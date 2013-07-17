4.7 inç ekranlı Lumia 625 Çin'deki bir sertifikasyon onayında görüntülendi













Nokia'nın şu ana kadar tanıttığı Lumia ailesindeki akıllı telefonlar 4.5 inçlik seviyeyi henüz geçmemişken, firmanın büyük boyutlu Lumia modellerini yıl sonuna doğru tanıtmaya başlayacağı söylentileri gündeme gelmişti. Bu söylentileri doğrular nitelikte Çin'den bazı bilgiler geldi.





Nokia'nın 4.7 inç ve üzeri yeni Lumia modellerini iki kategoriye ayırması bekleniyor. İlk kategori Windows Phone 8 GDR2 güncellemesi ile şimdiki Lumia donanımını devam ettirirken, ikinci kategori ise WP8 GDR3 güncellemesi ile iddialı yeni nesil Lumia cihazlarından oluşacak.





Çin'in telekomünikasyon sertifikasında ortaya çıkan Lumia 625 modeli 4.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Daha önce de Lumia 625 modelinin büyük bir ekrana sahip olacağı dile getirilmişti. İşlemci 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 iken, 2000mAh gücünde batarya ve LTE bağlantısı yer alıyor. RAM boyutu ise 512MB'de tutulmuş.





Onayda çok fazla detaya inilmese de çözünürlüğün 480x800 olacağı tahmin ediliyor. Bu da onu orta seviye bir Lumia cihazı haline getiriyor. İşletim sistemi ise Windows Phone 8 GDR2 olacak.





Nokia'nın büyük ekranlı Lumia modellerine ilk adımı olarak görülen Lumia 625, tahminlere göre kısa süre içerisinde tanıtılacak. Modelin 300$-350$ fiyat aralığında pek çok ülkede satışa sunulması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-625-with-4-7inch-screen-passes-certification-in-china/