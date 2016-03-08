4chan'in kurucusu Google ekibine dahil oldu

4Chan sitesini 2003 yılında yayına sokan Chris Poole, bu sitede 13 yıllık tecrübe kazanmıştı. Sonrasında şirketi 2Channels adındaki Japon yayımcıya satan yönetici şimdi ise Google le masaya oturdu.
ABD'li teknoloji devinin Poole'u hangi pozisyonda değerlendireceği henüz açık değil. 13 yıllık geçmişe baktığımızda ise sosyal medya konusunda uzmanlaşan Poole'un bu departmanlarda çalışabileceği söyleyebiliriz. Özellikle G+ platformunu yeniden ivmelendirmek isteyen üretici bu işi tecrübeli bir yazılımcıya emanet edebilecek.
4 chan'ın, dolasıyla Chris Poole'ün internet dili ve kültürünü köklü ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bakalım genç girişimci Google bünyesinde de benzer bir kazanım sağlayabilecek mi?
http://www.engadget.com/2016/03/07/google-hires-4chan-creator-chris-poole/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ABD'li teknoloji devinin Poole'u hangi pozisyonda değerlendireceği henüz açık değil. 13 yıllık geçmişe baktığımızda ise sosyal medya konusunda uzmanlaşan Poole'un bu departmanlarda çalışabileceği söyleyebiliriz. Özellikle G+ platformunu yeniden ivmelendirmek isteyen üretici bu işi tecrübeli bir yazılımcıya emanet edebilecek.
4 chan'ın, dolasıyla Chris Poole'ün internet dili ve kültürünü köklü ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bakalım genç girişimci Google bünyesinde de benzer bir kazanım sağlayabilecek mi?
http://www.engadget.com/2016/03/07/google-hires-4chan-creator-chris-poole/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
moot iCloud'u hacklemişti hatırlarsanız ve iCloud iPhone'un uygulaması.Bildiğiniz üzere Google iPhone firmasına düşman ve moot'u google +'yı düzeltmesi için aldı
iCloud hacklenme olayı şu:
Jennifer Lawrence ve Victoria Secret's mankenlerinin çıplak,pornografik ve uygunsuz resimlerini 4chande /b/ye post atarak paylaşmıştı zaten bu olaydan sonra Türkiye'de erişim engeli yemişti 4chan.
iyi forumlar
Deep Web normal web protokolü/relay ile erişilemeyen sitelere denir. Örnek:
.onion
.p2p
gibi.
.org diye deepweb sitesi olamaz.
Sonu ".org" olan bir site nasıl deepweb içinde olabilir?