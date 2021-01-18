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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 bin dolarlık fiyatıyla 130 km menzil sunan elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    Elektrikli bisiklet üreticisi Sondors, ilk elektrikli motosikleti Metacycle ile piyasaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 'Uygun fiyatlı' olarak nitelendirilen motosikletle ilgili detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    5 bin dolarlık fiyatıyla 130 km menzil sunan elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle
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    Elektriklenme hareketi motosiklet dünyasında da kendini iyiden iyiye hissettirirken oldukça ilginç tasarımlı modeller gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtılan Sondors Metacycle da bu modellerin son örneklerinden biri olarak karşımızda.

    5 bin dolarlık (37.490 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı pazar için 'uygun fiyatlı' olarak nitelendirilen elektrikli Metacycle'ın küçük gövdesinde 4000 Wh'lık batarya bulunuyor. Bu da motosiklete tek şarjla 130 kilometre sürüş menzili sağlıyor ki bu da özellikle şehir içi kullanım için - işe gidip gelmek gibi - oldukça yeterli görünüyor.

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    Metacycle'ın arka tekerleğinde 11 beygir güç ve 108 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Fakat bu değerler tercihe göre 20 beygir ve 271 Nm'ye de yükseltilebiliyor. Maksimum hızı 130 km/s olarak açıklanan Metacycle halka açık şarj istasyonlarında şarj edilebiliyor. Bunun yanı sıra çıkarılabilir batarya özelliği sayesinde bataryayı dilediğiniz yerde şarj etmek mümkün.

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    Alüminyum çerçeve kullanılarak tasarlanan Metacycle'ın ağırlığı 91 kilogram olarak açıklandı. Söz konusu elektrikli motosikletin en dikkat çekici özelliklerinden biri de selenin hemen önünde bir akıllı telefon şarj ünitesine sahip olması. Telefonun ekranının rahat görülebilmesi için de bu bölmenin şeffaf bir kapakla korunması sağlanmış.

    Sondors Metacycle ön siparişe açılmış durumda ve bunun için 100 dolar depozito ödemek gerekiyor. Müşteri teslimatlarının da 2021'in son çeyreğinde başlaması bekleniyor.



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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    12 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A azizfikri 25 sn. ( Mesaj Silindi )
    Şehir içinde on numara olur.
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    ankaland (mehmet yok) 34 sn. ( Mesaj Silindi )
    37.412,50TL fiyat ile bize göre yine pahalı..
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    saint42 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    birim bazında ana len çok ucuz deyip sonra anasına kufredip 7 ile çarpmak çok koyuyor be aga.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğru düzgün batarya koymuşlar 4 kW/saat’lik tasarım var hızda şehir içi için yeterli.
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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Türkiye hariç" uygun fiyatlı
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece dolar hesabı yapınca bile 3 yıl para biriktirmem gerekiyor bunun birde vergisi var...
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