Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (3a)’nın neredeyse tüm özellikleri netleşti

    Bir süredir farklı kaynaklardan gelen sızıntılarla kendini hatırlatan Nothing Phone (3a) bu kez de yeni bir sertifikasyon süreciyle ortaya çıktı. Peki bu telefon hakkında neler biliyoruz?

    Nothing Phone (3a)’nın neredeyse tüm özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör

    Nothing, yeni akıllı telefonu Phone (3a) ile teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Mart başında tanıtılması beklenen cihaz, TDRA sertifikası alarak ismini ve model numarasını doğruladı. Teknik detaylar henüz kesinleşmese de sızan bilgiler ve şirketin verdiği ipuçları, Phone (3a)’nın bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

    Öne çıkan yeniliklerden biri, fiziksel bir kamera tuşunun eklenmesi olabilir. Apple’ın iPhone 16 serisinde benzer bir özellik sunacağı söylentileri varken, Nothing’in de bu alanda iddialı bir adım attığı konuşuluyor.

    Ekran tarafında, 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı beklentisi var. Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden alması muhtemel cihaz, günlük kullanım ve orta seviyede oyun performansı açısından tatmin edici olabilir.

    Kamera sisteminde ise şirketin ilk kez telefoto lense yer vermesi dikkat çekiyor. Üçlü arka kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Phone (3a), fotoğrafçılık konusunda kullanıcılarına daha fazla seçenek sunabilir. Ayrıca, Nothing’in ikonik Glyph Arayüzü yine cihazın arkasında yer alacak.

    5.000mAh kapasiteli batarya ve 45W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süresi sunmayı hedefleyen telefon, Nothing’in orta segmentte konumlandırdığı modellerinden biri olacak. Ancak kesin teknik detaylar ve fiyat bilgisi için resmi açıklamaları beklemek gerekiyor. Lansmanın yaklaşmasıyla birlikte daha fazla detayın gün yüzüne çıkması an meselesi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alveus kimin 1.3 multijet rolanti dalgalanması en iyi 36 kalibre av tüfeği polinom olma şartı borcunu isteme mesajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum