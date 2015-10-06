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4K destekli HDMI kablolar için yeni bir sertifika programı duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,6b
1
12
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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4K destekli HDMI kablolar için yeni bir sertifika programı duyuruldu
HDMI Licensing, 4K çözünürlüğüne odaklanan "Premium HDMI Kablo" sertifika programını duyurdu.
Program HDMI kablolarının 4K çözünürlük için uygun olup olmadığına dayanıyor. Bu sertifikayı almaya hak kazanan HDMI kablolar, 4K çözünürlükte görüntü aktarımına destek veriyor yani 4K / UltraHD görüntülerden tam kapasitesi ile yararlanabiliyor. HDMI 2.0 üzerinden 18Gbps bant genişliğine sahip olacağı belirten bu kablolar, aynı zamanda tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip içeriklerin de altında rahatlıkla kalkabiliyor ve oldukça geniş bir renk gamutunu aktif olarak görüntüleme cihazlarına aktarabiliyor.
4K desteğine sahip HDMI kablolar, kutularında yer alan yukarıdaki görsel sayesinde diğerlerinden ayrılacak. Bu ürünlerin yakın zaman içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Günümüzde birçok HDMI kablo 4K çözünürlüğün altından kalkabilirken, bu standart ile kullanıcılara daha rahat seçim yapma şansı tanınıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/05/hdmi-4k-certification/ Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Benim bildiğim hdmi kablonun versiyonlara bir katkısı yok , bu olay pazarlamadan ibaret. Hdmi 1.3 kablo ile hdmi 2.0 arasında ne soket değişikliği nede iç tel farkı var. Önemli olan sinyali veren cihazın çıkışı ve alıcı cihazın hdmi 2.0 algoritmasına göre sinyal alıp vermesinden ibaret.

Yani 4k 60 fps video izleyebilmek için hem tv nizin hemde hemde bağladığınız görüntü cihazının hdmi 2.0 giriş çıkışlara sahip olması şarttır. Fakat gidip hdmi 2.0 kablo almanız şart değildir. 1.3 kablo ile bile 4k 60 fps görüntü alabilirsiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Benim bildiğim hdmi kablonun versiyonlara bir katkısı yok , bu olay pazarlamadan ibaret. Hdmi 1.3 kablo ile hdmi 2.0 arasında ne soket değişikliği nede iç tel ...
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albani 4 yıl
Biz bu işleri 10 sene önce de tartışıyorduk yaw
5 sene önce de tartıştık,geçen sene de devam etti v.s v.s kısaca bitmez bu tartışma!

İşin HDMI açısın dan "Ticari" yönü vardır! çünkü HDMI prokol+yazılım="Patentli" bir üründir!! kullanımı için de Lisans gerekiyor ve bunu bir bedel ödeyerek genel de "parça başı hesabıyla"
alıyorsunuz bir de çakallar vardır hiç bir zaman hiç bir şeye para ödemeyen ve bunları hariç tutarsak,HDMI ana üreticisi(Patent sahibi) eblebbet işin ticari yönünü düşünerek bazı argümanları zaman
için de sunup bunu paraya tahvil etmesi de çok normaldir!

Örneğin bu tantanalar DisplayPort/DVI için yoktur ve olamaz çünkü "beleştir"


Paralı olanın patronu ona göre uzlaşır veya bir şekilde illaki uzlaşır ve kendi malı önden gider


"Fark yoktur" lası kısmen doğrudur ama yalnıştır,metraj ve içeriğin(data)durumuna göre+bazı efektler ve taşınan sinyal deki yükler v.s olarak bakınca durum değişiyor!

Hiç fark yoksa o zaman bu kadar fiyat farkları neden acep??? ne insanlar enayi ne de üreticiler bu kadar pahalı ürün yapamazlardı! hiç fark olmasay dı!

Bazı bildiğimiz "Kablo" üreticileri vardır,bunlar hem çok saygın hem ciddi güvenilir hem de 50/60 veya 40 yıllık firmalar olup işleri kablo dur! hiç bir zaman da ne satış
sıkıntıları ne de krizler ne de fiyatların da yumuşa da olmaz!

Örnek; "WireWorld" bu üretici çok çeşitli branşlar da kablo üzerine üretim yapar çok eski firmadır ve bu işte en iyisidir
ve herifler HDMI kablo üzerine ciddi fazla
satış yapıyorlar!

www.wireworldcable.com

benzer şekil de USA/UK çıkışlı çok fazla ana üreticiler vardır biz bunlara "MARKA" diyoruz!

