4.5-inç ekranlı Samsung ''Hercules'' T989, eylül sonlarına doğru satışa sunulabilir

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylanan ''Hercules'' kod adlı modeli T989 iddialara göre eylül aynın sonlarına doğru T-Mobile tarafından satışa sunulabilir.

4.5-inç boyutunda dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen T989'da pek çok yenilik beklenmekte.



Karşılaştırmamız gerekirse satışına devam edilen Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli Infuse 4G, 1.2 GHz'lik tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu. Bakalım Hercules ile ilgili iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hercules gerçekten adının hakkını verebilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

(Samsung Infuse 4G)

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Son söylentilere göre 1.2 GHz saat hızında çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacak Hercules, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümüyle gelecek. 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe sahip telefonun toplam kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek. 42 Mbps'a varan hızlarla internete bağlanabileceği söylenen telefonda biri görüntülü konuşma diğeri anı yakalama için iki farklı kamera bulunacak. Arka kısımda konumlandırılan kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve Full HD video kaydedebilecek. Bu özelliklere ek olarak telefonun NFC desteği de vereceği söylentiler arasında.