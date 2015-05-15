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4G ihalesi ertelendi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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4G ihalesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı açıklama ile gündeme oturan 4G ihalesinin ertelenip ertelenmeyeceği tartışması bugün nihayet resmi ağızlardan da doğrulandı. 

Aslında 4G konusunda geç kalındığı ve 5G çalışmalarına başlamak gerektiği açıklamada ifade edilmiş ve ertelemenin de bu sebeple olabileceği düşünülmüştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması daha farklı bir sebebe işaret ediyor. 

IMT (International Mobile Telecommunications – Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme adıyla çıkılacak ihalenin 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılması planlanıyordu. 

Ancak ihale duyurusu sonrasında ihaleye katılacak isteklilerin şartnameye yönelik değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve teknik ve finansal hazırlıklarını tamamlayabilmek için ilave zaman talepleri üzerine, sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmecilerle birlikte Bakanlık tarafından değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirme sonucunda ihalenin 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmesi kararlaştırıldı.

Yani 4G altyapı ihalesini hangi operatörlerin alacağını görmek için 3 ay daha beklemek gerekecek. Geç olsun güç olmasın hesabı hazırlıkların daha iyi yapılabileceğini düşünerek herşeyin daha iyi olacağını ümit ediyoruz. 

Asgari değeri 2 milyar 298 milyon Avro olarak belirlenen ihalede 800, 900, 1800 ve 2100 MHz frekans bantları için 3 operatör kıyasıya yarışacak. Ancak 2600 MHz frekans bandı için 4 işletme ihaleye girecek. 4. işletme sadece 2600MHz bandı için yarışacak ve diğer operatör yükümlülüklerini üstlenmeyecek. Yani sadece data hizmeti sunacak. Bu firmanın Türk Telekom olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Nüfusun 10 binin altında olduğu kırsal alanlarda ise ortak altyapı kullanımı olacak. 800MHz frekans bandında olan bazı televizyon yayınları 700MHz'e çekilecek ve 800MHz bandı 4G için uygun hale getirilecek. 800MHz bandı 3 operatör arasında eşit olarak paylaştırılacak.
İhalelerde yerli ekipman kullanımının artırılması şartı bulunacak ve ayrıca Ar-Ge çalışanı alt sınırı da 500 kişiden 750 kişiye çıkarılacak. İhaleler sonrasında 4G altyapısının yıl sonuna kadar faaliyete geçmiş olması planlanıyor. Şimdiden operatörlerimiz 4G hizmeti için hazır olduklarını belirtiyor.
4G altyapıları ile teorik olarak 1Gbps hızlarına erişmek mümkün. Ancak başlangıçta bu değerlere ulaşmak pek mümkün olmuyor. Altyapıların daha da iyileştirilmesi şart. Örneğin Güney Kore'de gelişmiş LTE-A altyapıları ile 200-300Mbps seviyeleri yakalanabilmiş durumda.  

http://www.ubak.gov.tr/ Yorum Yaz
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simbolmina 4 yıl en beğenilen
Bu adamdan kurtulamayacağız bir türlü. Nerede dursa insanlığa zarar.
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cenkakay08 4 yıl
Crazyboy91
Tolgáhırsız katil şerefsiz c.başkanı yüzünden iptal oldu.
İptal olmadı,26 ağustosta yapılacak amaç yerli üretimi teşvik etmek o yüzden ertelendi.

Yerli üretimi teşvik mi ? HA HA HA .Yerli üretime teşvik yapmak istiyorsa neden her önüne gelen devlet kurumları özelleştiriliyor ? Alsana satılan bir kaç kurum;
T. TELEKOM
ERDEMİR,
İSDEMİR,
Divrigi Demir Madeni,
Hekimhan Demir Madeni,
İskenderun İsdemir Limanı,
Ereğli Erdemir Limanı
ÇELBOR
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Tasfiye Edilerek İl Özel İdarelerine devredildi)
TÜPRAŞ Blok Satış,
TÜPRAŞ USAŞ Hissesi,
TÜPRAŞ 18 Taşınmaz
Amasya Şeker Fabrikası
Kütahya Şeker Fabrikası,
Adapazarı Şeker Fabrikası
ESGAZ, BURSAGAZ .
ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.,
ETİ GÜMÜŞ A.Ş,
ETİ BAKIR A.Ş,
ETİ KROM A.Ş
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMESİ. A.Ş.
K.B.İ. A.Ş. Samsun İşletmesi
K.B.İ. A.Ş. Murgul İşletmesi
TDÇİ A.Ş.'ye Ait Deveci Demir Madeni Sahası
KBİ- Giresun'da 2 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir
KBİ- Sinop'da 1 Maden ruhsatı işletme Hakkı Devir
KBİ- Murgul İşlet. Hid. Elek. Sant. Samsun'da varlıklar
K.B.İ. A.Ş.'ye ait188 Arsa, 154 Taşınmaz, 41 Arsa, 89 adet Lojman, 3 Taşınmaz
Crazyboy91Tolgáhırsız katil şerefsiz c.başkanı yüzünden iptal oldu.İptal olmadı,26 ağustosta yapılacak amaç yerli üretimi teşvik ...
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darkdiva 4 yıl
Birisi (o kişi kim biliyorsunuz) çıktı gerek yok dedi. İlgili kurum da şimdi laga luga yaparak 4G'yi ertelemenin ya da iptal etmenin yollarını arıyor. Cümle başında bahsetmiş olduğum kişi bir şeye hayır demişse öteki kurumlar zıttını yapamaz. Geçiniz. O 4G'den hayır gelmez artık boşuna beklemeyin.
Not: Bir ülkede öğretmen atamasının tarihini bile Cumhurbaşkanı söylüyorsa varın gerisini siz düşünün.
Birisi (o kişi kim biliyorsunuz) çıktı gerek yok dedi. İlgili kurum da şimdi laga luga yaparak 4G'yi ertelemenin ya da iptal etmenin yollarını arıyor. Cümle baş...
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-SosyaL- 4 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam bir tane Fransa'da gurbetçi Türk vardı.Adam "Sizin 3G niz Fransa'da ki 4G ile eşit hızda"diyordu.Bu siyaset çatışmalarına girmeyin.Burası teknoloji sitesi siyaset değil.
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Duratorq_ 4 yıl
eleman teknoloji forumunda takılıp, 4g gelmese ölürmüsünüz diyor. ayni kişiler patates 5lira olunca yemeseniz ölürmüsünüz, etin kilosu 50 lira olunca yemeseniz ölürmüsünüz diyen tipler. ölürüz arkadaş ölürüz sizlerden farkli olarak insanız. insan gibi yemezsek, diğer insanların yapabildigi güzel şeyleri yapamazsak ölürüz. siz doğal ortamda seleksiyonunuza devam edin elbet biteceksiniz.
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black_flood 4 yıl Duratorq_
Duratorq_

