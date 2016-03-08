4chan'in kurucusu Google ekibine dahil oldu

http://www.engadget.com/2016/03/07/google-hires-4chan-creator-chris-poole/

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4Chan sitesini 2003 yılında yayına sokan Chris Poole, bu sitede 13 yıllık tecrübe kazanmıştı. Sonrasında şirketi 2Channels adındaki Japon yayımcıya satan yönetici şimdi ise Google le masaya oturdu.ABD'li teknoloji devinin Poole'u hangi pozisyonda değerlendireceği henüz açık değil. 13 yıllık geçmişe baktığımızda ise sosyal medya konusunda uzmanlaşan Poole'un bu departmanlarda çalışabileceği söyleyebiliriz. Özellikle G+ platformunu yeniden ivmelendirmek isteyen üretici bu işi tecrübeli bir yazılımcıya emanet edebilecek.4 chan'ın, dolasıyla Chris Poole'ün internet dili ve kültürünü köklü ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bakalım genç girişimci Google bünyesinde de benzer bir kazanım sağlayabilecek mi?