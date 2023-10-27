Türkiye'ye de gelecek Volvo EX30'un üretimi için ikinci lokasyon belli oldu

Tam Boyutta Gör Volvo, geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı yeni nesil elektrikli crossover modeli EX30'un üretimiyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Volvo EX30'a yönelik talebin oldukça yüksek olduğunu duyuran şirket, bu nedenle Avrupa'da da üretim yapacak.

Volvo EX30 ilk tanıtıldığında Çin'deki Zhangjiakou fabrikasında üretileceği belirtilmişti. Söz konusu model, 2023'ün son çeyreğinde satışa sunulacak ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek. Elektrikli crossover'ın Çin'de üretilecek olması, ülkemize doğrudan ilave gümrük vergisiyle giriş yapması yanı olduğundan daha pahalıya satılması anlamına geliyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz yeni açıklamaya göre, Volvo EX30, yüksek talep nedeniyle 2025 yılından itibaren Belçika'da da üretilmeye başlanacak. Burada üretilecek araçların hem Avrupa'daki talebi karşılaması hem de küresel pazara ihracat için kullanılması planlanıyor. Söz konusu fabrikada şu an elektrikli XC40 ve C40 modelleri üretiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu durumu Türkiye açısından değerlendirecek olursak, 2025 yılından itibaren ülkemize gelecek araçların Belçika'dan gelmesi durumunda ilave gümrük vergisi ortadan kalkmış olacak. Avrupa'da üretimin Çin'e göre daha maliyetli bir süreç olduğu bilinen bir gerçek. Bu da Belçika'da üretilen versiyonların fiyatına yansıyacaktır ancak Çin'de üretilen araçlara uygulanan ilave verginin de yüzde 50 gibi yüksek bir oran olduğunu belirtelim.

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2025 itibarıyla Çin yerine Belçika'dan gelmesi Volvo EX30'u 2024 yılı içerisinde satın alacak kişiler için bir dezavantaj yaratabilir. Ancak Türkiye'deki yüksek enflasyon ve kurdaki hareketliliğin etkisiyle fiyatların sürekli yukarı yönlü ilerlediğini de unutmamak gerek. Basit bir örnek vermek gerekirse, sadece altı ay önce 1.55 milyon lira fiyatla ülkemize giriş yapan Tesla Model Y'nin fiyatı 2.1 milyon lirayı geçmiş durumda.

Tanıtım esnasında Volvo EX30'un fiyatının 36 bin euro civarında olacağı açıklanmıştı. Elektrikli crossover'ın detaylı özelliklerini incelemek için Volvo EX30 tanıtım haberimize göz atabilirsiniz.

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Türkiye'ye de gelecek Volvo EX30'un üretimi için ikinci lokasyon