsunuz
Korktugunuz cekindiginiz birsey mi var.yoksa yeterli donaniminiz mi yok.surekli ayni gevezelik takipcilerin yaptigi testler diyerek isten siyrilmak.yapin su testleri artik takipcilerin arkasina saklanmayin
4.zirvalik
Takipcilerin ulastigi en yuksek hiz 365.5 mps
Bu takipcilerin arkasina saklaniyorsunuz orasini anladik da bari orada da bir adeletiniz olsun.
en yuksek hizi haberde yaziyorsun da en dusuk olani niye yazamiyorsun.kaleminin murekkebi mi bitti yoksa elektrikler mi kesildi.kimden neyi sakliyorsun.
5.zirvalik
Son sozumde btk 'ya olacak
Sabit internette ve mobil internette kotalar artacakmis
Simdi kotalar artarsa son durum ne olacak yani fiyatlandirma nasil olacak orasini kimse bilmiyor.
Suan ben 2gb mobil internet yaninda 500dk heryone tarifesini 19tl 'ye aliyorum.benim operator derse ki ben kotalari arttirdim artik en dusuk paketimin icinde 5gb mobil internet yaninda da 500dk heryone ama fiyat 50 tl derse ne olacak orasini kimse sormuyor.
haberi yapan arkadas da zaten allaha emanet.millete kotalar artacak masalini anlat dur olacak is degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 3 yıl
bütün operatörler sahtekar... hani 300 mbit hızlar ne oldu???? birbirinize hava atmasını biliyorsunuz..tüketici bunun neresinde ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl
Gereksiz yere gürültü yarattılar. Gün içinde sıradan cep telefonu kullanan birçok insanla karşılaşıyorum. Mevcut kotalar yüzünden birkaç ay içinde çoğu kişi 3G'ye geri dönecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whitelated 3 yıl
İlk ay 2kat kota vermelerine ragmen internet yetmedi başlarım böyle 4g ye telefonu 3g modunda kullanıyorum memnunum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
fiyatlar pahalı ve kotalar yetersiz böyle olacağına olmasın daha iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 3 yıl
Bu 10milyon abone diyorlar şaka gibi. 4.5G destekli telefon sayısı ancak o kadardır


Bu sayıların gerçekle alakası yok.


4.5G en başında bile derim. Bu proje tamamen çöptü öyle kalacak. İnsanların derdi hız değilki, belli bir üçret karşılığında sürekli internette kalabilmektir. Kotam bitecek derdi yüzünden insanlar bulaşmak istemiyor.

Kim 100 megabit hızla elinde torrent indirir yav, olay hız değil ve tamamen insanları kandırmaktı.

Sonuç olarak para babaların bir yerinde patladı. Şimdi zarar edecekler gör şenliği.

Jet hızıyla ek vergi gelir, meclisten!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mode03 3 yıl
trooe199
Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamlar yapıldı. İşte filmi şu kadar dakikada indirebleceksiniz bi oyun şu kadar dakikada inecek diye nerede? Hepsi yalan reklam amaçlı sübliminal projeler. Ayrıca teknolojiyle, internetle ilgili yayın yapan siteleri(donanımhaber dahil) kınıyorum. Sizlerin bu gibi konuları sürekli gündeme getirmeniz gerekiyor ki birşeylerin değişmesi sağlasın.

Kuzeni söylemiş arkadaşları bağlayan bir şey yok
354678457463845 mbps hızınızı 2 gb kota ile bir ay boyunca sıkıntısız bir şekilde yaşarsınız
Ronaldo lu 4.5 G niz hayırlı uğurlu olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmandrill 3 yıl Mode03
Mode03
trooe199
Hani bu kotalar artıyordu alt limit yükselecekti ne oldu? Hepsi yalan oldu. 4.5G girdi hayatınıza ne değişti. O kadar cafcaflı reklamlar yapıldı. İşte filmi şu kadar dakikada indirebleceksiniz bi oyun şu kadar dakikada inecek diye nerede? Hepsi yalan reklam amaçlı sübliminal projeler. Ayrıca teknolojiyle, internetle ilgili yayın yapan siteleri(donanımhaber dahil) kınıyorum. Sizlerin bu gibi konuları sürekli gündeme getirmeniz gerekiyor ki birşeylerin değişmesi sağlasın.

Kuzeni söylemiş arkadaşları bağlayan bir şey yok
354678457463845 mbps hızınızı 2 gb kota ile bir ay boyunca sıkıntısız bir şekilde yaşarsınız
Ronaldo lu 4.5 G niz hayırlı uğurlu olsun

İmei numarasi gibi olmus verdiginiz hiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl
Geçen haftaya kadar Antalya'da telefon sürekli LTE (4.5 G) bağlantısındaydı, bu haftadan itibaren yüzünü göremez olduk.
LTE ikonunu hayal meyal hatırlıyorum. Türk Telekom (AVEA) 4.5G baz istasyonu dikeceğine diktiklerini kaldırıyor sanırım.
Göstermelik 4.5G baz istasyonu dikip reklam yaptıktan sonra söküp başka yere mi kaydırıyorlar? Yoksa 4.5G internet hız yükünü kaldıramadıkları için 4.5G baz istasyonlarının OFF düğmesine mi basıyorlar anlamış değilim.
Diğer operatörlerde durum nasıl bilmiyorum ama siz siz olun Türk Telekom'un bütün hizmetlerinden uzak durun. Belki ucuzlar ama verdikleri hizmet berbat.
BTK ise operatörlere çalışıyor. Operatörlere 100 kıyak geçiyor ama abonelere 1-2 kıyak geçince haberi yapılıp çalışıyormuş gibi gösteriyorlar.
Büyük çaplı bir protesto olmadıkça bu operatörler bizi uzun süre öpmeye devam edecek. Umarım yataklarına almazlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LiFi 3 yıl
500 dakika, 500 sms ve 5 GB internet aylık 20 TL olmalı. 1000 dakika, 1000 sms, 10 GB internet aylık 30 TL olmalı. Bu rakamlarla operatörler zarar etmeden çalışabilir ve kullanıcılarda memnun olur. BTK'da ara bağlantı ücretlerini daha da indirmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krkmz1666 3 yıl infom@n
İnternet Bağlantı aktif olmadığı zaman 4.5 g ye geçiyor bide bazen sistemlerindeki sorundan kapsama var ama 4.5 g ye geçiş olmuyor

