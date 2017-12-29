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Nokia 1 ilk Android Go telefonu olabilir

Google’ın gelecek yıl içerisinde kullanıma sunacağı düşük donanımlı telefonlara yönelik Android Oreo Go Edition sürümü ile gelecek ilk modelin Nokia 1 olacağı iddia ediliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Düşük donanımlı cihazlar için duyurulan yeni Android Oreo Go Edition sürümünü ilk hangi cihazların taşıyacağı merakla bekleniyor. Google bu konuda net bir açıklama yapmadı ancak duyumlar artıyor.

Nokia 1 fiyatı ve özellikleri

Android Oreo Go Edition çeşitli derlemelerle çok daha az alan kaplayan ve 512MB/1GB RAM barındıran cihazlarda akıcı çalışacak şekilde tasarlanmış bir Android sürümü. Bu sürüm için yine optimize edilmiş ve boyutu çok küçülmüş uygulamalar olacak. Örneğin YouTube Go, Google Go, Gmail Go gibi.

Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Android Go, böylece fiyatı 100$ seviyesinin altında olan ancak akıcı bir deneyim sunan telefonların da kapısını aralamış oluyor. Android One ise biraz daha orta seviyeye konumlanmış telefonları hedefliyor. Segmente göre bir sıralama yapacak olursak Android-Android One-Android Go şeklinde yapabiliriz.

Ayrıca Bkz. "iPhone X ile yüzünü görünmez hale getirdi"

Sektörden gelen bilgilere göre Android Go sürümü ile piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon Nokia 1 olacak. 4 çekirdekli Snapdragon 212 yonga setinden gücünü alan modele 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi eşlik edecek. Ekran ise 720p çözünürlüğünde bekleniyor.

Nokia 1 modelinin MWC 2018 fuarında resmi olarak tanıtılması ve ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı ise 80$ civarında olacak Huawei’nin de çok ucuz bir Android Go telefonunu benzer dönemlerde piyasaya süreceği ifade ediliyor.

Geçmiş yıllardaki analizlerde akıllı telefonların 1GB RAM seviyesini terk ederek 2GB veya 3GB başlangıç kapasitesi sunacağı dile getiriliyordu ancak bugün geldiğimiz noktada 1GB RAM barındıran telefonlar halen çok popüler. O dönem Android One programının alt seviyede çok kapsayıcı olacağı ve yavaş yavaş donanım sınırlarını yükselteceği düşünülüyordu. Uygun fiyat sebebiyle vazgeçilemeyen 1GB RAM seviyesi için Google da hamle yapmak zorunda kaldı. 

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-1-may-be-launched-in-March-as-part-of-the-Android-Go-program_id101081 Yorum Yaz
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astegon 1 yıl
Gelir şimdi SD8XX savunucuları, RAM savunucuları aşağılamaya...
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Paroksetin 1 yıl
Ben olur diyorum.
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Whippoorwill 1 yıl Paroksetin
Nokia 2 ile ayrılacağı yönü pil olursa ben olmaz diyorum.
Gerçi ram 1 GB olsun da pil 3000 mAH olsa da olur.
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bkamber 1 yıl
nokia x , xl modellerinde hatalı davranmasaydı (windows phone görünümlü android ) bu zamana epey yol alabilirdi
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Mr. Jingles 1 yıl
Özellikle şirket hattı ve ikinci telefon olarak kullanmak isteyenler için iyi bir seçenek olmuş. Ayrıca WhatsApp çalıştırsın alo desin pil ömrü uzun olsun ucuz olsun diyen kitle için tam isabet olabilir Android Go.
Nokia bu fiyatla girerse marka algısını iyi kullanarak giriş segmentinin lideri olabilir.
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Rachsuchtig 1 yıl
Nokia'nın son çıkardığı telefonlar çök güzel stok Android olduğu için de akıcı. Nokia bu akıllı telefon trendi ortaya çıktığında simbian dayatması yapmayıp baştan Android kullansaydi bugün Samsung'un yerinde olabilirdi
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