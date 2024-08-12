Tam Boyutta Gör Made By Google 2024 etkinliğine sayılı saatler kala, yeni cihazlar hakkında paylaşımlar gelmeye devam ediyor. MysteryLupin, Google Pixel Buds Pro 2 özelliklerine ilişkin bilgiler paylaştı.

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Google Pixel Buds Pro 2 beklenen özellikleri

Pixel Buds Pro 2, daha önce sızdırıldı. Google’ın yeni renk seçenekleri sunacağı, aynı şarj kutusunu kullanacağı, kulaklığın tasarımında ufak değişiklikler yapacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca fiyatının daha pahalı olacağı söylenmişti. MysteryLupin adlı bir kullanıcı, Google Pixel Buds Pro 2’nin yeni Tensor A1 çipi, daha iyi aktif gürültü engelleme ve daha kısa pil ömrüyle geleceğini iddia ediyor.

Tensor A1, Google’ın yeni kulaklığına güç verecek ve aktif gürültü önleme özelliğine ilişkin şikayetleri sonlandıracak iyileştirme sunacak. Ancak, Tensor A1 çipi neler sunacak henüz belli değil. Pixel Buds Pro 2, telefonlar, tablet ve akıllı saatler dahil olmak üzere Pixel cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanacak. İlginç olarak, kulaklığın pil ömrünün daha kısa olacağı söyleniyor. Kulaklığın kendi 11 saat yerine 8 saat, şarj kutusuyla birlikte 31 saat yerine 30 saate kadar kullanım süresi sunması bekleniyor.

Google Pixel Buds Pro 2 beklenen fiyatı

Google Pixel Buds Pro 2 fiyatının 229 dolar olacağı söyleniyor. Made By Google etkinliği, 13 Ağustos'ta TSİ 20.00'de başlayacak.

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Google Pixel Buds Pro 2'nin özellikleri ortaya çıktı