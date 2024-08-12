Google Pixel Buds Pro 2'nin özellikleri ortaya çıktı

Google Pixel Buds Pro 2 beklenen özellikleri
Pixel Buds Pro 2, daha önce sızdırıldı. Google’ın yeni renk seçenekleri sunacağı, aynı şarj kutusunu kullanacağı, kulaklığın tasarımında ufak değişiklikler yapacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca fiyatının daha pahalı olacağı söylenmişti. MysteryLupin adlı bir kullanıcı, Google Pixel Buds Pro 2’nin yeni Tensor A1 çipi, daha iyi aktif gürültü engelleme ve daha kısa pil ömrüyle geleceğini iddia ediyor.
Tensor A1, Google’ın yeni kulaklığına güç verecek ve aktif gürültü önleme özelliğine ilişkin şikayetleri sonlandıracak iyileştirme sunacak. Ancak, Tensor A1 çipi neler sunacak henüz belli değil. Pixel Buds Pro 2, telefonlar, tablet ve akıllı saatler dahil olmak üzere Pixel cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanacak. İlginç olarak, kulaklığın pil ömrünün daha kısa olacağı söyleniyor. Kulaklığın kendi 11 saat yerine 8 saat, şarj kutusuyla birlikte 31 saat yerine 30 saate kadar kullanım süresi sunması bekleniyor.
Google Pixel Buds Pro 2 beklenen fiyatı
Google Pixel Buds Pro 2 fiyatının 229 dolar olacağı söyleniyor. Made By Google etkinliği, 13 Ağustos'ta TSİ 20.00'de başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.