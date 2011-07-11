4.5-inç ekranlı Samsung ''Hercules'' T989, eylül sonlarına doğru satışa sunulabilir

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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylanan ''Hercules'' kod adlı modeli T989 iddialara göre eylül aynın sonlarına doğru T-Mobile tarafından satışa sunulabilir.
4.5-inç boyutunda dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen T989'da pek çok yenilik beklenmekte.
Son söylentilere göre 1.2 GHz saat hızında çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacak Hercules, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümüyle gelecek. 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe sahip telefonun toplam kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek. 42 Mbps'a varan hızlarla internete bağlanabileceği söylenen telefonda biri görüntülü konuşma diğeri anı yakalama için iki farklı kamera bulunacak. Arka kısımda konumlandırılan kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve Full HD video kaydedebilecek. Bu özelliklere ek olarak telefonun NFC desteği de vereceği söylentiler arasında.
Karşılaştırmamız gerekirse satışına devam edilen Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli Infuse 4G, 1.2 GHz'lik tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu. Bakalım Hercules ile ilgili iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hercules gerçekten adının hakkını verebilecek mi? Bekleyelim ve görelim.
(Samsung Infuse 4G)
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benim yorumlarım buşekilde bu wifi konusunda bı bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa sevinirim..
T989 için ıcs 4.0 güncellemesi çıkacakmı bilgisi olan varmı ??
ayrıca s8500 dediğiniz wave modelinde 3.3 inç super amoled ekran var, 3.3 inç ile 4.5 inç arasında dağlar kadar fark var..aynı çözünürlük ama 1.2 inç fark, piksellerin boyutunu düşünsenize bir..sizin ekranınızdan örnek vermişsiniz de o boyutta abes olmaması gayet normal, 4 inçe kadar sırıtmıyor bu çözünürlük..
TFT değil hocam IPS LCD, arada fark var...hem de çok büyük bir fark..ayrıca iphone 4 ün ekran çözünürlüğü 640X960 dır..motorolanın bazı modelleri, htc sensation ve birkaç marka daha sizin dediğiniz qHD 960X540 çözünürlüklü ekranları kullanıyor. ha bu arada ben iphone kullanmıyorum, 4 inçlik 480X800 bir ekran kullanıyorum (LG Optimus Black)üstelik de epeyce iyi başka bir IPS LCD ama iphone ekranı övgüye değer hocam aradaki fark bariz ne yazık ki :D
55" TV'lerde de 1920x1080 çözünürlük var
55 ekran nerde ,15.6 ekran nerde ,4.5 ekran nerde.... oranla bakalım ekran boyutlarının ve pikselleri..
15.6 inç laptoplarda 1366x768 sorun olmuyosa ondada olmaz :D sanki telefonda photoshop, matbaa uygulaması yapıyoruz??
onlardada standart 1920*1080 Olması lazımda yapmıyorlar işte.düşük çözünürlük pek sorun olmaz ama öyle bir telefona o çözünürlüğü koymak saçma değilmi iphone Bile daha yüksek cözünürlük sunarken
ayrıca bu pixele az diyenler öncelikle nokianın E7 modeline dönüp bakmalı bence 640x360 4.0inch ekrana hemde :D pixelleri gözünüzle saysanız yeridir.
iphone 4 ise daha vahim 960x540 pixelini şuanki en çağ dışı TFT ekranlarda kullanıyor. :) ama kimsenin çıtı çıkmıyor bunlara hayret !!!!
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