4G ihalesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı açıklama ile gündeme oturan 4G ihalesinin ertelenip ertelenmeyeceği tartışması bugün nihayet resmi ağızlardan da doğrulandı.





Aslında 4G konusunda geç kalındığı ve 5G çalışmalarına başlamak gerektiği açıklamada ifade edilmiş ve ertelemenin de bu sebeple olabileceği düşünülmüştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması daha farklı bir sebebe işaret ediyor.





IMT (International Mobile Telecommunications – Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme adıyla çıkılacak ihalenin 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılması planlanıyordu.





Ancak ihale duyurusu sonrasında ihaleye katılacak isteklilerin şartnameye yönelik değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve teknik ve finansal hazırlıklarını tamamlayabilmek için ilave zaman talepleri üzerine, sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmecilerle birlikte Bakanlık tarafından değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirme sonucunda ihalenin 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmesi kararlaştırıldı.





Yani 4G altyapı ihalesini hangi operatörlerin alacağını görmek için 3 ay daha beklemek gerekecek. Geç olsun güç olmasın hesabı hazırlıkların daha iyi yapılabileceğini düşünerek herşeyin daha iyi olacağını ümit ediyoruz.





Asgari değeri 2 milyar 298 milyon Avro olarak belirlenen ihalede 800, 900, 1800 ve 2100 MHz frekans bantları için 3 operatör kıyasıya yarışacak. Ancak 2600 MHz frekans bandı için 4 işletme ihaleye girecek. 4. işletme sadece 2600MHz bandı için yarışacak ve diğer operatör yükümlülüklerini üstlenmeyecek. Yani sadece data hizmeti sunacak. Bu firmanın Türk Telekom olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nüfusun 10 binin altında olduğu kırsal alanlarda ise ortak altyapı kullanımı olacak. 800MHz frekans bandında olan bazı televizyon yayınları 700MHz'e çekilecek ve 800MHz bandı 4G için uygun hale getirilecek. 800MHz bandı 3 operatör arasında eşit olarak paylaştırılacak.

İhalelerde yerli ekipman kullanımının artırılması şartı bulunacak ve ayrıca Ar-Ge çalışanı alt sınırı da 500 kişiden 750 kişiye çıkarılacak. İhaleler sonrasında 4G altyapısının yıl sonuna kadar faaliyete geçmiş olması planlanıyor. Şimdiden operatörlerimiz 4G hizmeti için hazır olduklarını belirtiyor.

4G altyapıları ile teorik olarak 1Gbps hızlarına erişmek mümkün. Ancak başlangıçta bu değerlere ulaşmak pek mümkün olmuyor. Altyapıların daha da iyileştirilmesi şart. Örneğin Güney Kore'de gelişmiş LTE-A altyapıları ile 200-300Mbps seviyeleri yakalanabilmiş durumda.

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