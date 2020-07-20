Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir

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AMD’nin Big Navi kartı donanımseverler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde RTX 2080 Ti’a üstünlüğü ile gündeme gelen kart bu sefer RDNA mimarisiyle kıyaslandı.

RX 5700 XT'ye fark atabilir

Yeni rapora göre RDNA2 mimarili tepe model RX 5700 XT’den %195-225 arasında hızlı olacak. 72 CU içerecek kart bu açıdan daha kaslı bir yapıda. Ayrıca PS5’in GPU’sunun RX 5700 XT’den %17 yüksek frekansta çalışması RDNA2 mimarili kartların daha yüksek frekanslara çıkabileceğinin işareti.

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PS5 platformunun TDP ve soğutma kısıtlarını da göz önünde bulunduracak olursak masaüstünde daha yüksek frekansları görmemiz olası. Frekans artışı diğer faktörleri daha da öteye taşıyacak bir faktör olduğu gibi kırmızı ekibin sürekli eleştirilen tarafını yeniden gün yüzüne çıkarabilir. Yine de RDNA'nın enerji verimliliği bu konuda ümit vadediyor.

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Tüm bunların üzerinde mimarisel iyileştirmeleri de eklediğimizde iddia mantıklı duruyor. Tabloya baktığımızda AMD yıllar sonra üst segmentte iddialı bir çözüm hazırlığında görünüyor.

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Diğer taraftan Nvidia da Ampere mimarisiyle hacimli performans artışı sunması bekleniyor. Uzun bir dönemin ardından üst seviyeye de rekabetin gelmesi performans tutkunlarının yüzünü güldürecektir.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_rdna_2_gpus_are_reportedly_up_to_225_faster_than_rdna/1

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