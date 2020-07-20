Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir

AMD’nin Big Navi kartı donanımseverler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde RTX 2080 Ti’a üstünlüğü ile gündeme gelen kart bu sefer RDNA mimarisiyle kıyaslandı.
RX 5700 XT'ye fark atabilir
Yeni rapora göre RDNA2 mimarili tepe model RX 5700 XT’den %195-225 arasında hızlı olacak. 72 CU içerecek kart bu açıdan daha kaslı bir yapıda. Ayrıca PS5’in GPU’sunun RX 5700 XT’den %17 yüksek frekansta çalışması RDNA2 mimarili kartların daha yüksek frekanslara çıkabileceğinin işareti.İlginizi Çekebilir Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir
PS5 platformunun TDP ve soğutma kısıtlarını da göz önünde bulunduracak olursak masaüstünde daha yüksek frekansları görmemiz olası. Frekans artışı diğer faktörleri daha da öteye taşıyacak bir faktör olduğu gibi kırmızı ekibin sürekli eleştirilen tarafını yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Yine de RDNA'nın enerji verimliliği bu konuda ümit vadediyor.
Tüm bunların üzerinde mimarisel iyileştirmeleri de eklediğimizde iddia mantıklı duruyor. Tabloya baktığımızda AMD yıllar sonra üst segmentte iddialı bir çözüm hazırlığında görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir"
Diğer taraftan Nvidia da Ampere mimarisiyle hacimli performans artışı sunması bekleniyor. Uzun bir dönemin ardından üst seviyeye de rekabetin gelmesi performans tutkunlarının yüzünü güldürecektir.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_rdna_2_gpus_are_reportedly_up_to_225_faster_than_rdna/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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3 katli villadan havuza atlamayan..
Big Navi ise üst segmente yönelik bir kart R9 Furx X gibi ya da R9 290/290x gibi.
Bu bakımdan fiyat segmenti de ona göre olacaktır. Beklerim derseniz orta segmentteki RDNA2 kartlar baya sağlam olacak bana göre Turing'in üst segmentine doğru uzanırlar yüksek ihtimalle.
Ha bekleyemem derseniz de AMD bir türlü driver sorunlarını çözemedi. Tamam sorun yaşamayan var ama yaşayana da eziyet. Düzelmesini beklerim derseniz-ki son zamanlarda toparlamaya başladılar son 20.7.2 ve 20.7.1 driverları hariç- RX 5700 güzel kart. özellikle de FPS/$ dengesi daha iyi.
Uğraşamam derseniz de bütçeye göre GTX 1660/RTX 2060 Super 8 GB alın geçin.
Bu arada bir başka mesajınızda gördüm, Rog strix'ler sorunlu RX 5700/5700 XT'de. ASUS kartlar zaten AMD'de genelde sorunlu hep. Nvidia kartın soğutucusunu hiç değiştirmeden AMD karta uydurup ROG Strix vs vs satmaları unutulmayacak.
https://www.youtube.com/watch?v=H7lnBCFnBok
AMD'de Sapphire-PowerColor-XFX'den şaşmayın çok gerekmedikçe.Özellikle de Sapphire Pulse serisi.