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5.000 mAh pille donatılmış Moto G7 Power geliyor

Motorola önümüzdeki yıl Moto G7 serisi altında dört akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri olması beklenen Moto G7 Power'ın 5.000 mAh kapasiteli bir pille geleceği ortaya çıktı.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternete düşen son sızıntılar yaklaşan Moto G serisi akıllı telefonlar hakkında birçok bilgi sahibi olmamızı sağladı. Yeni seri altında Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto G7 Play modellerinin sunulması bekleniyordu ancak görünüşe bakılırsa dördüncü cihaz da yolda.
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XT1955-4 model numarasına sahip yeni bir Motorola telefon, Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. FCC belgelerinde ortaya çıkan pil kapasitesi, cihazın Moto G7 Power olabileceğini gösteriyor. Akıllı telefon 159 x 76 mm boyutlarında. Yani muhtemelen 6.2 inçlik bir ekrana sahip.

Snapdragon 632 yonga seti ile gelebilir

FCC'de ortaya çıkan görüntüye bakılırsa tek arka kamerası var. Kameranın alt kısmında LED flaş yer alırken onun hemen altında ise üzerinde Motorola'nın yarasa kanadı logosu olan bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. İhtiyaç duyacağı enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli pilden alacak Moto G7 Power, NFC desteği de sunacak.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında ise microSD kart yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Aynı zamanda diğer G7 serisi telefonlar gibi su damlası şeklinde küçük bir çentikle gelebilir. Moto G7 Play'in Snapdragon 632 ile güçlendirileceği söyleniyor. Aynı yonga setinin G7 Power modelinde de kullanılacağı tahmin ediliyor.

https://www.xda-developers.com/motorola-moto-g7-power-leak-rumored-specs/ Yorum Yaz
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damn2u 5 ay
Benzer düşüncelerdeyim fakat Xiaomi yine kötü bir sürpriz yapıp Max 4 modelinde en fazla Snapdragon 670 falan kullanır gibi geliyor. Motorola G7 Power için böyle bir chipset konuşuluyorsa zaten aksi olması çok zor. Bizi yine ufukta "belki" ideal cihaz çıkar günleri bekliyor.
@Bloodin
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Bloodin 5 ay damn2u
710 koysalar da bu sefer de 7,5 inç filan yaparlar, yine alınmaz... Şu anda gereğinden fazla bile büyük zaten ama daha büyütmek isteyeceklerdir malesef ki
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Bloodin 5 ay
SD 632 ne ya, yok mu şöyle SD 710 olup en az 5000 mah olacak bir cihaz, umudumuz Xiaomi Mi Max 3'teydi, onlar da 636 yaptı, artık 4 e bakıcaz
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