Nothing Phone (3a)’nın neredeyse tüm özellikleri netleşti

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Nothing, yeni akıllı telefonu Phone (3a) ile teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Mart başında tanıtılması beklenen cihaz, TDRA sertifikası alarak ismini ve model numarasını doğruladı. Teknik detaylar henüz kesinleşmese de sızan bilgiler ve şirketin verdiği ipuçları, Phone (3a)’nın bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Öne çıkan yeniliklerden biri, fiziksel bir kamera tuşunun eklenmesi olabilir. Apple’ın iPhone 16 serisinde benzer bir özellik sunacağı söylentileri varken, Nothing’in de bu alanda iddialı bir adım attığı konuşuluyor.

Ekran tarafında, 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı beklentisi var. Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden alması muhtemel cihaz, günlük kullanım ve orta seviyede oyun performansı açısından tatmin edici olabilir.

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Kamera sisteminde ise şirketin ilk kez telefoto lense yer vermesi dikkat çekiyor. Üçlü arka kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Phone (3a), fotoğrafçılık konusunda kullanıcılarına daha fazla seçenek sunabilir. Ayrıca, Nothing’in ikonik Glyph Arayüzü yine cihazın arkasında yer alacak.

5.000mAh kapasiteli batarya ve 45W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süresi sunmayı hedefleyen telefon, Nothing’in orta segmentte konumlandırdığı modellerinden biri olacak. Ancak kesin teknik detaylar ve fiyat bilgisi için resmi açıklamaları beklemek gerekiyor. Lansmanın yaklaşmasıyla birlikte daha fazla detayın gün yüzüne çıkması an meselesi.

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