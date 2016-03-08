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4chan'in kurucusu Google ekibine dahil oldu

En özgür ve en popüler internet sitelerinden birisi olan 4chan kısa bir süre önce Japonlar tarafından satın alınmıştı. Sitenin kurucusu ile soluğu Google'da almış durumda.
3 yıl
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8
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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4Chan sitesini 2003 yılında yayına sokan Chris Poole, bu sitede 13 yıllık tecrübe kazanmıştı. Sonrasında şirketi 2Channels adındaki Japon yayımcıya satan yönetici şimdi ise Google le masaya oturdu. 
ABD'li teknoloji devinin Poole'u hangi pozisyonda değerlendireceği henüz açık değil. 13 yıllık geçmişe baktığımızda ise sosyal medya konusunda uzmanlaşan Poole'un bu departmanlarda çalışabileceği söyleyebiliriz. Özellikle G+ platformunu yeniden ivmelendirmek isteyen üretici bu işi tecrübeli bir yazılımcıya emanet edebilecek.
4 chan'ın, dolasıyla Chris Poole'ün internet dili ve kültürünü köklü ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bakalım genç girişimci Google bünyesinde de benzer bir kazanım sağlayabilecek mi?

http://www.engadget.com/2016/03/07/google-hires-4chan-creator-chris-poole/ Yorum Yaz
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Doit 3 yıl
Moot :3
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Deutschland332 3 yıl
4chan de okuduğum ve analizini çıkardığım kadarı ile olay şu ;

moot iCloud'u hacklemişti hatırlarsanız ve iCloud iPhone'un uygulaması.Bildiğiniz üzere Google iPhone firmasına düşman ve moot'u google +'yı düzeltmesi için aldı


iCloud hacklenme olayı şu:
Jennifer Lawrence ve Victoria Secret's mankenlerinin çıplak,pornografik ve uygunsuz resimlerini 4chande /b/ye post atarak paylaşmıştı zaten bu olaydan sonra Türkiye'de erişim engeli yemişti 4chan.

iyi forumlar
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Armin van Buuren* 3 yıl
selmand
TalatK
selmand Bu 4chan deepweb degilmiydi
Sonu .org olan bir site nasıl deepweb içinde olabilir?
Deepweb hakkında her duyduğuna inanma çok site var öyle.

Deep Web normal web protokolü/relay ile erişilemeyen sitelere denir. Örnek:
.onion
.p2p
gibi.
.org diye deepweb sitesi olamaz.
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VulonViing 3 yıl
G+'nın başarılı olması için baştan aşağı sisteminin değişmesi gerek. Bu mantalite ile kimse kurtaramaz.
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Vandrak 3 yıl
Birkaç yabancı kaynakta Poole'ün Google Photos'un başına getirileceği iddia ediliyor
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selmand 3 yıl
Bu 4chan deepweb degilmiydi
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TalatK 3 yıl selmand
selmand
Bu 4chan deepweb degilmiydi


Sonu ".org" olan bir site nasıl deepweb içinde olabilir?
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