Bu kablolar "Sertifika" lıdır hepsi! diğer piyasa da gördüğünüz kabloların hiç birisin de sertifika yoktur!

"MARKA" diye Phil/Pany/Sony v.s gibi markaların kabloları ise Çin de fason kablocular dan alınıyor(bir kaç fabrika bunları üretir,Çin de binlerce kablo fabrikası yoktur!)

Harbi MARKA lar da Çin üretiliyor ama kalitesi farklı tabiki,Çin liye para veriyorsun sana istediğin kalite de ve tam sertifika uyumlu mal üretiyor


WireWorld fiyatlarına bakarsanız kafayı yedirten derece de absürt rakamlar görebilirsiniz ama Atlona/Atlas/VanDenHul/QED/Ixos/Chord/AudioQuest gibi markalar da yine absürt rakamlar görebilirsiniz


Bu yazdıklarım "kablocudur"! fason-mason filan veya uyanık Sony nin veya Samsung v.s firmaların Çin den en alıp marka basıp v.s işleri olmaz!

Bu tartışmalar hep yapılır ve sonuç da çıkmaz! tavsiyem;merakınız varsa veya biliyorsanız pahalı marka bir kablo alabilirsiniz ki zaten bu tip insanlar böyle yapar,foruma filan gelip de kablo sormaz

yaw hepsi aynıdır diyenler varsa o zaman pazar tezgahın dan 5/10 kağıtlık bir kablo alıp takar,nasılsa hepsi aynı...

++

İşin ticari kısmını bırakırsak,teknik durumu şöyledir!

"Data" kapasitesine bağlı olarak iletilecek kapasite büyüklüğüne göre HDMI firması standard lar geliştirmektedir! bunu da version olarak zamanı geldikçe sunuyor,üreitci zaten bu işler için
daima HDMI port kullanımı gereksinimi duyan ana üreticiler ile görüşüp buna göre "ortak" sistem geliştirip bu tip bir port hazırlıyorlar ve bu portlar işletim sistemi üzerinden çalışıyor
DVI/VGA/Component veya D-Port/Scart v.s gibi değildir bunlar bağımsız çalışıyorlar devre bağlantısıyla ama HDMI doğrudan MB üzerinden sistem ile çalışır!

HDMI üreticisi;diğer cihaz üzeritilerin den bağımsız çalışamaz! adam saksıyı güzel işletip güzel bir sistem bulmuş ve bunu da portunu kullanan adama çok güzel satıyor,dolayısıyla öncelikle
burada sistem kuralını kendisi belirleyip ona göre teklif sunuyor karşı tarafa

İşin aslın da esprisi DATA hareketi+büyüklüğü ile ilgilidir! günümüz de HDMI ile çok geniş data taşınmasına yönelik gelişmeler oldu ama şimdilik bazıları hala kağıt üzeri/teorik bilgi v.s olarak
durmaktadır!

2.0 dediğiniz zaman fazla dan şunlar yapılacaktır

4k@50/60p
CEC extensions
Dual-View
Multi-stream Audio
21:9 Aspect-ratio
Dynamic Auto Lip-Sync.

şimdi örnek veriyorum;elin de 4k paneli olan adam bu yazdığım içerik durumu+data hareketi v.s yapmayacak ise zaten 2.0xx version kablo kullanmasına da gerek yoktur


ANCAK hem HDMI üreticisi hem de bu portu kullanan üreticiler "uyanık"!! belirli parametrelere göre kafalarına göre ayırım yapıp bir kaç özellik koyuyorlar ve sizin eliniz de bir içerik
oluyor(diyelim ki BD-media olsun) ama bir bakıyorsunuz uyarı var HDMI 2.0 kablo kullanımı gerekiyor veya tavsiye ediliyor ama bazı durumlar da işi daha da ileri götürüp
bu içerikler için 2.0 kablo şarttır deyip,içeriğin içime sistem bilgisi monte edip açmasınıza izin vermiyor mutlaka 2.0 alacaksınız bu durum da gibi,bunu tipik örnek olarak verdim
ama ileri de DATA hareketleri zaten bu 2.0 version larına göre şekillenecektir neticede HDMI fişrması para kazanacak bu işler den yaw

Bir diğer teknik durum ise iletilen DATA daki "Colour-sampling" çalışmasına ait 4:4:4 ve diğer sampling yapma kabiliyeti olarak özellikle Band-widht için lazım olan Gbps değerleridir!

Örneğin 1.4 version>>> max.8,91Gbps dir ama 2.0 version ise min.8,91Gbps den BAŞLIYOR!!! diğer teknik detay olan Sampling and Colour-Depth tablosunu geçiyorum(bu aynı zaman da panelin
desteğiyle alakalıdır!)

