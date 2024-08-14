Gemini AI ile çalışan ilk kulaklık Google Pixel Buds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

- Google Pixel Buds Pro 2 neler sunuyor?
- Google Pixel Buds Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi
- Google Pixel Buds Pro 2 özellikleri
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Google Pixel Buds Pro 2 neler sunuyor?
Pixel Buds Pro 2, önceki nesilden daha kompakt ve hafif tasarıma sahip. Google, Pixel Buds Pro 2’nin %27 daha küçük, %24 daha hafif olduğunu söylüyor. Kulaklık uçları, daha rahat ve güvenli uyum sağlaması için kulak taramalarından elde edilen 45 milyon veri noktasına göre optimize edilmiş. Kulaklık, dengeli sesle birlikte geniş ses sahnesi vadeden yepyeni Tensor A1 çipi ve 11 mm yerleşik akustik sürücülere sahip. Kulak içi kulaklık, yeni yonga seti sayesinde daha iyi gürültü engelleme sunuyor. Kulaklığın saniyede 3 milyon kez ses ortamına uyum sağladığı, önceki modele göre gürültüyü iki kat fazla engellediği ve hatta daha yüksek frekanslarda çalıştığı belirtildi.
Pixel Buds Pro 2, Gemini AI ile çalışan ilk kablosuz kulaklık olma özelliğini de taşıyor. Pil ömrüne gelince, Google, kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 8 saate kadar kullanım sunduğunu, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor.
Google Pixel Buds Pro 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Google Pixel Buds Pro 2, porcelain, hazel, wintergreen ve peony olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 26 Eylül’de satışa çıkacak. Pixel Buds Pro 2’nin fiyatı 229 dolar.
Google Pixel Buds Pro 2 özellikleri
- Ter ve suya dayanıklılık: IP54 (kulaklık), IPX4 (şarj kutusu)
- Bağlanabilirlik: LE Audio ile Bluetooth 5.4
- İşlemci: Tensor A1
- Sürücü: 11 mm
- Modlar: Aktif gürültü engelleme (Silent Seal 2.0), Şeffaflık modu
- Şarj kutusunda hoparlör: Var (Cihazımı Bul için)
- Şarj: USB-C ve Qi sertifikalı kablosuz şarj
- Pil ömrü: ANC kapalıyken 12 saate kadar (şarj kutusuyla 36 saat), ANC açıkken 8 saat (şarj kutusuyla 22 saat)
- Hızlı şarj: Var (5 dakikalık şarjla 1.5 saat dinleme süresi (ANC kapalıyken)
- Ağırlık: 4.7 g (kulaklıklar), 65 g (şarj kutusu)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.