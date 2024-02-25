Google, oturum açma sayfasını yeniliyor: İşte yeni görünüm

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde Google Hesabı oturum açma sayfasının tasarımını yenilemekte. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapora göreyse yeni oturum açma sayfası telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda kullanıma sunuldu.

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İşte yenilenen Google Hesabı oturum açma sayfası:

Google yeni Google Hesabı oturum açma sayfasını kullanıma sunmaya başladı. Şirket, bu yeni oturum açma sayfasının büyük ve geniş ekranlar da dahil olmak üzere tüm ekran türleri için daha iyi bir düzene sahip olduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni masaüstü tasarımında Google'ın baş harfi G, sol en üst köşeye yerleştirilmiş. "E-posta veya telefon" ve "Şifrenizi girin" metin alanları ise sağ kısma yerleştirilmiş ve sağ alt köşeye de "İleri" düğmesi konumlandırılmış. Son olarak beyaz bir arka plana sahip yuvarlak dikdörtgen bir kap içinde bulunan yeni tasarımın ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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