eleman teknoloji forumunda takılıp, 4g gelmese ölürmüsünüz diyor. ayni kişiler patates 5lira olunca yemeseniz ölürmüsünüz, etin kilosu 50 lira olunca yemeseniz ölürmüsünüz diyen tipler. ölürüz arkadaş ölürüz sizlerden farkli olarak insanız. insan gibi yemezsek, diğer insanların yapabildigi güzel şeyleri yapamazsak ölürüz. siz doğal ortamda seleksiyonunuza devam edin elbet biteceksiniz.

İyi de senin paracıkların yok ki onlardaki gibi çuvallar ile hesabını yapamadan harcaman için. Tok açın halinden anlamaz çünkü nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
6 senedir TTNet abonesiyim. Bulunduğum mevkide bir kere bile iyileştirme yapılmadı. Bir ara, 100 m. mi 200 m. mi ne fiber döşediler, daha faydasını göremedik. İyileşme olmadığı gibi ha bire abone ekleniyor. Bölgeye, neredeyse koskoca bir şehir kuruldu, hala yatırım yok. 8 MBit bile 4'lerde geziyor, her kopma olduğunda hız 1 MBit azalıyor. Bunlar mı 4G verecek, hikaye hatta hikaye de değil, hikayenin gerçek olma şansı var. Masal bu 4G masal; bu alt yapıyla mı 4G çalışacak? Bırakın 5G'yi, 10G bile çalışmaz ben söyleyeyim.
Hatta şunu da ilave edebilirim; bakın TTNet'in internet sağlama hızı, "Bilgi Toplumu Stratejik Planı Taslağı" yasalaşmadan artmayacak. Çünkü, maddelerinin arasında, "servis sağlayıcıların maddi problemler ve belediye vb. kurumlarla olan problemler nedeniyle, alt yapının devlet tarafından sağlanması"nın kabul edilmesini bekliyor. Bu taslak ne zaman kabul edilir, o zaman TTNet'in hız problemi ortadan kalkar. Adam resmen para harcamak istemiyor. Bu firma, ortalama 1.5 milyar dolar net kar açıklamaktadır, son 2-3 senedir. Nereye gidiyor bu paralar diye sorarlar adama?
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DH Misafiri 4 yıl
Ne kadar kindar ve öfke dolusunuz ya. her şeyden olay çıkarıyorsunuz, gözünüz kör kulağınız sağır olmuş. Operatörler 3-4 milyar Euro para verecek bu işe, adamlar genel seçimler sonuçlansın isteyecek tabiki kendileri istemiştir ertelensin diye
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DH Misafiri 4 yıl
herkes bilmem ne yapar akape yasaklar, neden acaba, ne çıkarları var kesin, vurgun yapma peşindeler.,,
arkadaş 5g ye geçsen şu an piaysadaki hiç bir tel 5g de çalışmaz ama 4g de çalışır, daha 3g yi beceremiyorsunuz, hey Allahım 3-4 kıronun eline kaldık vah halimize...
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MS4343 4 yıl
Tabiki 4g bizede biran once gelmeli .... gelmelide kota yerlerde surunup hiz artisi olacak yine...ilk once onu cozmeliler...turkiyede gsm firmalarinin verdigi en babasi 4gb kotali internet simdikinden daha hizli tuketsek ne olur??? Kota onemli
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stoploss30 4 yıl
Teknoloji konusunu ne hale getırdınız.Bu kafalarla napcanız 4g'yi 5g'yı.
Bu ülkede 2 konu varki çıkmaz sokak.BİRİ siyaset diğeri futbol. SIz kendi fıkrnızı nekadar yüksek sesle ve tekrarlayarak soylesenızde herkez kendi açısından bakar.
İki grupta kendi çıkarlarına calısırlar.
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RED LORD CHE 4 yıl
Döt gılları yine çıkmış piyasaya,
arkadaş sizde zifte sürülecek akıl yok:)
olmadı 6g bekleyelim.
tayyyyip ve çeteside elbet defolup gidecekler yalamalar....
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ilker90 4 yıl
popo kılları yine döktürmeye başlamış yok sınır kapısı orada vs vs
sanki devlet babasının malları küfür edicem sonra olan bana olacak admilere havale ediyorum artık.
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