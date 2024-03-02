Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz aylarda yeni cihazı Pixel Watch 2'yi ve Pixel Buds Pro'nun yeni seçeneklerini piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni akıllı cihazı her ne kadar sevilse de tek boyut seçeneğine sahip olması nedeniyle birçok eleştiriye maruz kaldı. Ancak şirket eleştirileri dikkate alarak yeni akıllı saati Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği tasarlıyor.

Google, Oturum Açma sayfasını yeniliyor: İşte yeni görünüm 5 gün önce eklendi

Google, Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3 için iki farklı boyut seçeneği üzerinde çalışıyor

Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Pixel Watch 3'ü iki farklı boyut seçeneği ile piyasaya sürülecek ve büyük olanın boyutu 45mm olacak. Küçük boyutlu olacak seçeneğin ise selefi gibi 41mm'lik bir boyuta sahip olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Android 14 tabanlı Wear OS 5 ile gelecek iki Pixel Watch 3'ün de kullanıcı arayüzü değişmeden kalabilir.

Tam Boyutta Gör Rapora göre Google, Pixel Buds Pro 2 üzerinde de çalışmakta. Bir süredir geliştirme aşamasında olan kulaklıkların tam adı belli değil. Ancak 2022'de piyasaya sürülen Pixel Buds Pro'nun halefi olarak gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

45mm Google Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 yolda