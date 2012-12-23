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5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip ZTE Grand S sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip ZTE Grand S sızdı
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Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te Grand S adlı bir akıllı telefon tanıtacağı organizasyonun resmi internet sitesi tarafından gün yüzüne çıkarılan ZTE, resmi Sina Weibo hesabı üzerinden takipçilerini bu çözümünün tasarımı hakkında bir süredir bilgilendiriyordu. Yayınlanan çizimler ve sızan bazı veriler üreticinin bu çözümünü "Dünyanın en ince 5 inç Full HD ekranlı akıllı telefonu" olarak sergileyeceğini doğrularken Engadget ile irtibata geçen isimsiz bir kaynak, Z753 model numaralı bir aygıta ait olduğu iddia edilen yukarıdaki basın görselini sızdırdı.
Çinli firmanın paylaştığı tasarım çizimleriyle örtüşen görüntüde, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Grand S'in farklı simgelere sahip bir kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilen Android Jelly Bean işletim sistemini bünyesinde barındırdığı görülüyor. ZTE'nin ayrıca ince olmasının yanı sıra HTC, Huawei, LG, Samsung ve Sony gibi markaların hazırladığı Full HD modeller arasındaki en ekonomik çözümü geliştirdiği tahmin ediliyor. A.B.D'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'ün ilk günü olan 8 Ocak'taki bi konferansla resmen duyurulacak olan Grand S, Türkiye saatiyle 23:30'da detaylandırılacak. 

5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip ZTE Grand S sızdı
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http://e.weibo.com/2063264115/zaMtxApYo Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl
ZTE Türkiyede KVK kendi satıyor. Ama bu cihaz gelir inşallah
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UltrAslanSüryoyo 6 yıl
ZTE, Huawai, ... Türkiye'de satiliyormu? Satiliyorsa nerde ve fiyatlari nekadar?
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FERFEROS 6 yıl UltrAslanSüryoyo
UltrAslanSüryoyo
ZTE, Huawai, ... Türkiye'de satiliyormu? Satiliyorsa nerde ve fiyatlari nekadar?

Operatörlerin kendi telefonlarını yapıyorlar. Avea inTouch ZTE'nin olması lazım.
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mlşafak 6 yıl
iphone ve samsung karışımı gibi
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Umutcan 6 yıl mlşafak
mlşafak

iphone ve samsung karışımı gibi

Daha çok ön panel nexus, kasa da one x beyaz modelini andırıyor fotoğrafta. Bir de istediği kadar bu tarz firmaların modelleri çıksın buraya gelmediği için fazla da yorum yapmaya gerek yok gibi.
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oledudi 6 yıl
O kadar 1080 ekranli çinli telefon var, illa bi tanesi gelir.
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jakops. 6 yıl
ZTE ne güzel tasarım yapıyor öyle.
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depeche35 6 yıl
ZTE Türkiyede satılıyor.Ama bu model gelir mi ? Sizce gelir mi ? İncelemem lazım
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danGerfuLL 6 yıl
Arayüz güzel duruyor.
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lyridder 6 yıl
Eskizler güzelliğiyle telefonun önüne geçmiş.
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vitor reis 6 yıl
sızmasaymışda olurmuş hani
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