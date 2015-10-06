4K destekli HDMI kablolar için yeni bir sertifika programı duyuruldu

HDMI Licensing, 4K çözünürlüğüne odaklanan "Premium HDMI Kablo" sertifika programını duyurdu.

Program HDMI kablolarının 4K çözünürlük için uygun olup olmadığına dayanıyor. Bu sertifikayı almaya hak kazanan HDMI kablolar, 4K çözünürlükte görüntü aktarımına destek veriyor yani 4K / UltraHD görüntülerden tam kapasitesi ile yararlanabiliyor. HDMI 2.0 üzerinden 18Gbps bant genişliğine sahip olacağı belirten bu kablolar, aynı zamanda tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip içeriklerin de altında rahatlıkla kalkabiliyor ve oldukça geniş bir renk gamutunu aktif olarak görüntüleme cihazlarına aktarabiliyor.

4K desteğine sahip HDMI kablolar, kutularında yer alan yukarıdaki görsel sayesinde diğerlerinden ayrılacak. Bu ürünlerin yakın zaman içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Günümüzde birçok HDMI kablo 4K çözünürlüğün altından kalkabilirken, bu standart ile kullanıcılara daha rahat seçim yapma şansı tanınıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/05/hdmi-4k-certification/