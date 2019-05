Nokia 1 ilk Android Go telefonu olabilir

Düşük donanımlı cihazlar için duyurulan yeni Android Oreo Go Edition sürümünü ilk hangi cihazların taşıyacağı merakla bekleniyor. Google bu konuda net bir açıklama yapmadı ancak duyumlar artıyor.

Nokia 1 fiyatı ve özellikleri

Android Oreo Go Edition çeşitli derlemelerle çok daha az alan kaplayan ve 512MB/1GB RAM barındıran cihazlarda akıcı çalışacak şekilde tasarlanmış bir Android sürümü. Bu sürüm için yine optimize edilmiş ve boyutu çok küçülmüş uygulamalar olacak. Örneğin YouTube Go, Google Go, Gmail Go gibi.

Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Android Go, böylece fiyatı 100$ seviyesinin altında olan ancak akıcı bir deneyim sunan telefonların da kapısını aralamış oluyor. Android One ise biraz daha orta seviyeye konumlanmış telefonları hedefliyor. Segmente göre bir sıralama yapacak olursak Android-Android One-Android Go şeklinde yapabiliriz.

Sektörden gelen bilgilere göre Android Go sürümü ile piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon Nokia 1 olacak. 4 çekirdekli Snapdragon 212 yonga setinden gücünü alan modele 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi eşlik edecek. Ekran ise 720p çözünürlüğünde bekleniyor.

Nokia 1 modelinin MWC 2018 fuarında resmi olarak tanıtılması ve ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı ise 80$ civarında olacak Huawei’nin de çok ucuz bir Android Go telefonunu benzer dönemlerde piyasaya süreceği ifade ediliyor.

Geçmiş yıllardaki analizlerde akıllı telefonların 1GB RAM seviyesini terk ederek 2GB veya 3GB başlangıç kapasitesi sunacağı dile getiriliyordu ancak bugün geldiğimiz noktada 1GB RAM barındıran telefonlar halen çok popüler. O dönem Android One programının alt seviyede çok kapsayıcı olacağı ve yavaş yavaş donanım sınırlarını yükselteceği düşünülüyordu. Uygun fiyat sebebiyle vazgeçilemeyen 1GB RAM seviyesi için Google da hamle yapmak zorunda kaldı.