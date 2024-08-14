Gemini AI ile çalışan ilk kulaklık Google Pixel Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Google, iki yılın ardından Pixel Buds kulaklığının yeni modelini tanıttı. Pixel Buds Pro 2, Konfor ve güvenli kullanım için tasarlanmış yeni tasarım, iki kat daha iyi gürültü engelleme ve Gemini AI ile geliyor.

Google Pixel 9 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Google Pixel Buds Pro 2 neler sunuyor?

Pixel Buds Pro 2, önceki nesilden daha kompakt ve hafif tasarıma sahip. Google, Pixel Buds Pro 2’nin %27 daha küçük, %24 daha hafif olduğunu söylüyor. Kulaklık uçları, daha rahat ve güvenli uyum sağlaması için kulak taramalarından elde edilen 45 milyon veri noktasına göre optimize edilmiş. Kulaklık, dengeli sesle birlikte geniş ses sahnesi vadeden yepyeni Tensor A1 çipi ve 11 mm yerleşik akustik sürücülere sahip. Kulak içi kulaklık, yeni yonga seti sayesinde daha iyi gürültü engelleme sunuyor. Kulaklığın saniyede 3 milyon kez ses ortamına uyum sağladığı, önceki modele göre gürültüyü iki kat fazla engellediği ve hatta daha yüksek frekanslarda çalıştığı belirtildi.

Pixel Buds Pro 2, Gemini AI ile çalışan ilk kablosuz kulaklık olma özelliğini de taşıyor. Pil ömrüne gelince, Google, kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 8 saate kadar kullanım sunduğunu, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor.

Google Pixel Buds Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Google Pixel Buds Pro 2, porcelain, hazel, wintergreen ve peony olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 26 Eylül’de satışa çıkacak. Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı 229 dolar.

Google Pixel Buds Pro 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ter ve suya dayanıklılık : IP54 (kulaklık), IPX4 (şarj kutusu)

: IP54 (kulaklık), IPX4 (şarj kutusu) Bağlanabilirlik : LE Audio ile Bluetooth 5.4

: LE Audio ile Bluetooth 5.4 İşlemci : Tensor A1

: Tensor A1 Sürücü : 11 mm

: 11 mm Modlar : Aktif gürültü engelleme (Silent Seal 2.0), Şeffaflık modu

: Aktif gürültü engelleme (Silent Seal 2.0), Şeffaflık modu Şarj kutusunda hoparlör : Var (Cihazımı Bul için)

: Var (Cihazımı Bul için) Şarj : USB-C ve Qi sertifikalı kablosuz şarj

: USB-C ve Qi sertifikalı kablosuz şarj Pil ömrü : ANC kapalıyken 12 saate kadar (şarj kutusuyla 36 saat), ANC açıkken 8 saat (şarj kutusuyla 22 saat)

: ANC kapalıyken 12 saate kadar (şarj kutusuyla 36 saat), ANC açıkken 8 saat (şarj kutusuyla 22 saat) Hızlı şarj : Var (5 dakikalık şarjla 1.5 saat dinleme süresi (ANC kapalıyken)

: Var (5 dakikalık şarjla 1.5 saat dinleme süresi (ANC kapalıyken) Ağırlık: 4.7 g (kulaklıklar), 65 g (şarj kutusu)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Google Pixel Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri