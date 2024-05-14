Android'e yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android kullanıcılarının telefon dolandırıcılığı kurbanı olmasını önlemeye yardımcı olacak yeni korumalar üzerinde çalışıyor. Şirket, I/O geliştirici konferansında, kişilerin telefon görüşmesi sırasında dolandırılmaya çalışılması durumunda onları uyaracak ve çağrıyı sonlandırmaya teşvik edecek yeni bir çağrı izleme özelliğini test ettiğini duyurdu.

Gemini Nano ile cihaz üzerinde çalışacak

Google özelliğin, Gemini'nin yerel olarak cihaz üzerinde çalışabilen küçültülmüş versiyonu olan Gemini Nano ile çalıştığını belirtiyor. Dolandırıcılıkla ilgili çeşitli dil kalıplarını algılayacak olan yapay zeka, gerçek zamanlı olarak kullanıcıları uyaracak.

Şifreleriniz veya kart PIN'leriniz gibi kişisel bilgilerinizi istemek, hediye kartları aracılığıyla ödeme yapmanızı talep etmek veya acil olarak para istemek gibi, bankaların yapması muhtemel olmayan durumlarda sistem devreye girecek. Bu korumalar tamamen cihaz üzerinde gerçekleştiğinden, Gemini Nano tarafından izlenen görüşmeler gizli kalacak.

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Google, dolandırıcılık tespit özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bilgi vermedi ancak kullanıcıların bu özelliği kullanmak için kaydolmaları gerektiğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla bilgi paylaşacaklarnı belirtti.

Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'nın geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı bir raporda, dünya çapında her 4 kişiden 1'inin son 12 aylık dönemde dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi nedenlerle para kaybettiği ve bu tutarın 1 trilyon dolardan fazla olduğunu belirtildi.

Dolayısıyla, bu tür bir teknolojinin birçok kişi için faydalı olacağı kesin. Ancak Gemini Nano, şu anda yalnızca Google Pixel 8 Pro ve Samsung S24 serisi tarafından destekleniyor. Dolayısıyla özelliğin geniş çaplı olarak benimsenmesi zaman alabilir.

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