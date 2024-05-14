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    Anlık Bildirim

    Android'e yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit özelliği geliyor

    Google, kişilerin telefon görüşmesi sırasında dolandırılmaya çalışılması durumunda onları uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek yeni bir çağrı izleme özelliğini test ettiğini duyurdu. 
    Android'e AI destekli dolandırıcılık tespit özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarının telefon dolandırıcılığı kurbanı olmasını önlemeye yardımcı olacak yeni korumalar üzerinde çalışıyor. Şirket, I/O geliştirici konferansında, kişilerin telefon görüşmesi sırasında dolandırılmaya çalışılması durumunda onları uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek yeni bir çağrı izleme özelliğini test ettiğini duyurdu. 

    Gemini Nano ile cihaz üzerinde çalışacak

    Google özelliğin, Gemini'nin yerel olarak cihaz üzerinde çalışabilen küçültülmüş versiyonu olan Gemini Nano ile çalıştığını belirtiyor. Dolandırıcılıkla ilgili çeşitli dil kalıplarını algılayacak olan yapay zeka, gerçek zamanlı olarak kullanıcıları uyaracak.

    Şifreleriniz veya kart PIN'leriniz gibi kişisel bilgilerinizi istemek, hediye kartları aracılığıyla ödeme yapmanızı talep etmek veya acil olarak para istemek gibi, bankaların yapması muhtemel olmayan durumlarda sistem devreye girecek. Bu korumalar tamamen cihaz üzerinde gerçekleştiğinden, Gemini Nano tarafından izlenen görüşmeler gizli kalacak.

    Google, dolandırıcılık tespit özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bilgi vermedi ancak kullanıcıların bu özelliği kullanmak için kaydolmaları gerektiğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla bilgi paylaşacaklarnı belirtti.

    Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'nın geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı bir raporda, dünya çapında her 4 kişiden 1'inin son 12 aylık dönemde dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi nedenlerle para kaybettiği ve bu tutarın 1 trilyon dolardan fazla olduğunu belirtildi.

    Dolayısıyla, bu tür bir teknolojinin birçok kişi için faydalı olacağı kesin. Ancak Gemini Nano, şu anda yalnızca Google Pixel 8 Pro ve Samsung S24 serisi tarafından destekleniyor. Dolayısıyla özelliğin geniş çaplı olarak benimsenmesi zaman alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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