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OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir

Performansıyla adından söz ettirecek OnePlus 6T McLaren Edition modelinin 11 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun 10 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacağı öne sürüldü.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce OnePlus'ın İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren ile bir ortaklık kurduğu duyuruldu. İki dev şirket muhtemelen OnePlus 6T amiral gemisinin sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonunu çıkaracak. Yayınlanan yeni bir rapor, OnePlus 6T McLaren Edition olarak adlandırılması beklenen modelin 10 GB RAM ile güçlendirileceğini öne sürdü.
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Şu an piyasada 10 GB RAM'li çok az sayıda akıllı telefon var. Görünüşe bakılırsa OnePlus 6T McLaren Edition da bu cihazların arasına katılacak. Raporda, ayrıca telefonun 256 GB dahili depolama alanına sahip olacağı da belirtildi. Geri kalan teknik özellikleri ise büyük ihtimalle OnePlus 6T'nin en üst versiyonu ile aynı olacak.

Büyük gün 11 Aralık

OnePlus 6T McLaren Edition varyantının arka panelinde otomobil üreticisinin logosunun yer alması bekleniyor. Ayrıca kullanıcı arayüzü McLaren otomobilleri temel alan farklı bir tema ile özelleştirilebilir.
Bunula birlikte akıllı telefon McLaren'in tema rengi olan turuncu renkle de karşımıza çıkabilir. Ancak şu an için kesinleşen hiçbir şey yok. Tüm detayları 11 Aralık'ta McLaren Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.

https://www.mysmartprice.com/gear/oneplus-6t-mclaren-edition-specs/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Şaka bir yana Tofaş o kadar seven var ki, Vestel Tofaş Edition yapsa alacak bir sürü adam vardır. "Arabam da Tofaş, telefonum da" diye.
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carloska 5 ay
telefon piyasası doyuma ulaştığı için çentikti donanım şişirmeydi türlü türlü şeyler yapıyorlar..
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Şaka bir yana Tofaş o kadar seven var ki, Vestel Tofaş Edition yapsa alacak bir sürü adam vardır. "Arabam da Tofaş, telefonum da" diye.
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patronizm 5 ay
Arkadaşlar almayın. Vestel tofaş edition yapıcağını duyurdu.
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