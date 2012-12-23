5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip ZTE Grand S sızdı





Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te Grand S adlı bir akıllı telefon tanıtacağı organizasyonun resmi internet sitesi tarafından gün yüzüne çıkarılan ZTE, resmi Sina Weibo hesabı üzerinden takipçilerini bu çözümünün tasarımı hakkında bir süredir bilgilendiriyordu. Yayınlanan çizimler ve sızan bazı veriler üreticinin bu çözümünü "Dünyanın en ince 5 inç Full HD ekranlı akıllı telefonu" olarak sergileyeceğini doğrularken Engadget ile irtibata geçen isimsiz bir kaynak, Z753 model numaralı bir aygıta ait olduğu iddia edilen yukarıdaki basın görselini sızdırdı.

Çinli firmanın paylaştığı tasarım çizimleriyle örtüşen görüntüde, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü Grand S'in farklı simgelere sahip bir kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilen Android Jelly Bean işletim sistemini bünyesinde barındırdığı görülüyor. ZTE'nin ayrıca ince olmasının yanı sıra HTC, Huawei, LG, Samsung ve Sony gibi markaların hazırladığı Full HD modeller arasındaki en ekonomik çözümü geliştirdiği tahmin ediliyor. A.B.D'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'ün ilk günü olan 8 Ocak'taki bi konferansla resmen duyurulacak olan Grand S, Türkiye saatiyle 23:30'da detaylandırılacak.





http://e.weibo.com/2063264115/zaMtxApYo