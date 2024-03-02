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    Anlık Bildirim

    45mm Google Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 yolda

    Şimdilerde Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 üzerinde çalışan teknoloji devlerinden Google, Pixel Watch 3'ü iki farklı boyut seçeneği ile piyasaya sürebilir. İşte detaylar:
    45mm Google Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 yolda Tam Boyutta Gör
    Google, geçtiğimiz aylarda yeni cihazı Pixel Watch 2'yi ve Pixel Buds Pro'nun yeni seçeneklerini piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni akıllı cihazı her ne kadar sevilse de tek boyut seçeneğine sahip olması nedeniyle birçok eleştiriye maruz kaldı. Ancak şirket eleştirileri dikkate alarak yeni akıllı saati Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor.

    Google, Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği üzerinde çalışıyor

    Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Pixel Watch 3'ü iki farklı boyut seçeneği ile piyasaya sürülecek ve büyük olanın boyutu 45mm olacak. Küçük boyutlu olacak seçeneğin ise selefi gibi 41mm'lik bir boyuta sahip olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Android 14 tabanlı Wear OS 5 ile gelecek iki Pixel Watch 3'ün de kullanıcı arayüzü değişmeden kalabilir.

    45mm Google Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 yolda Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Google, Pixel Buds Pro 2 üzerinde de çalışmakta. Bir süredir geliştirme aşamasında olan kulaklıkların tam adı belli değil. Ancak 2022'de piyasaya sürülen Pixel Buds Pro'nun halefi olarak gelmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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