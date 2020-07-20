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    Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir

    RDNA2 mimarisi görünüşe göre bir hayli iddialı geliyor.
    3 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir
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    AMD’nin Big Navi kartı donanımseverler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde RTX 2080 Ti’a üstünlüğü ile gündeme gelen kart bu sefer RDNA mimarisiyle kıyaslandı.

    RX 5700 XT'ye fark atabilir

    Yeni rapora göre RDNA2 mimarili tepe model RX 5700 XT’den %195-225 arasında hızlı olacak. 72 CU içerecek kart bu açıdan daha kaslı bir yapıda. Ayrıca PS5’in GPU’sunun RX 5700 XT’den %17 yüksek frekansta çalışması RDNA2 mimarili kartların daha yüksek frekanslara çıkabileceğinin işareti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir

    PS5 platformunun TDP ve soğutma kısıtlarını da göz önünde bulunduracak olursak masaüstünde daha yüksek frekansları görmemiz olası. Frekans artışı diğer faktörleri daha da öteye taşıyacak bir faktör olduğu gibi kırmızı ekibin sürekli eleştirilen tarafını yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Yine de RDNA'nın enerji verimliliği bu konuda ümit vadediyor.

    Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir
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    Tüm bunların üzerinde mimarisel iyileştirmeleri de eklediğimizde iddia mantıklı duruyor. Tabloya baktığımızda AMD yıllar sonra üst segmentte iddialı bir çözüm hazırlığında görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir"

    Diğer taraftan Nvidia da Ampere mimarisiyle hacimli performans artışı sunması bekleniyor. Uzun bir dönemin ardından üst seviyeye de rekabetin gelmesi performans tutkunlarının yüzünü güldürecektir.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_rdna_2_gpus_are_reportedly_up_to_225_faster_than_rdna/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Feyzuli 2 sa. en beğenilen
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr_divx 1 sa.
    çok iddialı rakam değil mi? %225 oldu olacak insanlara göz upgrade yapsınlar da seyir zevkimiz olsun
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    sething (sething ) 1 sa.
    5700xt den 2 kat guclu 250w alti tdp ile gelsin.



    3 katli villadan havuza atlamayan..
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    Feyzuli 2 sa. en beğenilen
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. Feyzuli
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    erhankaygusuz1 1 sa. yeni yorumcu Feyzuli
    gözümüz bunu arıyordu sonunda geldi
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    Ya amd aslında rekabet edebildiği performansta fiyat olarakta uygun, buraya kadar iyi güzel ama şu rtx gibi farklı teknolojilerde de kendini geliştirip bunları da tasarım, yazılım, vs programlarla destekletmeli. Örneğin yüz değiştirme uygulaması, başta sadece nvidia kartlarla çalışıyordu. Hala daha nvidia ile daha problemsiz, ana desteği nvidia'ya. After effects teki belli başlı pluginler, özellikle nvida destekli. Blender'daki render desteği rtx kartlara ekstra güzel hızlar sunuyor. Yani %500 bile hızlı olsa aynı fiyata, bu programları kullananlar için kafadan bir dezavantaj oluyor. Bu teknolojileri geliştirip bu yazılımlarla ortaklığını da arttırmalı.
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    cocainbar (ismail bey) 3 sa.
    7 yildir kullandigim r9 290 hosaf oldu. 5700 xt bakiniyordum. Kafam karisti simdi
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    northwood (_ _) 1 sa. cocainbar
    Performans beklentinize bağlı ancak RX 5700-RX 570'in RX 5700 XT ise RX 580'in yerini aldı.

    Big Navi ise üst segmente yönelik bir kart R9 Furx X gibi ya da R9 290/290x gibi.

    Bu bakımdan fiyat segmenti de ona göre olacaktır. Beklerim derseniz orta segmentteki RDNA2 kartlar baya sağlam olacak bana göre Turing'in üst segmentine doğru uzanırlar yüksek ihtimalle.

    Ha bekleyemem derseniz de AMD bir türlü driver sorunlarını çözemedi. Tamam sorun yaşamayan var ama yaşayana da eziyet. Düzelmesini beklerim derseniz-ki son zamanlarda toparlamaya başladılar son 20.7.2 ve 20.7.1 driverları hariç- RX 5700 güzel kart. özellikle de FPS/$ dengesi daha iyi.

    Uğraşamam derseniz de bütçeye göre GTX 1660/RTX 2060 Super 8 GB alın geçin.


    Bu arada bir başka mesajınızda gördüm, Rog strix'ler sorunlu RX 5700/5700 XT'de. ASUS kartlar zaten AMD'de genelde sorunlu hep. Nvidia kartın soğutucusunu hiç değiştirmeden AMD karta uydurup ROG Strix vs vs satmaları unutulmayacak.

    https://www.youtube.com/watch?v=H7lnBCFnBok

    AMD'de Sapphire-PowerColor-XFX'den şaşmayın çok gerekmedikçe.Özellikle de Sapphire Pulse serisi.
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    CCaaNN (CCaaNN ) 3 sa.
    FPS getirisi o kadar fazla olmayacaktir tabii ki, cok gazlaniyor bu modeller ama buyuk ihtimal 2080 super - 2080ti arasi bir performans verir diye dusunuyorum. bu da fazlasiyla yeterli bence, nvidia yi yakalamak hic kolay degil. soyle guzel bir darbe gelse de fiyatlar dusse keske, 2 sene once cikmis 2080 ti hala 1100 eurodan pahaliya satiliyor, saka gibi.
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    cocainbar (ismail bey) 3 sa. CCaaNN
    Arada 1000€ nun altina dusuyorda yinede cok para. Sahsim o paralari veremez 😁 350€ civari 4 taksit 5700xt ariyordum xfx thicc iii ultra veya asus rog strix oc versiyonu. Neyse biraz daha bekleyelim bakalim
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