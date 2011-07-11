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4.5-inç ekranlı Samsung ''Hercules'' T989, eylül sonlarına doğru satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,9b
1
27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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 Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylanan ''Hercules'' kod adlı modeli T989 iddialara göre eylül aynın sonlarına doğru T-Mobile tarafından satışa sunulabilir.
4.5-inç boyutunda dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen T989'da pek çok yenilik beklenmekte.

Son söylentilere göre 1.2 GHz saat hızında çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacak Hercules, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümüyle gelecek. 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe sahip telefonun toplam kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek.  42 Mbps'a varan hızlarla internete bağlanabileceği söylenen telefonda biri görüntülü konuşma diğeri anı yakalama için iki farklı kamera bulunacak. Arka kısımda konumlandırılan kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve Full HD video kaydedebilecek. Bu özelliklere ek olarak telefonun NFC desteği de vereceği söylentiler arasında.

Karşılaştırmamız gerekirse satışına devam edilen Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli Infuse 4G, 1.2 GHz'lik tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu. Bakalım Hercules ile ilgili iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hercules gerçekten adının hakkını verebilecek mi? Bekleyelim ve görelim.
(Samsung Infuse 4G)

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jibe 8 yıl en beğenilen
4.5" ekranlı bir telefona o çözünürlük hiç yakışıyormu?
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DH Misafiri 8 yıl
amerıkadan ınfuse aldım 3 ay önce, evet buyuk oldugu ıcın once alısamadım ama sımdı pasalar gıbı kullanıyorum, ayrıca cozunurlugude ıphonela fılan karsılastırdıgımda kat kat ıyı. oturup fılım bıle ızlerım bunda. yanlız soyle bı problem, arkadasımın lg si her yerde wifi bulup baglanırken ben bağlanmakta zorluk çekiyodum. sımdı tr ye geldım, evdekıne bağlanmaya calısıyorum, ama o da olmuyo:/ ınsallah sorunu cözebılırsem telefonumla mutlu mutlu yaşamaya devam edıcem. ayrıca ekstra bilgi, kamerası gerçekten çok ıyı, hiç fotoğraf makinesı filan taşımıyorum hatta arkadaşların yanında makine olsa bile telefonu kullanıyoruz.,
benim yorumlarım buşekilde bu wifi konusunda bı bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa sevinirim..
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akcelik 7 yıl
Merhaba

T989 için ıcs 4.0 güncellemesi çıkacakmı bilgisi olan varmı ??
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__Toprak__ 8 yıl
__Toprak__
silver021süperamoled ekran sewdalılarına iyi haber desenize benim gibi. :) ben açıkçası kullandığım süperamoled ekranın hastasıyım. piyasadaki pek çok telefona bu sayede üstünlük sağlıyor. 480x800 pixel az olabilir ancak bunu ekran tipine bırakın siz. gözünüzün görebileceği en güzel ekran süperamoled yani s8500 bunu bana gayet iyi birşekilde yaşatıyor bana :)ayrıca bu pixele az diyenler öncelikle nokianın E7 modeline dönüp bakmalı bence 640x360 4.0inch ekrana hemde :D pixelleri gözünüzle saysanız yeridir. iphone 4 ise daha vahim 960x540 pixelini şuanki en çağ dışı TFT ekranlarda kullanıyor. :) ama kimsenin çıtı çıkmıyor bunlara hayret !!!!
TFT değil hocam IPS LCD, arada fark var...hem de çok büyük bir fark..ayrıca iphone 4 ün ekran çözünürlüğü 640X960 dır..motorolanın bazı modelleri, htc sensation ve birkaç marka daha sizin dediğiniz qHD 960X540 çözünürlüklü ekranları kullanıyor. ha bu arada ben iphone kullanmıyorum, 4 inçlik 480X800 bir ekran kullanıyorum (LG Optimus Black)üstelik de epeyce iyi başka bir IPS LCD ama iphone ekranı övgüye değer hocam aradaki fark bariz ne yazık ki :D

ayrıca s8500 dediğiniz wave modelinde 3.3 inç super amoled ekran var, 3.3 inç ile 4.5 inç arasında dağlar kadar fark var..aynı çözünürlük ama 1.2 inç fark, piksellerin boyutunu düşünsenize bir..sizin ekranınızdan örnek vermişsiniz de o boyutta abes olmaması gayet normal, 4 inçe kadar sırıtmıyor bu çözünürlük..
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__Toprak__ 8 yıl
hocam yalnız bu işte bir gariplik var çünkü retina ekranı da samsung üretti iphone için, halbuki kendi cihazlarına koymadı bunu ve ısrarla da 480X800 de kararlı, bunda bir iş var...
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__Toprak__ 8 yıl
silver021
süperamoled ekran sewdalılarına iyi haber desenize benim gibi. :) ben açıkçası kullandığım süperamoled ekranın hastasıyım. piyasadaki pek çok telefona bu sayede üstünlük sağlıyor. 480x800 pixel az olabilir ancak bunu ekran tipine bırakın siz. gözünüzün görebileceği en güzel ekran süperamoled yani s8500 bunu bana gayet iyi birşekilde yaşatıyor bana :)ayrıca bu pixele az diyenler öncelikle nokianın E7 modeline dönüp bakmalı bence 640x360 4.0inch ekrana hemde :D pixelleri gözünüzle saysanız yeridir. iphone 4 ise daha vahim 960x540 pixelini şuanki en çağ dışı TFT ekranlarda kullanıyor. :) ama kimsenin çıtı çıkmıyor bunlara hayret !!!!

TFT değil hocam IPS LCD, arada fark var...hem de çok büyük bir fark..ayrıca iphone 4 ün ekran çözünürlüğü 640X960 dır..motorolanın bazı modelleri, htc sensation ve birkaç marka daha sizin dediğiniz qHD 960X540 çözünürlüklü ekranları kullanıyor. ha bu arada ben iphone kullanmıyorum, 4 inçlik 480X800 bir ekran kullanıyorum (LG Optimus Black)üstelik de epeyce iyi başka bir IPS LCD ama iphone ekranı övgüye değer hocam aradaki fark bariz ne yazık ki :D
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akçayelektronik 8 yıl
infuse 4g 4,5 inç olmasına ragmen gayet güzel ekranı var super amoled plus ekranlar oldukça parlak ekranlar bu sebeble 800x 480 nin üstundeki ekranların çözünürlukleri aratmıyor plus ekranlar fark yaratıyor .ınfuse 4 g modelını benden temin edebılırısınız..
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istanbul2007 8 yıl
neden Qualcomm işlemci kullanıyor kendi işlemcilerin suyumu cıkmıs yoksa Qualcomm dahamı ucuza mal oluyor
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usermm1 8 yıl
iphone4 ün 640x960 kullanmasının sebebi 320x480 olan iphone3 ile uyumlu olmak istemesidir. yoksa 480x800 gayet yeterli.
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Mühendis Kafası 8 yıl
umutarslan.com
Allen Walker
car_26 4.5inç, hercules ve 480x800 fail derler adama
Valla ya koca ekran koy verdiğin çözünürlüğe bak, şaka gibi
15.6 inç laptoplarda 1366x768 sorun olmuyosa ondada olmaz :D sanki telefonda photoshop, matbaa uygulaması yapıyoruz??

55" TV'lerde de 1920x1080 çözünürlük var
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halitkin 8 yıl
bir mobil cihazda ekran boyutu en fazla 3.5 inch olmalı bence. iphone'un bu kadar tutulmasının nedenlerinden biri de bu zaten. htc olsun samsung olsun motorola olsun sürekli büyük ekranlı model üretme peşindeler. en nihayetinde taşınabilir bir cihaz yapıyorsunuz ve büyüdükçe insanlar almaktan soğuyor. her ne kadar iphone kullanmasam da boyutları itibariyle alınabilecek en iyi mobil cihazlardan biri olduğunu düşünüyorum.
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olağan_şüpheli 8 yıl Mühendis Kafası
playXr

umutarslan.com

Allen Walker
car_26 4.5inç, hercules ve 480x800 fail derler adama
Valla ya koca ekran koy verdiğin çözünürlüğe bak, şaka gibi
15.6 inç laptoplarda 1366x768 sorun olmuyosa ondada olmaz :D sanki telefonda photoshop, matbaa uygulaması yapıyoruz??


55" TV'lerde de 1920x1080 çözünürlük var



55 ekran nerde ,15.6 ekran nerde ,4.5 ekran nerde.... oranla bakalım ekran boyutlarının ve pikselleri..
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umutarslan.com 8 yıl
Allen Walker
car_26 4.5inç, hercules ve 480x800 fail derler adama
Valla ya koca ekran koy verdiğin çözünürlüğe bak, şaka gibi

15.6 inç laptoplarda 1366x768 sorun olmuyosa ondada olmaz :D sanki telefonda photoshop, matbaa uygulaması yapıyoruz??
1 Yanıt Yanıtla +2
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Deníz 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

Allen Walker

car_26 4.5inç, hercules ve 480x800 fail derler adama
Valla ya koca ekran koy verdiğin çözünürlüğe bak, şaka gibi


15.6 inç laptoplarda 1366x768 sorun olmuyosa ondada olmaz :D sanki telefonda photoshop, matbaa uygulaması yapıyoruz??

onlardada standart 1920*1080 Olması lazımda yapmıyorlar işte.düşük çözünürlük pek sorun olmaz ama öyle bir telefona o çözünürlüğü koymak saçma değilmi iphone Bile daha yüksek cözünürlük sunarken
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sertacarslan 8 yıl
iphone4'ün çözünürlüğü 960*540 değil ki, 640*960 ile piyasadaki en yüksek çözünürlüklü telefon (şimdilik:)
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silver021 8 yıl
süperamoled ekran sewdalılarına iyi haber desenize benim gibi. :) ben açıkçası kullandığım süperamoled ekranın hastasıyım. piyasadaki pek çok telefona bu sayede üstünlük sağlıyor. 480x800 pixel az olabilir ancak bunu ekran tipine bırakın siz. gözünüzün görebileceği en güzel ekran süperamoled yani s8500 bunu bana gayet iyi birşekilde yaşatıyor bana :)
ayrıca bu pixele az diyenler öncelikle nokianın E7 modeline dönüp bakmalı bence 640x360 4.0inch ekrana hemde :D pixelleri gözünüzle saysanız yeridir.
iphone 4 ise daha vahim 960x540 pixelini şuanki en çağ dışı TFT ekranlarda kullanıyor. :) ama kimsenin çıtı çıkmıyor bunlara hayret !!!!
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