Zaten sistemleri sorunlu açıklarının bile farkında değiller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Su toplanti salonuna bakiyorum da arkadaslar koltuklardan tavana barkovizyondaki resimlere kadar ortam super fiyakali ama kelli felli adamlarnasil oluyor da zirvalik dinliyorlar.dusunuyorum nasil tahammul edebiliyorlar zirvaliklara diye
sonra diyorum ki biz oyle insanlariz ki zirvaliklarla bile bu ulke insanini sogusleriz kardesim diyerek keyif icinde kuruluyorlar o koltuklara.
zirvaliklarla soguslemenin keyfi bir baska oluyor
ne ala memleket...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Bizim bu editorden cekecegimiz var maalesef.
haber kopyala yapistirdan ibaret .
bir suru anlamsiz zirvaliklari haber diye onumuze getiriyor.

Ilk zirvalik

4.5g baz istasyonu 10 bin adedi gecmis

Bu rakam tek basina hicbir anlam ifade etmez.
Sehirlerin kacta kaci ulkenin kacta kaci kapsama alaninda bize o lazim.5bin 10bin 15bin ne yapayim ben sayilari.mesela 3g baz istasyon sayisi kacti bu konular haberde yok.kopyala yapistir yapiyorsun da sende bir seyler ekle de yaptigin haber bir ise yarasin

2.zirvalik

40 gunde 9.6 milyon abone 4.5g kullanmaya basladi

Toplam abone sayisi kac haberde yok
niye yok cunku kopyala yapistirdan ibaret
Kullanan insanlarin deneyimleri nerde yok
Sikayetler var mi varsa hangi konularda o da yok
Ama 9.6milyon kisi 4.5g kullaniyor abi sen ona bak
ici bos rakamlar

3.zirvalik

4.5 g hiz testleri

bu konuda en basindan beri donanimhaber ekibine diyorum ki su hiz testlerini niye siz yapmiyorsunuz

Korktugunuz cekindiginiz birsey mi var.yoksa yeterli donaniminiz mi yok.surekli ayni gevezelik takipcilerin yaptigi testler diyerek isten siyrilmak.yapin su testleri artik takipcilerin arkasina saklanmayin

4.zirvalik

Takipcilerin ulastigi en yuksek hiz 365.5 mps
Bu takipcilerin arkasina saklaniyorsunuz orasini anladik da bari orada da bir adeletiniz olsun.

en yuksek hizi haberde yaziyorsun da en dusuk olani niye yazamiyorsun.kaleminin murekkebi mi bitti yoksa elektrikler mi kesildi.kimden neyi sakliyorsun.

5.zirvalik

Son sozumde btk 'ya olacak

Sabit internette ve mobil internette kotalar artacakmis

Simdi kotalar artarsa son durum ne olacak yani fiyatlandirma nasil olacak orasini kimse bilmiyor.

Suan ben 2gb mobil internet yaninda 500dk heryone tarifesini 19tl 'ye aliyorum.benim operator derse ki ben kotalari arttirdim artik en dusuk paketimin icinde 5gb mobil internet yaninda da 500dk heryone ama fiyat 50 tl derse ne olacak orasini kimse sormuyor.

haberi yapan arkadas da zaten allaha emanet.
millete kotalar artacak masalini anlat dur.
Olacak is degil
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
kota da önemli ama sabit internetlerde upload rezillik boyutunda.mobil cihazda 30 mbit upload var evimde 35mbit internetin 4mbit uploadı var.şaka gibi.
uploada kota getirmeden,upload hızının,download hızının en az %30 u kadar olmalı.mevcut düzende %10
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
4.5G nin hızı muazzam. Ama mevcut paketler ile tarlada ferrari sürmeye çalışıyoruz. Eldeki kapasiteyi kullanamadığımız için pratikte çokta bir karımız olduğu söylenemez.

Kotaları arttırmanın bence operatörlere çok bir yük olacağını sanmıyorum. Ancak olayın şöyle bir yönü var. Bugün kotolar 10gb seviyesi ve daha yukarısına çıksa, İnsanlar evlerindeki interneti kapatmaya başlarlar.

Aynı cep telefonları çıktıktan bir süre sonra insanların ev telefonlarını kapatmaya başladıkları için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5944 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, 4.5g ve
4 etiket daha fatih sayan Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Turkcell’den 349TL’ye T Tablet 3 yıl Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri: 3 yıl Samsung’dan akıllı sörf tahtası 3 yıl GDDR5X hacimli üretime başlıyor 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming geliyor 3 yıl Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili Ekim ayı işaret ediliyor 3 yıl SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde 3 yıl Quik ile profesyonel videolar hazırlayın 3 yıl Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Need For Speed 2017'de gelecek 3 yıl Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek 3 yıl NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 yıl CES Asia 2016 başlıyor 3 yıl Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı 3 yıl Siber saldırılarda “Ismarlama Saldırı” dönemi 3 yıl Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi 3 yıl Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu 3 yıl Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li? Sonraki Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim