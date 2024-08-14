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    Gemini AI ile çalışan ilk kulaklık Google Pixel Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Google, Made by Google etkinliğinde Pixel 9 telefonlar ve Pixel Watch 3 ile birlikte Pixel Buds Pro 2 kulaklığını tanıttı. Tensor A1 ile güçlendirilen kulaklık, Gemini AI ile geliyor.
    Google Pixel Buds Pro 2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, iki yılın ardından Pixel Buds kulaklığının yeni modelini tanıttı. Pixel Buds Pro 2, Konfor ve güvenli kullanım için tasarlanmış yeni tasarım, iki kat daha iyi gürültü engelleme ve Gemini AI ile geliyor.

    Google Pixel Buds Pro 2 neler sunuyor?

    Pixel Buds Pro 2, önceki nesilden daha kompakt ve hafif tasarıma sahip. Google, Pixel Buds Pro 2’nin %27 daha küçük, %24 daha hafif olduğunu söylüyor. Kulaklık uçları, daha rahat ve güvenli uyum sağlaması için kulak taramalarından elde edilen 45 milyon veri noktasına göre optimize edilmiş. Kulaklık, dengeli sesle birlikte geniş ses sahnesi vadeden yepyeni Tensor A1 çipi ve 11 mm yerleşik akustik sürücülere sahip. Kulak içi kulaklık, yeni yonga seti sayesinde daha iyi gürültü engelleme sunuyor. Kulaklığın saniyede 3 milyon kez ses ortamına uyum sağladığı, önceki modele göre gürültüyü iki kat fazla engellediği ve hatta daha yüksek frekanslarda çalıştığı belirtildi.

    Pixel Buds Pro 2, Gemini AI ile çalışan ilk kablosuz kulaklık olma özelliğini de taşıyor. Pil ömrüne gelince, Google, kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 8 saate kadar kullanım sunduğunu, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor.

    Google Pixel Buds Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel Buds Pro 2, porcelain, hazel, wintergreen ve peony olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 26 Eylül’de satışa çıkacak. Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı 229 dolar.

    Google Pixel Buds Pro 2 özellikleri

    Google Pixel Buds Pro 2 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ter ve suya dayanıklılık: IP54 (kulaklık), IPX4 (şarj kutusu)
    • Bağlanabilirlik: LE Audio ile Bluetooth 5.4
    • İşlemci: Tensor A1
    • Sürücü: 11 mm
    • Modlar: Aktif gürültü engelleme (Silent Seal 2.0), Şeffaflık modu
    • Şarj kutusunda hoparlör: Var (Cihazımı Bul için)
    • Şarj: USB-C ve Qi sertifikalı kablosuz şarj
    • Pil ömrü: ANC kapalıyken 12 saate kadar (şarj kutusuyla 36 saat), ANC açıkken 8 saat (şarj kutusuyla 22 saat)
    • Hızlı şarj: Var (5 dakikalık şarjla 1.5 saat dinleme süresi (ANC kapalıyken)
    • Ağırlık: 4.7 g (kulaklıklar), 65 g (şarj kutusu)

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    bir kadın canım diyorsa kasisten geçerken gıcırtı kapının arkasında anahtar varken kapı açılır mi temu vergi ne kadar youtube multi downloader

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