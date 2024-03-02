45mm Google Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 yolda

- Google, Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği üzerinde çalışıyor
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Google, Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği üzerinde çalışıyor
Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Pixel Watch 3'ü iki farklı boyut seçeneği ile piyasaya sürülecek ve büyük olanın boyutu 45mm olacak. Küçük boyutlu olacak seçeneğin ise selefi gibi 41mm'lik bir boyuta sahip olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Android 14 tabanlı Wear OS 5 ile gelecek iki Pixel Watch 3'ün de kullanıcı arayüzü değişmeden kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.