++
Biz bu işleri 10 sene önce de tartışıyorduk yaw5 sene önce de tartıştık,geçen sene de devam etti v.s v.s kısaca bitmez bu tartışma!İşin ...
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drserk 4 yıl
bu olayların ticari yönü çok. belli bir standart oluşturulması adına yapılıyor tabi. bu konuda da Türkiye'de bildiğim tek sertifikalı üretici TTAF kablo..yanlışım olabilir
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Prequel 4 yıl
4K 120fps hani? Saçmalık. Yeni versiyona geçmeye değer bir özelliği yok. Para tuzağı.
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stormshark 4 yıl
albani
Biz bu işleri 10 sene önce de tartışıyorduk yaw
5 sene önce de tartıştık,geçen sene de devam etti v.s v.s kısaca bitmez bu tartışma! İşin HDMI açısın dan Ticari yönü vardır! çünkü HDMI prokol+yazılım=Patentli bir üründir!! kullanımı için de Lisans gerekiyor ve bunu bir bedel ödeyerek genel de parça başı hesabıyla alıyorsunuz bir de çakallar vardır hiç bir zaman hiç bir şeye para ödemeyen ve bunları hariç tutarsak,HDMI ana üreticisi(Patent sahibi) eblebbet işin ticari yönünü düşünerek bazı argümanları zaman için de sunup bunu paraya tahvil etmesi de çok normaldir! Örneğin bu tantanalar DisplayPort/DVI için yoktur ve olamaz çünkü beleştir
Paralı olanın patronu ona göre uzlaşır veya bir şekilde illaki uzlaşır ve kendi malı önden gider
Fark yoktur lası kısmen doğrudur ama yalnıştır,metraj ve içeriğin(data)durumuna göre+bazı efektler ve taşınan sinyal deki yükler v.s olarak bakınca durum değişiyor! Hiç fark yoksa o zaman bu kadar fiyat farkları neden acep??? ne insanlar enayi ne de üreticiler bu kadar pahalı ürün yapamazlardı! hiç fark olmasay dı! Bazı bildiğimiz Kablo üreticileri vardır,bunlar hem çok saygın hem ciddi güvenilir hem de 50/60 veya 40 yıllık firmalar olup işleri kablo dur! hiç bir zaman da ne satış sıkıntıları ne de krizler ne de fiyatların da yumuşa da olmaz! Örnek; WireWorld bu üretici çok çeşitli branşlar da kablo üzerine üretim yapar çok eski firmadır ve bu işte en iyisidir
ve herifler HDMI kablo üzerine ciddi fazla satış yapıyorlar! www.wireworldcable.com benzer şekil de USA/UK çıkışlı çok fazla ana üreticiler vardır biz bunlara MARKA diyoruz! Bu kablolar Sertifika lıdır hepsi! diğer piyasa da gördüğünüz kabloların hiç birisin de sertifika yoktur! MARKA diye Phil/Pany/Sony v.s gibi markaların kabloları ise Çin de fason kablocular dan alınıyor(bir kaç fabrika bunları üretir,Çin de binlerce kablo fabrikası yoktur!) Harbi MARKA lar da Çin üretiliyor ama kalitesi farklı tabiki,Çin liye para veriyorsun sana istediğin kalite de ve tam sertifika uyumlu mal üretiyor
WireWorld fiyatlarına bakarsanız kafayı yedirten derece de absürt rakamlar görebilirsiniz ama Atlona/Atlas/VanDenHul/QED/Ixos/Chord/AudioQuest gibi markalar da yine absürt rakamlar görebilirsiniz
Bu yazdıklarım kablocudur! fason-mason filan veya uyanık Sony nin veya Samsung v.s firmaların Çin den en alıp marka basıp v.s işleri olmaz! Bu tartışmalar hep yapılır ve sonuç da çıkmaz! tavsiyem;merakınız varsa veya biliyorsanız pahalı marka bir kablo alabilirsiniz ki zaten bu tip insanlar böyle yapar,foruma filan gelip de kablo sormaz
yaw hepsi aynıdır diyenler varsa o zaman pazar tezgahın dan 5/10 kağıtlık bir kablo alıp takar,nasılsa hepsi aynı... ++ İşin ticari kısmını bırakırsak,teknik durumu şöyledir! Data kapasitesine bağlı olarak iletilecek kapasite büyüklüğüne göre HDMI firması standard lar geliştirmektedir! bunu da version olarak zamanı geldikçe sunuyor,üreitci zaten bu işler için daima HDMI port kullanımı gereksinimi duyan ana üreticiler ile görüşüp buna göre ortak sistem geliştirip bu tip bir port hazırlıyorlar ve bu portlar işletim sistemi üzerinden çalışıyor DVI/VGA/Component veya D-Port/Scart v.s gibi değildir bunlar bağımsız çalışıyorlar devre bağlantısıyla ama HDMI doğrudan MB üzerinden sistem ile çalışır! HDMI üreticisi;diğer cihaz üzeritilerin den bağımsız çalışamaz! adam saksıyı güzel işletip güzel bir sistem bulmuş ve bunu da portunu kullanan adama çok güzel satıyor,dolayısıyla öncelikle burada sistem kuralını kendisi belirleyip ona göre teklif sunuyor karşı tarafa İşin aslın da esprisi DATA hareketi+büyüklüğü ile ilgilidir! günümüz de HDMI ile çok geniş data taşınmasına yönelik gelişmeler oldu ama şimdilik bazıları hala kağıt üzeri/teorik bilgi v.s olarak durmaktadır! 2.0 dediğiniz zaman fazla dan şunlar yapılacaktır 4k@50/60p CEC extensions Dual-View Multi-stream Audio 21:9 Aspect-ratio Dynamic Auto Lip-Sync. şimdi örnek veriyorum;elin de 4k paneli olan adam bu yazdığım içerik durumu+data hareketi v.s yapmayacak ise zaten 2.0xx version kablo kullanmasına da gerek yoktur
ANCAK hem HDMI üreticisi hem de bu portu kullanan üreticiler uyanık!! belirli parametrelere göre kafalarına göre ayırım yapıp bir kaç özellik koyuyorlar ve sizin eliniz de bir içerik oluyor(diyelim ki BD-media olsun) ama bir bakıyorsunuz uyarı var HDMI 2.0 kablo kullanımı gerekiyor veya tavsiye ediliyor ama bazı durumlar da işi daha da ileri götürüp bu içerikler için 2.0 kablo şarttır deyip,içeriğin içime sistem bilgisi monte edip açmasınıza izin vermiyor mutlaka 2.0 alacaksınız bu durum da gibi,bunu tipik örnek olarak verdim ama ileri de DATA hareketleri zaten bu 2.0 version larına göre şekillenecektir neticede HDMI fişrması para kazanacak bu işler den yaw Bir diğer teknik durum ise iletilen DATA daki Colour-sampling çalışmasına ait 4:4:4 ve diğer sampling yapma kabiliyeti olarak özellikle Band-widht için lazım olan Gbps değerleridir! Örneğin 1.4 version max.8,91Gbps dir ama 2.0 version ise min.8,91Gbps den BAŞLIYOR!!! diğer teknik detay olan Sampling and Colour-Depth tablosunu geçiyorum(bu aynı zaman da panelin desteğiyle alakalıdır!) ++

