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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.7 inç ekranlı Lumia 625 Çin'deki bir sertifikasyon onayında görüntülendi

5 yıl
1,1b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4.7 inç ekranlı Lumia 625 Çin'deki bir sertifikasyon onayında görüntülendi



Nokia'nın şu ana kadar tanıttığı Lumia ailesindeki akıllı telefonlar 4.5 inçlik seviyeyi henüz geçmemişken, firmanın büyük boyutlu Lumia modellerini yıl sonuna doğru tanıtmaya başlayacağı söylentileri gündeme gelmişti. Bu söylentileri doğrular nitelikte Çin'den bazı bilgiler geldi.

Nokia'nın 4.7 inç ve üzeri yeni Lumia modellerini iki kategoriye ayırması bekleniyor. İlk kategori Windows Phone 8 GDR2 güncellemesi ile şimdiki Lumia donanımını devam ettirirken, ikinci kategori ise WP8 GDR3 güncellemesi ile iddialı yeni nesil Lumia cihazlarından oluşacak.

Çin'in telekomünikasyon sertifikasında ortaya çıkan Lumia 625 modeli 4.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Daha önce de Lumia 625 modelinin büyük bir ekrana sahip olacağı dile getirilmişti. İşlemci 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 iken, 2000mAh gücünde batarya ve LTE bağlantısı yer alıyor. RAM boyutu ise 512MB'de tutulmuş. 

Onayda çok fazla detaya inilmese de çözünürlüğün 480x800 olacağı tahmin ediliyor. Bu da onu orta seviye bir Lumia cihazı haline getiriyor. İşletim sistemi ise Windows Phone 8 GDR2 olacak. 

Nokia'nın büyük ekranlı Lumia modellerine ilk adımı olarak görülen Lumia 625, tahminlere göre kısa süre içerisinde tanıtılacak. Modelin 300$-350$ fiyat aralığında pek çok ülkede satışa sunulması bekleniyor. 

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-625-with-4-7inch-screen-passes-certification-in-china/ Yorum Yaz
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LiveForSpeed 5 yıl en beğenilen
512 ram
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HectorBarbossa 5 yıl
4.7 inç ve 480x800 çözünürlük. :/
1 Yanıt Yanıtla +11
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Mr. Blacktree 5 yıl
Adam android li telefona bin basar diyor, sonra da niye diğer telefonlarla karşılaştiriyorsun diyor.
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e-Militarist 5 yıl Mr. Blacktree
Allah kuru iftiradan saklasın. Nerde demişim bin basar? Göster bakalım.
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THESTER 5 yıl
4.7 inçlik bi telefonu böyle kalın yapacaklarsa hiç yapmasınlar daha iyi.
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hawloo 5 yıl
gokhans19
e-Militarist Androidli herhangi bir telefondan iyidir yine.
Elimde galaxy y var. Bilen bilir galaxy serisinin galaxy mini ile beraber en düşük donanımlı telefonudur. 240x320 çözünürlüğü android 2.3.6 işletim sistemi var. Galaxy y bile nokianın bütün telefonlarını (kameraları hariç) darmaduman eder. Wp gibi çöp bir işletim sistemiyle androidi karşılaştıyorlarya gülmekten ölücem. Şaka gibisiniz la.

Wp kullanda gel.
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gokhans19 5 yıl hawloo
hawloo

gokhans19

e-Militarist Androidli herhangi bir telefondan iyidir yine.
Elimde galaxy y var. Bilen bilir galaxy serisinin galaxy mini ile beraber en düşük donanımlı telefonudur. 240x320 çözünürlüğü android 2.3.6 işletim sistemi var. Galaxy y bile nokianın bütün telefonlarını (kameraları hariç) darmaduman eder. Wp gibi çöp bir işletim sistemiyle androidi karşılaştıyorlarya gülmekten ölücem. Şaka gibisiniz la.


Wp kullanda gel.


Sen android kullanda gel.
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gokhans19 5 yıl
e-Militarist

Androidli herhangi bir telefondan iyidir yine.


Elimde galaxy y var. Bilen bilir galaxy serisinin galaxy mini ile beraber en düşük donanımlı telefonudur. 240x320 çözünürlüğü android 2.3.6 işletim sistemi var. Galaxy y bile nokianın bütün telefonlarını (kameraları hariç) darmaduman eder. Wp gibi çöp bir işletim sistemiyle androidi karşılaştıyorlarya gülmekten ölücem. Şaka gibisiniz la.
2 Yanıt Yanıtla
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e-Militarist 5 yıl gokhans19
gokhans19

e-Militarist

Androidli herhangi bir telefondan iyidir yine.


Elimde galaxy y var. Bilen bilir galaxy serisinin galaxy mini ile beraber en düşük donanımlı telefonudur. 240x320 çözünürlüğü android 2.3.6 işletim sistemi var. Galaxy y bile nokianın bütün telefonlarını (kameraları hariç) darmaduman eder. Wp gibi çöp bir işletim sistemiyle androidi karşılaştıyorlarya gülmekten ölücem. Şaka gibisiniz la.

Elinde ne var diye sorduk mu? Bize ne isterse halley kuyruklu yıldızı y olsun elinde.
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Justinian 5 yıl gokhans19
gokhans19



Elimde galaxy y var. Bilen bilir galaxy serisinin galaxy mini ile beraber en düşük donanımlı telefonudur. 240x320 çözünürlüğü android 2.3.6 işletim sistemi var. Galaxy y bile nokianın bütün telefonlarını (kameraları hariç) darmaduman eder. Wp gibi çöp bir işletim sistemiyle androidi karşılaştıyorlarya gülmekten ölücem. Şaka gibisiniz la.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Fiyatı uygun olacaksa neden olmasın.
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BarışN 5 yıl
Fandroidler toplaşmış yine
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pcheveslisi 5 yıl
NOKIA fail
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Raikirin 5 yıl
Büyük ekran olsunda ne olursa olsun diyenlere hitap ediyor.
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Stanislas Xavier 5 yıl
İlk kez bir telefona bunu yazıyorum; Çöp ...
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jasonn123 5 yıl
Ne bu surekli telefon cikartma aski anlamadim. Haberi yeni telefon geliyo ama bis telefon geliyo hic vi espirisi yok digerlerinden.
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