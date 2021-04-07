500 milyon LinkedIn hesabı satışa çıkarıldı

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Sosyal ağlardan veya önemli platformlardan sızdırılan kimlik bilgileri artık siber saldırganlar için önemli bir gelir kapısı olmaya başladı. Kimlik bilgilerini kullanarak kullanıcıların hesaplarına sızmaya çalışan veya spam reklam yapan diğer saldırganlar için bu paketler önem arz ediyor. Bu da önemli bir ticareti ortaya çıkarıyor.

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500 milyon LinkedIn hesabı satışta

Bugüne kadar en büyük veri sızıntısının toplamda 1.5 milyar ile Yahoo’da olduğu düşünülüyor. Sonrasında 1 milyara yakın veri ile Facebook geliyor. Dünyanın en büyük kurumsal ağı LinkedIn de 500 milyondan fazla kişinin verisini sızdırdı.

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En büyüğü 2012 yılında olmak üzere LinkedIn platformundan bugüne kadar 500 milyon hesap çalındı ve şimdi bunlar paket halinde meraklılarına satılıyor. Bir kara borsa forumunda ortaya çıkan paketin ispatı için hacker 2 milyon verilik bir paketi de 2$ şeklinde promosyona çıkarmış.

Hesapların ne kadarının güncel ne kadarının eski olduğu bilinmiyor ancak insanların genelde sosyal ağlarda benzer şifreler kullandığı varsayımından yola çıkarak her bir verinin farklı platformlarda sızma için deneneceğini söylemek yanlış olmaz. Zaten hacker da x000$ şeklinde tekliflere açık olduğunu belirtiyor.

https://cybernews.com/news/stolen-data-of-500-million-linkedin-users-being-sold-online-2-million-leaked-as-proof-2/

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