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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    500 milyon LinkedIn hesabı satışa çıkarıldı

    Farklı zamanlarda çalındığı tahmin edilen 500 milyon civarında LinkedIn kullanıcı verisi satışa çıkarıldı. Hacker x000$ şeklinde tekliflere açık olduğunu belirtiyor.
    07 Nisan 2021, 12:30 (1 hf.)
    5,1b
    1
    33
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    26

    500 milyon LinkedIn hesabı satışa çıkarıldı
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    Sosyal ağlardan veya önemli platformlardan sızdırılan kimlik bilgileri artık siber saldırganlar için önemli bir gelir kapısı olmaya başladı. Kimlik bilgilerini kullanarak kullanıcıların hesaplarına sızmaya çalışan veya spam reklam yapan diğer saldırganlar için bu paketler önem arz ediyor. Bu da önemli bir ticareti ortaya çıkarıyor.

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    500 milyon LinkedIn hesabı satışta

    Bugüne kadar en büyük veri sızıntısının toplamda 1.5 milyar ile Yahoo’da olduğu düşünülüyor. Sonrasında 1 milyara yakın veri ile Facebook geliyor. Dünyanın en büyük kurumsal ağı LinkedIn de 500 milyondan fazla kişinin verisini sızdırdı.

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    En büyüğü 2012 yılında olmak üzere LinkedIn platformundan bugüne kadar 500 milyon hesap çalındı ve şimdi bunlar paket halinde meraklılarına satılıyor. Bir kara borsa forumunda ortaya çıkan paketin ispatı için hacker 2 milyon verilik bir paketi de 2$ şeklinde promosyona çıkarmış.

    Hesapların ne kadarının güncel ne kadarının eski olduğu bilinmiyor ancak insanların genelde sosyal ağlarda benzer şifreler kullandığı varsayımından yola çıkarak her bir verinin farklı platformlarda sızma için deneneceğini söylemek yanlış olmaz. Zaten hacker da x000$ şeklinde tekliflere açık olduğunu belirtiyor.



    https://cybernews.com/news/stolen-data-of-500-million-linkedin-users-being-sold-online-2-million-leaked-as-proof-2/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    milkomeda (ali ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi de hack yazmıyor scrape yazıyor. LinkedIn'in veritabanına direkt erişilmeden bot ile alınmış bu bilgiler.

    Şifre falan yok yani sadece 500 milyon insanın profillerinde yazan bilgileri satıyor. Telefon no mail vs. LinkedIni kazımak da kolay değil denemiştim ben de. Helal olsun o arkadaşa.
    İyi de hack yazmıyor scrape yazıyor. LinkedIn'in veritabanına direkt erişilmeden bot ile alınmış bu bilgiler. Şifre falan yok yani sadece 500 milyon i...
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    Yanıtla +23
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    B Batuhangover01 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynen knk kesin hacklenmiştir. Kırk yıldır yaptıkları şeyin adını hack yapıp moda haline getirdiler :D
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    J Juggernaut005 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    Yasal olarak yapamadıklarını el altından hacklendik diye illegal yapıyorlar. Facebook vb. şirketler ha deyince kırılacak sistemleri yok zaten. Birçok dünya ülkesinin veri güvenliği konusunda sağlam yaptırımlara sahip olması firmaları bu yola çekiyor. Yemeksepeti ne de en fazla ufak bir ceza kesilir sonra birşey olmamış gibi devam edilir.
    Yasal olarak yapamadıklarını el altından hacklendik diye illegal yapıyorlar. Facebook vb. şirketler ha deyince kırılacak sistemleri yok zaten. Birçok dünya ülke...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benimkini de hacklemislerdor inşallah en azından belki bir iş görüşmesine falan cagrilirim :d
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    KaSaTuRa. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Facebook üzerinden doğum tarihi, akraba bilgileri yani anne kızlık soyadı, telefon bilgileri, yemeksepeti vb yerlerden adres bilgileri, linkedin üzerinden iş bilgileri ve tabi hepsinden şifreler e-posta adresleri...

    Güzel iş valla.
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Linkedln bari sen yapma
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Verileri elden ele uzatalım. Başka verisini göndermeyen platformlar varsa göndersin.
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    forza besiktas (mehmet sergen sayın) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    satın anasını satayım. hepiniz alın bilgilerimizi. sıçtığımızın rengini öğrenin sanki nolacaksa.
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    YOURMOVE 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Partların içinden ne çıkacağı belli değil :)
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    B Batuhangover01 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynen knk kesin hacklenmiştir. Kırk yıldır yaptıkları şeyin adını hack yapıp moda haline getirdiler :D
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    milkomeda (ali ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi de hack yazmıyor scrape yazıyor. LinkedIn'in veritabanına direkt erişilmeden bot ile alınmış bu bilgiler.

    Şifre falan yok yani sadece 500 milyon insanın profillerinde yazan bilgileri satıyor. Telefon no mail vs. LinkedIni kazımak da kolay değil denemiştim ben de. Helal olsun o arkadaşa.
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Evet sırada instagram var. Haftaya onunda haberini okuruz
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın çivisi çıktı, sızar durur.
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    5051 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, linkedin 500 million hack ve
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