bu durumda eve gidip yapılan karşılaştırmaya ait siteyi ve sizlerin yorumunu tekrar almak isterim.
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kadirirdem 4 yıl
en azından garanti verilmesi gayet iyi olmuş..
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stormshark 4 yıl
çok güzel bir yabancı sitede hdmi 2.0 sertifikaya sahip kabloları kendi arasında teste soktuklarında sıfıra yakın bir fark tespit ettiler. İnşallah siteyi bulabilirim çok profesyonel testleriydi. bu sebeple hdmi 2.0 sertifikaya sahip kabloyu seçtikten sonra çok da fark ödemenize gerek yok.
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alemburda34 4 yıl
4k bilemem ama HD için söylüyorum 10 tl kablo bile iş görüyor. Aradasim 60 tl kablo almış inanın hiçbir fark yok. 4K tv alan (hele ki ülkemizde) adam zaten dandik kablo almayacaktır.
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sosisvesalam 4 yıl
hdr için hdmi 2.0a gerekmiyor muydu?
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Benim bildiğim hdmi kablonun versiyonlara bir katkısı yok , bu olay pazarlamadan ibaret. Hdmi 1.3 kablo ile hdmi 2.0 arasında ne soket değişikliği nede iç tel farkı var. Önemli olan sinyali veren cihazın çıkışı ve alıcı cihazın hdmi 2.0 algoritmasına göre sinyal alıp vermesinden ibaret.

Yani 4k 60 fps video izleyebilmek için hem tv nizin hemde hemde bağladığınız görüntü cihazının hdmi 2.0 giriş çıkışlara sahip olması şarttır. Fakat gidip hdmi 2.0 kablo almanız şart değildir. 1.3 kablo ile bile 4k 60 fps görüntü alabilirsiniz.

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